Ракета «Союз» со спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К» успешно стартовала с космодрома Плексецк

Ракета «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плексецк, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что в 05.52 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-К», передает ТАСС.

В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты «Союз-2.1б» прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

Позже в ведомстве сообщили, что головная часть ракеты «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата «Глонасс-К» в расчетное время – 06.01 – штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б».

В Минобороны РФ уточнили, что выведение космического аппарата «Глонасс-К» на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат» займет несколько часов.

Напомним, в июле гендиректор Роскартографии, генконструктор навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин сообщал, что новейший российский навигационный космический аппарат «Глонасс-К2» вышел на финальные испытания.

«Глонасс-К» – аппарат третьего поколения российской глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), создан на замену «Глонассу-М».