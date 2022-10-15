Медведев назвал хамством слова Макрона о роли России в Нагорном Карабахе

Зампредседателя Совфеда Медведев пристыдил Макрона за слова о роли России в карабахском конфл

Заявление французского президента Эмманюэля Макрона о деструктивной роли России на Кавказе продиктовано отвратительным колониальным прошлым самой Франции, оно откровенно хамское и более чем некорректное, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев напомнил, что французский лидер Эммануэль Макрон обвинил Россию в нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе с целью дестабилизации ситуации на Кавказе и за его пределами.

«Излюбленный метод европейской политики – валить с больной головы на здоровую. Ничем другим объяснить последнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона невозможно. Заявление более чем некорректное. Хамское», – написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже назвал эти слова Макрона извращенными и неприемлемыми. Однако, как считает зампред Совбеза, заявление президента Франции объяснимо «с позиции ущербного и подобострастного атлантического восприятия действительности».

Медведев предположил, что заявления Макрона связаны с его оправданием и расчетом на влиятельных представителей армянской диаспоры вполне прозрачен, он пытается выглядеть мудрым и благородным. В связи с этим зампред Совфеда напомнил, как с конца 1960-х годов сама Франция вела себя в своих бывших колониях.

«Какие реки крови пролились из-за этого в Мали, в Руанде, в Конго, в Алжире. Сам же Макрон в свое время просил у африканцев прощения за геноцид тутси при пособничестве цивилизованной Франции. За отрезанные головы и полностью уничтоженные деревни. За колодцы, полные трупов. За все то «разделяй и властвуй» в зависимых и небогатых странах, которое навеки на совести французов.То есть за свое отвратительное колониальное прошлое. И за вполне очевидное проамериканское настоящее», – заключил Медведев.

Его пост опубликован на русском и французском языках.

Однако и в конце русскоязычной части текста Медведев ввернул фразу на языке Макрона в переводе на русский означающей: «Стыдно, господин президент!»

Ранее президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости заявлений Макрона о роли России в карабахском конфликте.