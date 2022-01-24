|
|
В Санкт-Петербурге госпитализации детей с коронавирусом уже исчисляются сотнями
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Число госпитализаций детей с коронавирусом резко увеличилось в Санкт-Петербурге с начала января, сообщили в городском комитете по здравоохранению.
«Если с 3 по 9 января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января – 126, то с 17 по 23 января – уже 246 детей», – передает сообщение ведомства «Фонтанка».
В ближайшее время детская больница им. Филатова вся будет перепрофилирована под прием детей с COVID-19 и подозрением на него. Также власти изучают вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 5970.
Акция протеста в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале
|
|
Общеевропейская манифестация против санитарных ограничений в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале. В акции, по данным полиции, приняли участие свыше 50 тыс. человек. Среди них жители Бельгии, Франции, ФРГ, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, других стран ЕС, сообщили организаторы.
По данным полиции, пострадали до десяти человек, несколько десятков задержаны. Это уже пятая акция протеста в Брюсселе против санитарных ограничений с ноября 2021 года, при этом каждая из них сопровождалась беспорядками, передает ТАСС.
После завершения манифестации и митинга в парке Пятидесятилетия около Европейского квартала до 1 тыс. человек отказались расходиться и начали забрасывать полицейских петардами и бутылками. Полиция ответила водометами и слезоточивым газом. После этого протестующие разбились на более мелкие группы и рассеялись по окрестным улицам, громя витрины магазинов и автомобили.
Полиции потребовалось около полутора часов, чтобы навести порядок. В центре города действовали спецподразделения, была замечена полицейская бронетехника, над городом барражировал вертолет. Сейчас в Брюсселе температура воздуха составляет плюс 3 градуса, согласно местным законам, использование водометов допускается при температуре выше нуля.
Общеевропейская манифестация, разрешенная городскими властями, была организована неправительственной организацией EuropeansUnited («Объединенные европейцы»), в которую входят активисты как правых, так и левых взглядов. В подготовке акции протеста также приняли участие до 500 различных неправительственных организаций и групп активистов.
Как сообщил один из организаторов акции, в ней участвовали жители Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, Румынии, а также живущие в Брюсселе граждане многих других государств ЕС. Люди шли по улицам Брюсселя с плакатами «Демократия – это свобода», «Нет QR-кодам!», «Нет коронавирусу общества!».
-
«Мы видим, как в ответ на санитарный кризис власти применяют меры, которые превращают наше свободное демократическое общество в авторитарное. Ограничиваются многочисленные свободы граждан, вводятся меры, такие как комендантский час, которые казались навсегда ушедшими в прошлое. При этом мы не видим результата этих мер», – заявил преподаватель Свободного университета Брюсселя по имени Жак, принимавший участие в протестах.
Участники манифестации, в частности, призвали к отставке правительства Бельгии за нарушение конституции королевства. Петиция с этим требованием была озвучена в воскресенье на митинге в парке Пятидесятилетия. По словам организаторов, документ будет вывешен в соцсетях и зарегистрирован на портале правительства для сбора подписей.
Напомним, в начале декабря 2021 года Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) предупредил об опасном развитии штамма «омикрон» в Евросоюзе. На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить на уровне Евросоюза вопрос введения обязательной вакцинации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил, за счет чего Россия избежала антиковидных погромов
|
|
«Протесты сейчас идут по всей Европе, но в Брюсселе на них наложились давние проблемы города, и это вылилось в погромы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Ранее сообщалось, что манифестация против санитарных ограничений в столице Бельгии закончилась погромами в Европейском квартале.
«Я не вижу принципиальных отличий бельгийских протестов против вакцинных паспортов от выступлений в других европейских городах. Но Брюссель сам по себе проблемный, «разгоряченный» город, там множество мигрантов, обилие старых нерешенных вопросов. Все это обострило недовольство жителей создавшейся ситуацией», – сказал глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.
Кроме того, напомнил эксперт, в тех странах, где сейчас идут бурные протесты, власти обещали, что пандемия закончится тогда, когда все будут вакцинированы. «В итоге в Европе вакцинированных больше, чем в России, а пандемия на спад не идет. Ограничения не снимаются. Поэтому люди обращаются к своим правительствам, с вопросом: «Как же так?», – пояснил политолог.
В России же нет таких протестов в том числе и потому, что QR-коды не стали обязательными на федеральном уровне, и у противников этой меры нет поводов для таких выступлений, добавил собеседник.
В воскресенье общеевропейская манифестация против санитарных ограничений в Брюсселе закончилась погромами в Европейском квартале. В акции, по данным полиции, приняли участие свыше 50 тыс. человек. Среди них жители Бельгии, Франции, ФРГ, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, других стран ЕС, сообщили организаторы.
По данным полиции, пострадали до десяти человек, несколько десятков задержаны. Это уже пятая акция протеста в Брюсселе против санитарных ограничений с ноября 2021 года, при этом каждая из них сопровождалась беспорядками, передает ТАСС.
После завершения манифестации и митинга в парке Пятидесятилетия около Европейского квартала до 1 тыс. человек отказались расходиться и начали забрасывать полицейских петардами и бутылками.
