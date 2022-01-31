В ООН призвали все стороны воздержаться от провокаций вокруг Украины

Депутат Европарламента назвала власти Украины наркоманами

Депутат Европарламента Виола фон Крамон резко ответила главе партии «Слуга народа» Давиду Арахамии, который усомнился в возможном «российском вторжении» на Украину.

«Они все там на Украине наркоманы или что у них происходит?», – написала Крамон в Twitter в ответ на его слова, сообщает РИА «Новости».

Ранее Арахамия заявил, что паника, которую сеют США и другой Запад по поводу «вторжения» России, негативно влияет на украинскую экономику. По его словам, «три, четыре, пять точных дат («вторжения») прошли, (...) это просто запугивание людей», украинцы это понимают

Между тем сам Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4–5 млрд долларов.

Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.

В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона по гарантиям безопасности дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.