Украинский эксперт рассказал о влиянии США на дело Порошенко

США сейчас ни к чему внутренняя дестабилизация на Украине, поэтому они влияют на ход дела против украинского экс-президента Петра Порошенко, заявил руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Безусловно фактор влияния США на украинскую правоохранительную и судебную систему и на топ-политиков присутствует…Учитывая степень субъектности Украины, то фактор влияния на ход судебного разбирательства, следствия по делу Порошенко вполне вероятен», – цитирует РИА «Новости» Золотарева, напомнив, что в 2019 году США и ряд европейских политиков высказывали негативное отношение к преследованию экс-президента.

По мнению Золотарева, Вашингтон уверен, что внутренняя дестабилизация на Украине сейчас ни к чему и масштабное политическое противостояние внутри страны может стать фактором, «который может перевернуть все карты». Эксперт считает, что Байден вмешивается в это дело из сугубо прагматических побуждений, потому что у президента США не может быть теплых чувств к Петру Порошенко.

«Утекшие из его (Порошенко – прим.ВЗГЛЯД) кабинета записи доставили Байдену немало неприятных минут в избирательной кампании», – отметил Золотарев.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент Джо Байден поручил ему призвать украинцев, в том числе лидеров в стране, к сохранению единства внутри государства.

Петр Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.

Напомним, прокуратура просила арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере около 35,7 млн долларов. Но суд 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу.