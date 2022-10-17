«Единая Россия» анонсировала программу трудоустройства женщин

Трудоустройство женщин станет отдельным направлением партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией»

Защита трудовых прав и карьерный рост женщин станут отдельным направлением партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией», сообщил координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы ЕР, замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев.

Участницами проекта станут жены мобилизованных и других категорий военнослужащих, сотрудников, которые несут службу в органах МВД, федеральной противопожарной службе, учреждениях органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, войсках нацгвардии, ветеранов военных действий, говорится в сообщении на сайте партии.

Исаев напомнил, что 7 октября вступил в силу закон, принятый по инициативе «Единой России». Документ бронирует рабочее место за мобилизованными и ушедшими добровольно на СВО. В этом же законе содержится норма, по которой супруги таких военнослужащих, если они воспитывают ребенка до 17 лет, не могут быть направлены в командировки, привлечены к сверхурочной работе и работе в выходные и праздничные дни без письменного согласия. При сокращении штата на производстве за данными супругами закрепляется первоочередное право, чтобы они остались на работе.

Координацией работы по вопросам женского трудоустройства займется депутат Госдумы Татьяна Дьяконова. Она пояснила, что цель направления партпроекта – чтобы федеральные механизмы, которые помогают женщинам получать профессиональную поддержку перед повышением квалификации, четко работали и стали полноценными социальными лифтами.

По ее словам, трудоустройство мамы с ребенком – это не то же самое, что трудоустройство безработного, студента или инвалида, поскольку нужно предусмотреть возможность оставить ребенка на время прохождения переподготовки.

Напомним, партийный проект «Моя карьера с «Единой Россией» стартовал 1 сентября в пяти пилотных регионах – Липецкой, Рязанской, Калужской областях, Камчатском крае и Удмуртии. Он создан для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям.