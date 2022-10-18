Появились новые данные о числе погибших и пострадавших в Ейске

Глава Минздрава Мурашко: В результате ЧП в Ейске три человека погибли и 19 пострадали

Общее число погибших при ЧП в Ейске составляет три человека, пострадавших – 19 человек, сообщили в оперативном штабе в Краснодаре со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

В оперативном штабе в Краснодаре сообщили о ссылкой на данные главы Минздрава России, что в результате ЧП в Ейске три человека погибли, еще 19 пострадали, передает ТАСС.

Министр здравоохранения уточнил, что два человека погибли на месте и одна пациентка скончалась при поступлении в медицинскую организацию с тяжелыми ожогами, не совместимыми с жизнью. В общей сложности в больницах, по словам Мурашко, находятся 11 пациентов, в том числе две беременные женщины, одна из которых на 12 неделе беременности, а другая – на 32-й.

В свою очередь представитель штаба сообщил, что под завалами, по предварительным данным, могут оставаться люди, спасателям необходимо обследовать еще два этажа.

Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета во дворе многоэтажного дома в Ейске четыре человека погибли, 19 пострадали, еще шесть не вышли на связь, повреждения получили 72 квартиры. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя. Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы.