В России в СИЗО с сентября доставлены более 400 боевиков «Азова»

С конца сентября в российские спецучреждения помещены 402 националиста запрещенного украинского «Азова»

За последние недели в спецучреждения на территории России доставлены более 400 боевиков украинского полка «Азов» (запрещен в России), сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

На территорию России с конца сентября и по настоящее время доставлены 402 националиста полка «Азов», их разместили в специализированных учреждениях Ростовской, Белгородской, Волгоградской и Воронежской областей, отчитались в СК.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в сотрудничестве с ФСБ и ФСИН был организован комплекс следственных и оперативных мероприятий. В результате зафиксированы новые факты жестокого обращения с гражданскими, допущенного представителями украинских вооруженных формирований, передает ТАСС.

В частности, установлены обстоятельства обстрелов объектов гражданской инфраструктуры ДНР, которые были совершены 9 мая 2017 года по приказу старшего лейтенанта Максима Жорина, который на тот момент являлся командиром полка «Азов».