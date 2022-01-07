В России за сутки выявили 16,7 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 16 735 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 16 735 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 11% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявили 10 618 035 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3694, Санкт-Петербурге – 1291, Московской области – 899.

Также за сутки зафиксировано 787 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 314 604 человека.

За сутки в России полностью выздоровели 22 035 человек, всего выздоровели 9 645 712 человек.

Накануне, 6 января, в России выявили 15 316 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1419.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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