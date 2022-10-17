Эксперт: Страны СНГ должны совместно противодействовать вмешательству в выборы

Член НОМ заявила, что странам СНГ необходимо совместно противостоять вмешательству в свои выборы

Создание Консультативного совета руководителей избирательных органов стран-членов СНГ актуально именно сейчас, поскольку страны СНГ в последние годы постоянно сталкиваются с вмешательством в выборы со стороны Запада, который навязывает свои стереотипы, заявила член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.

О создании КС объявили на заседании в Астане в минувшую пятницу. Как стало известно позже, в КС войдет в том числе глава ЦИК России Элла Памфилова. Член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова считает, что Россия на площадке Совета может поделиться лучшими практиками отечественной избирательной системы и внести вклад в укрепление демократических ценностей в мире, говорится в сообщении на сайте НОМ.

Булгакова пояснила, что создание Консультативного совета руководителей избирательных органов – решение, актуальное для наших дней. Поскольку страны Запада навязывают свои стереотипы, свое понимание миропорядка и собственное видение политической системы в других государствах, совершенно игнорируя выбор граждан стран СНГ и принцип суверенитета. Она отметила, что уже стало «доброй» традицией объявлять любые выборы нелегитимными, если выбор людей в этих странах не устраивает Запад.

По словам эксперта, совет может стать площадкой, где защита избирательных прав и свобод граждан, а также противодействие внешнему давлению, будут ключевыми направлениями совместной работы стран СНГ.

Булгакова отметила, что Россия в свою очередь поделится лучшими практиками отечественной избирательной системы и внесет посильный вклад в укрепление подлинно демократических ценностей в мире.