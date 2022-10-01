«Новые люди» предложили конкретизировать условия частичной мобилизации

Депутаты фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, Владислав Даванков и Георгий Арапов внесли на рассмотрение Госдумы поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», закрепляющие понятие «частичная мобилизация» и условия получения отсрочки.

Законопроектом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по общей и частичной мобилизации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В частности, к пунктам, уже указанным в законе, в качестве поправок добавляется право на получение отсрочки для людей, ухаживающих за близкими, нуждающимися в постоянном уходе, граждан, имеющих трех или более детей до 18 лет, мужьям беременных жен на сроке от 22 недель, студентам-очникам.

Кроме этого, в проекте указывается право на отсрочку для людей, являющихся единственным кормильцам в семье, где есть инвалиды, родственников военнослужащих, погибших или получивших увечья и заболевания, ставшие причиной смерти в ходе службы и военных сборов. Также право на отсрочку предлагается тем, у кого уже есть мобилизованный член семьи, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя.

В пояснительной записке депутаты указывают на актуальность и своевременность принятия поправок для сохранения развития демографии в России и «снятия значительной социальной напряженности в обществе».

В партии напомнили, что с начала объявления частичной мобилизации «Новые люди» создали группу мобилизационной поддержки, специалисты которой уже приняли и обработали тысячи обращений, большая часть которых была связана с нарушениями проведения призыва и непонимания законности вручения повесток. Сообщить о неправомерной мобилизации можно на сайте партии «Новые люди» newpeople.ru.

Напомним, 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Позднее российский лидер призвал исправлять ошибки, допущенные при частичной мобилизации, разбираться в каждом конкретном случае по неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

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