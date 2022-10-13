The Economist сообщил об укреплении экономики России

Британский The Economist: Ситуация в экономике России улучшается на фоне рецессии в Европе

В России улучшается экономическая ситуация, когда в это же время страны Европы балансируют на грани глубокой рецессии, сообщил в своей статье британский журнал The Economist.

По мнению авторов материала, настал критический момент в экономической войне между Россией и Западом. The Economist отмечает, что трудности в российской экономике есть, однако сейчас есть основания полагать, что рецессия подошла к концу, передает ТАСС.

Издание ссылается на данные банка Goldman Sachs, который рассчитывает «индикатор текущей активности», и анализирует ситуацию в экономике каждый месяц.

По данным банка, активность России значительно превышает этот показатель в Европе. Индикатор потребительских расходов, рассчитываемый Сбербанком, просел после указа о мобилизации, однако после этого вновь немного вырос. Также наблюдается восстановление и рост объемов производства в автомобильной промышленности. Это говорит о том, что производители смогли заместить поставки из стран Запада.

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала выводы экономистов об экономической ситуации в Европе.

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