В Кремле заявили об отсутствии данных о рассмотрении обращения депутатов по ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у него нет данных о возможном рассмотрении обращения депутатов о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР на Совете Думы 14 февраля.

«Нет. Я не располагаю такой информацией. Это нужно обращаться в Думу», – сказал он журналистам на вопрос, может ли он подтвердить эту информацию, сообщает РИА «Новости».

Как рассказал ранее источник агентства в Госдуме, решение относительно обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР независимыми может быть принято на Совете Думы 14 февраля.

Напомним, депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума.

Глава МИД Сергей Лавров, комментируя возможное признание самопровозглашенных республик Донбасса, указал на необходимость заставить Киев выполнять Минские соглашения.

В декабре прошлого года Песков заявлял, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.

Ранее Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.