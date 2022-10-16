ВСУ обстреляли Новую Каховку из артиллерии

Власти Каховки: В Новой Каховке сработала система ПВО, звучит сигнал воздушной тревоги

Система противовоздушной обороны сработала утром в воскресенье в Новой Каховке в Херсонской области, прозвучало 10 взрывов, сообщили власти города.

По сообщению администрации города, Новую Каховку снова обстреливает артиллерия ВСУ, звучит сигнал воздушной тревоги. Там добавили, что слышали более 10 взрывов в воздухе в результате срабатывания системы ПВО, передает РИА «Новости».

В администрации добавили, что это уже второй обстрел города ВСУ за сутки.

Ранее глава администрации города Владимир Леонтьев рассказал, что ВСУ артобстрелами разрушили или повредили около 350 домов и инфраструктуру города в Новой Каховке Херсонской области.