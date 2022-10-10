Спутник «Глонасс-К» вывели на орбиту

Расстрел пророссийских жителей Купянска сравнили с хроникой ВОВ

Журналистка Марина Ахмедова сравнила видео расстрела пророссийских жителей Купянска с хроникой Великой Отечественной

Член Совета по правам человека при президенте РФ, журналистка Марина Ахмедова сравнила появившееся в Сети видео расстрела пророссийских жителей Купянска с хроникой Великой Отечественной.

Ахмедова прокомментировала появившееся в Сети видео расстрела пророссийских жителей Купянска. «А теперь нам остается смотреть на это. Это те же самые кадры Великой Отечественной, только с цвете. И эта оранжевая куртка на мужчине, и эта стрижка женщины – они такие свои, как будто только вышли со мной из одного магазина. Глядя на эти тела и на это последнее тело, слетающее с насыпи, можно чувствовать только любовь – к ним, принявшим муку. Можно заболеть от любви к ним. И никакого прощения преступникам. Никогда. Даже тем, кто просто нацепил желто-голубое на аватарку. Прощения – не будет, нет. Придет время, будет суд – и человеческий и высший», – написала Ахмедова в своем Telegram-канале.

«Преступник, выложивший видео, отредактировал свой первоначальный пост, дописав, что это видео из телефона русского солдата. В первоначальной версии этого не было. Он просто хотел таким образом запугать жителей освобожденных и освобождаемых территорий. 2. Метаданные – сегодняшний день. У меня есть объяснение, почему это видео было выложено. Просто нацисты варятся в собственном соку, вокруг них – все такие. Их информационная среда – вся такая. А потому, то, что нам кажется чудовищным, им кажется нормальным, обычным, естественным. Вот поэтому в последнее время со стороны Украины так много проколов. Она же костенеет с каждым днем в своем зле», – написала Ахмедова позже в сообщении, опубликованном в своем Telegram-канале.

«Это видео выложил нацист из «Азова» (украинский националистический батальон «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией – прим. ВЗГЛЯД) с двусмысленной надписью, по которой нельзя однозначно сказать, кто убил этих людей в Купянске (позже, спохватившись, дописал, что видео – «с телефона оккупанта»). Но можно увидеть совершенно ясный сигнал, что так будет с каждым, кто сотрудничает с российской администрацией. Зверье совсем потеряло берега и выкладывает кадры результатов расправы над теми, кого нацисты считают предателями и коллаборантами. Перед смертью их наверняка пытали. Через какое-то время эти тела откопают и скажут, что это – жертвы российской военщины, расправлявшейся с патриотами Украины. Раньше же прокатывало. В Буче, в Ирпени, в Изюме…», – написал в свою очередь военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Напомним, 10 сентября российские войска из Балаклеи и Изюма были перегруппированы на донецкое направление, после чего ряд освобожденных ранее населенных пунктов Харьковской области перешел под контроль ВСУ. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вернуть все потерянные Россией города в Харьковской области. 12 сентября глава администрации Харьковской области рассказал, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей. 20 сентября в администрации Харьковской области обвинили украинских военных в похищении людей в Купянске после вывода из города российских войск.