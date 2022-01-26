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Сатановский: США превратились в политического бомжа
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«Слова Байдена – это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина.
«Заявления Байдена в очередной раз показывают, что американская политика окончательно запуталась сама в себе, став совершенно непредсказуемой. А американский президент перестал контролировать что бы то ни было в стране», – считает политолог Евгений Сатановский.
«Какие санкции лично против Путина могут быть введены? – задается вопросом эксперт. – Ему запретят владеть дворцами в Новой Англии? Насколько я понимаю, у него там нет недвижимости и непонятно, кому она там вообще нужна. Путину больше не разрешат приезжать в США? Тоже странно. Ему запретят смотреть американские фильмы? Пользоваться айфоном? Не знаю, кого это интересует. И так далее».
«Это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения. Видимо, США перестали придерживаться норм приличия и окончательно превратились в политического бомжа. Что же теперь поделать?», – иронизирует Сатановский.
«И пусть президент России сам решит, будут ли такие санкции равнозначны объявлению войны. На мой взгляд, все, что происходит между нами и США, это война. Необъявленная война, направленная на уничтожение нашей страны. Сюда относится все, что связано с Украиной и Грузией. Разница лишь в том, что не мы ведем эту войну, а Соединенные Штаты против нас. И дело здесь не в санкциях против Путина», – отметил собеседник.
«Еще лет 20 назад в разговоре с экс-госсекретарем США Кондолизой Райс я вполне искренне заявил, что есть некие красные линии, пересечение которых Россия никогда не простит. Тогда я и подумать не мог, до чего все это дойдет. Сегодня о красных линиях говорят наш МИД и политики. Но на самом деле они давно пересечены. Войну между Россией и США можно не замечать, но это было бы глупо», – заключил Сатановский.
Во вторник президент США Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина.
Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина.
Кроме того, заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину.
Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Стали известны детали ответа США на предложения России по безопасности
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В ответе Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности будут обозначены сферы, в которых Запад считает возможным отреагировать на обеспокоенности России, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Собеседник агентства заявил, что США координируются с ЕС и НАТО по письменному ответу на предложения по гарантиям безопасности.
«В ответе вряд ли будет подробное обсуждение требований, но в нем будут изложены области, в которых, по мнению западных союзников, они могут отреагировать на обеспокоенности России, а также действия России, которые вызывают обеспокоенность у Европы», – передает сообщение агентства РИА «Новости».
Ранее в Кремле сообщили, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
США предложили новые санкции против России в сфере сырьевого экспорта
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В Соединенных Штатах предложили новые санкции против России в случае эскалации на Украине, речь об ограничениях сырьевого и оружейного экспорта, сокращении дипломатических контактов, сообщил Bild со ссылкой на собственную информацию.
По информации издания, санкционный план, который был представлен в Берлине, разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом плане госсекретарь США Энтони Блинкен «дал понять» западным союзникам. Речь идет конкретно о «перекрытии российских торговых путей по всему миру», блокаде поставок сырья из России, «перекрытии путей снабжения», а также о «резком сокращении персонала российских посольств в западных государствах». Ожидаемый экономический ущерб России в связи с введением данных санкций ожидается в размере 50 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Напомним, Украина призывает Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями после гипотетического нападения, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.
Москва указала на американское оружие на Украине и флот США у берегов России
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Постпредство России при ООН прокомментировало заявление Вашингтона о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена».
Сообщение постпредства опубликовано в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором американская миссия представила так называемый «перечень фактов» о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена», передает РИА «Новости».
Российская сторона осудила действия США, которые «культивируют русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников». Вашингтон «говорит о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем», но «забывает уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории». При этом «Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства» просто «наводнили американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками».
«Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряженность в черноморском районе», – заявило постпредство России при ООН.
Постпредство России отметило «раскручиваемую Вашингтоном истерию вокруг Украины», подчеркнув, что США «предпочитают распространять откровенную ложь» вместо того, чтобы поддержать резолюцию СБ ООН, которая «возложила на Киев целый ряд обязательств, от выполнения которых тот уходит уже семь лет».
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Россия сожалеет, что США считают одним из своих достижений в ООН в 2021 году проведение разделительных линий и сдерживание других стран в составе организации. США занимались «организацией дублирующих и неинклюзивных мероприятий за пределами ООН». В постпредстве России предположили, что «США забыли, зачем ООН существует и что в ней делает сама американская делегация».
В российском постпредстве указали на лицемерие американских коллег, которые заявляют о стремлении возрождать ценности ООН, а на деле подрывают их в угоду так называемому «порядку, основанному на правилах», и продолжают верить в собственную исключительность. США не видят логического противоречия между своими призывами противостоять продвижению «авторитарного видения международного порядка» и своими претензиями на «восстановление американского лидерства в ООН».
При этом США пользуются статусом страны, которая принимает штаб-квартиру ООН, чтобы сдерживать Россию, в 2021 году «практически ни одно официальное мероприятие по линии всемирной организации не прошло без искусственно создаваемых визовых сложностей».
Постпредство России заявило, что США поддерживают боевиков в Идлибе, укрепляют позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), «не жалеют сил, занимаясь ребрендингом идлибских головорезов и выставляя их как альтернативу правительству в Дамаске». Американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу». США «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть», говорится в сообщении.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Кроме того, США саботируют разработку конвенции по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В постпредстве назвали лицемерными упоминания спецкомитета по киберпреступности в списке «заслуг» США в ООН, ведь «США с самого начала выступали против создания этого комитета, всячески пытались сорвать принятие по инициативе России резолюции об его учреждении».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах. Глава МИД России призвал совместно противостоять вызовам и угрозам в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН.
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В Госдуме объяснили цель возможных санкций США против Путина
Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается», – заявил Володин в Telegram. Он отметил, что «методы достижения этой цели хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки».
Как заявил Володин, «США не устраивает», что при Путине Россия «стала сильной и самостоятельной». По его словам, «в понимании граждан нашей страны» санкции предлагается ввести «не против Путина, а против выбора народа» России. «Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства – России. Что стало очевидно всем», – заявил он.
Напомним, президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да».
Захарова напомнила Псаки слова американских чиновников о выводе войск из Афганистана
Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки о заявлениях американских политиков и военных по ситуации с выводом войск США из Афганистана, который они охарактеризовали как провал. Таким образом она прокомментировала слова Псаки о «российской пропаганде».
«Дорогая Джен, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли оценил уход американских войск из Афганистана как «стратегический провал». Мы записываем его в «российскую пропаганду». Как и Майка Роджерса, члена комитета Палаты представителей Конгресса США по делам ВС, который заявил, что те события являются следствием исторического провала президента Байдена», – написала она в своем Telegram-канале.
Захарова напомнила и о высказывании бывшего координатора американских операций в Афганистане генерала Дугласа Льюта, когда он выразил уверенность в том, что вывод войск США «является провалом» и нет никакого оправдания тому, что произошло в августе 2021 года. «Заявил он это в эфире Deutsche Welle в программе «Зона конфликта» Тима Себастьяна, которого мы тогда тоже записываем в ряды «российской пропаганды». Как и десятки тысяч американских экспертов, которые охарактеризовали события августа 2021 года как колоссальный провал Вашингтона», – отметила официальный представитель ведомства.
Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.
Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.
Политолог Федор Лукьянов заявил газете ВЗГЛЯД, что Байден, вероятно, «имел в виду, что в случае российско-украинского военного конфликта Соединенным Штатам придется определить «порог», после которого их реакция должна быть максимальной».
Байден счел «российское вторжение» на Украину способным «изменить мир»
Если Россия «вторгнется в целую страну», это станет крупнейшим вторжением со времен Второй мировой войны, заявил президент США Джо Байден.
Байден полагает, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины, «если силы двинутся туда, это будет самым крупным вторжением со времен Второй мировой войны». По его словам, «это изменит мир», передает РИА «Новости».
Президента США спросили, растет ли «угроза вторжения» России на Украину. Байден заявил, что будет «предельно честен». По его словам, «это немного похоже на гадание на кофейной гуще». Он сказал, что Россия «продолжает наращивать силы вдоль границы Украины», в том числе в Белоруссии, передает ТАСС.
Напомним, Байден заявил, что США не планируют размещать на Украине свои войска или силы НАТО. При этом он не исключил введения санкций против президента России Владимира Путина в случае «вторжения» России на Украину. В Кремле планы «вторжения» не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину
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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Россия уже столкнулась с экономическими трудностями из-за напряженности вокруг Украины, но эти трудности померкнут перед последствиями, которые обрушатся на российскую экономику в случае эскалации.
Прайс заявил: «Не только мы предупреждаем о быстром, жестком и едином ответе. Финансовые рынки, действующие лица в частном секторе берут ситуацию на заметку. Российский рубль недавно опустился до самого низкого уровня за более чем год по сравнению с долларом, <…> российский фондовый рынок опустился до самого низкого уровня за год», – передает ТАСС.
«То, что мы видим сейчас – ничто в сравнении с тем, что постигнет Российскую Федерацию, российскую экономику, если российскому вторжению будет дан ход», – приводит его слова РИА «Новости».
Пресс-секретарь госдепартамента заявил, что США «не видели деэскалации, которая необходима для того, чтобы дипломатия и диалог оказались успешны». При этом «деэскалация» не является предварительным условием для дипломатических контактов, но нужна для того, чтобы диалог двигался в «верном направлении», пояснил он.
Прайс также сообщил, что США пока не передали России свой письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. По его словам, ответ США не содержит «сюрпризов» для России. Прайс отметил, что в ходе многочисленных дипломатических контактов западные союзники довели до сведения Москвы, в каких областях возможен прогресс, а какие инициативы неприемлемы. Ко второй категории относится, в частности, российское требование нераспространения НАТО на восток.
Прайс подтвердил, что США обсуждали свой письменный ответ с Киевом. «Мы не только проинформировали их и ознакомили их с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчет», – сообщил он.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Ответ США на предложения России в сфере безопасности не будет содержать оценку американского президента Джо Байдена о том, что Украина в ближайшей перспективе не сможет вступить в НАТО, заявил Прайс, добавив, что «у наций есть право выбирать партнерства и альянсы», «дверь НАТО всегда должна оставаться открытой» и что «не США должны говорить о позиции НАТО».
Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил, что США не планируют размещать на Украине свои войска или силы НАТО. При этом он не исключил введения санкций против президента России Владимира Путина в случае «вторжения» России на Украину. В Кремле планы «вторжения» не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Псаки заявила об отсутствии у Байдена желания отправлять войска на Украину
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Президент США Джо Байден не имеет ни интереса, ни желания отправлять американские войска на Украину, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину», – приводит РИА «Новости» слова Псаки.
По ее словам, решение привести 8,5 тыс. американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу предназначено исключительно для поддержки стран «восточного фланга» НАТО.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
До этого Песков заявил, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.
16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России.
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Кремль обеспокоили действия США по нагнетанию напряженности вокруг Украины
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Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«То, что происходит и информационно, и де-факто со стороны США, нагнетание напряженности, здесь ничего не меняется. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями», – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.
При этом он отметил, что готовность Пентагона отправить в Европу 8,5 тыс. военных никак не влияет на ход переговоров по гарантиям безопасности.
«Переговоры в нынешней стадии завершены. И перед тем, как будет понимание о том, как и когда мы будем продолжать, нужно получить тот самый пресловутый текст (письменный ответ США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе). Мы надеемся, что это произойдет на этой неделе», – заявил представитель Кремля.
По его словам, в Кремле не сомневаются, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак на встрече в Париже с политическими советниками «нормандского формата» доведет до них озабоченности России по положению дел на линии соприкосновения в Донбассе.
Также Песков сообщил, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон до конца этой недели проведут телефонный разговор.
Ранее Песков заявил, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.
16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России.
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Путин призвал не жадничать в поощрении студентов за победы в олимпиадах
Президент Владимир Путин призвал своего помощника Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова проработать вопрос о поощрении студентов, победивших на международных олимпиадах, призвав «не жадничать».
«Валерий Николаевич, чего мы жадничаем-то?», – обратился Путин к Фалькову, после того, как вопрос о поощрении задал один из студентов во время видеоконференции с президентом, передает ТАСС.
«Обязательно сделаем. Я хотел бы сказать дополнительно, что если студенты, ребята участвуют в таких мероприятиях, у университета есть право, и многие университеты предоставляют особые преференции поступающим в магистратуру. Что касается материальной поддержки, в том числе стипендий, то представим [предложения]. Конечно, такая поддержка должна быть особой. Не будем жадничать, Владимир Владимирович», – заверил Фальков.
«Участие в олимпиаде – это возможность проявить себя, посоревноваться со своими коллегами, проявить свои лучшие качества», – заметил президент, говоря об интеллектуальных состязаниях. Он также отметил такой способ реализовать себя, как хакатоны, при постановке конкретных задач конкретными компаниями.
В свою очередь помощник президента Андрей Фурсенко отметил, что «ребята, которые побеждают в олимпиадах, очень востребованы бизнесом». «Мне кажется, что мы могли бы подумать вместе с Валерием Николаевичем [Фальковым], который тоже участвует в нашем мероприятии, о том, каким образом награждать победителей олимпиад, кроме того, что это действительно достижение, это еще и авторитет России.<…> Если вы позволите, то мы вместе с министерством подготовим предложения о том, каким образом поощрять этих ребят», – отметил Фурсенко.
Ранее Владимир Путин призвал оказывать господдержку успешным молодым исследователям, в том числе жильем.
Путин указал на достоинства системы обучения «2+2+2»
Президент Владимир Путин на встрече с учащимися ведущих отечественных вузов заявил, что инициатива по переводу системы высшего образования в России на схему «2+2+2» позволит сделать обучение студентов более гибким.
«Эта система «2+2+2», когда молодой человек после двух лет обучения имеет возможность как-то скорректировать свою будущую профессию, получение своих будущих знаний, а потом уже через два года, в магистратуре, выбрать для себя окончательную траекторию развития – это порождает <...> более гибкую систему получения образования, более гибкое расписание», – цитирует его ТАСС.
Также Путин рассказал, что одним из элементов комфортной современной среды для обучения являются коворкинги. «Над этим мы и работаем, начиная в том числе программу строительства современных кампусов. Именно так они и должны быть устроены: [предусматривать] и проживание, и получение образования, в том числе дополнительного, та же самая среда и так далее», – рассказал глава государства.
«Что касается университетов в целом, то вы знаете, что уже несколько лет назад мы пошли по пути поддержки всех, но выявления при этом наиболее перспективных, эффективно работающих высших учебных заведений, создали десять, по-моему, федеральных университетов, исследовательских университетов. Сейчас приступили к программе поддержки ста ведущих академических центров, которые на свои исследования получат по 100 млн рублей. По всем этим направлениями будем активно двигаться», – добавил Путин.
Глава государства согласился с участниками встречи в том, что процесс трансформации образования должен быть всегда в центре внимания власти.
Ранее Путин заявил, что методики дистанционного образования, переподготовки, в том числе и преподавателей, получили развитие благодаря пандемии.
Байден не исключил введения санкций против Путина
В случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина, заявил президент США Джо Байден.
Байдена спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России. Байден ответил: «Да», – передает РИА «Новости».
Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС.
Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину. Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Берлин пообещал отменить запуск «Северного потока – 2» в случае «вторжения России»
Берлин заверил Соединенные Штаты, что в случае «вторжения на Украину» российский газ не пойдет по «Северному потоку – 2», сообщила во вторник газета Bild.
Как утверждает источник издания, германская сторона пообещала госсекретарю Энтони Блинкену и директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяму Бернсу во время их визитов в Берлин, что в случае якобы «предполагающегося вторжения России на Украину» запуска проекта не произойдет. Однако руководство Социал-демократической партии Германии и ведомство канцлера в принципе не готово отказаться от газопровода, что вызвало раздражение в Вашингтоне, передает ТАСС.
При этом отмечается, что «зеленые» и либералы в отличие от социал-демократов выступают за ужесточение санкций против Москвы в случае обострения конфликта на Украине. Глава МИД Анналена Бербок и Блинкен на встрече в Вашингтоне договорились о жестких ограничениях, если ситуация будет развиваться в этом направлении. Однако СДПГ не готова к значительному ужесточению санкций, что ведет к подрыву доверия к ведущим политикам партии, включая канцлера Олафа Шольца, в США.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
До этого Песков заявил, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.
В Кремле пообещали сформировать позицию России после ответа США по безопасности
Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У него уточнили насчет раздающихся в США заявлениях о невозможности пересмотра политики приема новых членов в НАТО.
«Пока не хочу ничего формулировать, да и нет смысла, до того, как мы получили ответ. Давайте мы сначала получим ответ. Он будет проанализирован, тогда будет сформулирована позиция на основе концептуальных установок главы государства», – цитирует его ТАСС.
При этом, по словам Пескова, в Кремле обеспокоены нагнетанием напряженности со стороны США, однако перевод 8,5 тыс. американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу не повлияет на ход переговоров.
«На ход переговоров не влияет, переговоры, собственно, в нынешней стадии завершены. Перед тем, как будет понимание о том, как и когда мы будем продолжать, нужно получить тот самый пресловутый текст. Мы надеемся, что это произойдет на этой неделе», – передает его слова РИА «Новости».
«А то, что происходит и информационное, и де-факто со стороны США нагнетание напряженности, мы с вами и вчера об этом много говорили, здесь ничего не меняется. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США», – добавил Песков.
Ранее сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.
16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Байден заверил в отсутствии намерений размещать на Украине войска НАТО и США
США не планируют размещать на Украине свои войска или силы НАТО, заявил глава американского государства Джо Байден.
«У нас нет намерений размещать на Украине вооруженные силы и силы НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом президент США заявил, что может в ближайшее время принять решение об отправке в Европу «части» американских войск, приведенных в состояние повышенной готовности. «Просто потому что на это требуется время», – пояснил он, отметив, что решение будет зависеть от того, что «Путин сделает или не сделает».
Байден призвал не считать приведение войск США в повышенную готовность провокацией. По его словам, такой шаг требуется для поддержки восточноевропейских стран-членов НАТО, у которых, как считает Вашингтон, есть основания для опасений из-за близости к России.
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Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не имеет ни интереса, ни желания отправлять американские войска на Украину, а решение привести 8,5 тыс. американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу предназначено исключительно для поддержки стран «восточного фланга» НАТО.
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