Рогозин потерял связь с другом-музыкантом в Казахстане

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал об отсутствии связи с певцом Ильясом Аутовым, которого он назвал своим другом.

«Вот уже несколько дней нет связи с моим алма-атинским другом Ильясом Аутовым. Надеюсь, что у него и его родных все в порядке. В предновогодние дни он приезжал в Москву и выступал в Центре подготовки космонавтов, исполнял свои песни. Одну из них «Песня о советском детстве» считаю уместным поставить сегодня здесь», написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Свое сообщение глава Роскосмоса сопроводил клипом певца.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.

7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. После беспорядков в Казахстане в полицию доставили почти 6 тыс. человек. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.