Полиция ответила водометами и слезоточивым газом. После этого протестующие разбились на более мелкие группы и рассеялись по окрестным улицам, громя витрины магазинов и автомобили.
Полиции потребовалось около полутора часов, чтобы навести порядок. В центре города действовали спецподразделения, была замечена полицейская бронетехника, над городом барражировал вертолет.
Общеевропейская манифестация, разрешенная городскими властями, была организована неправительственной организацией EuropeansUnited («Объединенные европейцы»). В подготовке акции протеста также приняли участие до 500 различных неправительственных организаций и групп активистов.
Врач назвал симптомы «омикрона» у вакцинированных от коронавируса
У пациентов, вакцинированных от коронавируса, при заражении «омикроном» наблюдаются пять симптомов, рассказал британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор.
По словам британского профессора, речь идет о насморке, чихании, усталости, головной боли и боли в горле. При этом лишь половина зараженных «омикроном» жаловалась на классические признаки, в число которых входит повышение температуры, кашель и потеря обоняния, передает РИА «Новости».
«Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов», – приводит издание слова эпидемиолога The Conversation.
Ранее комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади сообщила, что боль и першение в горле являются самыми распространенными симптомами, позволяющими указывать на наличие заболевания «омикроном» еще до получения положительного результата тестирования на COVID-19.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель обвинил протестующих в Брюсселе в атаке на офис дипслужбы ЕС
|
|
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель строго осудил участников прошедшей в Брюсселе общеевропейской акции протеста против санитарных ограничений за битье стекол в здании европейской внешнеполитической службы.
«Решительно осуждаю бессмысленные разрушения и насилие на манифестации в Брюсселе, в том числе против нашего здания внешнеполитической службы», – написал Боррель на своей странице в соцсети Twitter.
-
В свою очередь генсек ЕВС (Служба внешних действий ЕС) Стефано Саннино назвал несколько разбитых окон на первом этаже здания службы «отвратительной, постыдной атакой». «Спасибо службе безопасности и федеральной полиции [Бельгии], которые защитили здание ЕВС от отвратительной, постыдной атаки. ЕВС служит европейским гражданам, поддерживает и продвигает [по всей планете] мир, процветание и безопасность. И продолжит гордо служить Евросоюзу», – написал Саннино в своем Twitter.
Напомним, участники общеевропейской акции протеста против санитарных ограничений на митинге в брюссельском парке Пятидесятилетия призвали к отставке правительства Бельгии за нарушение конституции королевства и проведению новых выборов, начав сбор подписей под соответствующей петицией. В акции, по данным полиции, приняли участие свыше 50 тыс. человек. Среди них жители Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, Румынии, а также живущие в Брюсселе граждане других стран ЕС.
Манифестация закончилась столкновениями с полицией и погромами в Европейском квартале Брюсселя. Полиция активно применяла водометы и слезоточивый газ, несколько десятков протестующих были задержаны. Как сообщил комиссариат полиции Брюссель-Иксель, в ходе беспорядков пострадали, по меньшей мере, 12 участников манифестации и трое полицейских.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ВОЗ допустили появление штаммов COVID заразнее «омикрона»
Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в эфире программы «Наука за пять минут» на сайте ВОЗ сообщила, что будущие разновидности коронавируса могут оказаться заразнее «омикрона».
«Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться», – цитирует ее РИА «Новости».
Керкхове отметила, что «омикрон» не станет последним штаммом SARS-CoV-2, высока вероятность появления нового варианта инфекции из категории «вызывающих обеспокоенность». По ее словам, пока неизвестно, какими будут новые штаммы, но можно быть уверенными в их большей заразности.
Ранее комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади сообщила, что боль и першение в горле являются самыми распространенными симптомами, позволяющими указывать на наличие заболевания «омикроном» еще до получения положительного результата тестирования на COVID-19.
Врачи рассказали об уникальном признаке омикрона
Врачи считают, что во время еды проявляется еще «один удивительный признак» у зараженных штаммом коронавируса «омикрон».
Признаками инфицирования омикроном считаются кашель, головная боль и выраженная утомляемость. Но, как отмечают специалисты, есть еще один неожиданный симптом, который становится заметен именно во время приема пищи.
Речь идет о дискомфорте в горле, специалисты называют его одним из ключевых признаков этого варианта коронавируса, пишет Delfi со ссылкой на MedikForum.ru.
«Большинство людей с положительным результатом теста отзываются, что их горло сухое, саднит и болит, а также ощущается особенно неприятное состояние при глотании», – говорят специалисты.
Побочные эффекты в горле сохраняются на протяжении нескольких дней. Зараженным коронавирусом больно глотать, что мешает нормальному приему пищи.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
Иммунолог спрогнозировал окончание пандемии
Пандемия коронавируса в планетарном масштабе может закончиться уже в 2022 году, рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Говоря об «омикроне», эксперт выразил мнение, что акцентировать внимание нужно не на максимальных показателях прироста выявленных зараженных . Главное – дифференцировать заболевания на ранних сроках, чтобы пациенты с легким течением заболевания («омикрон»-ОРВИ) могли лечиться амбулаторно, дома, а система здравоохранения не была перегружена излишней госпитализацией, передает РИА «Новости».
Эксперт также отметил, что в России сложно прогнозировать окончание новой волны коронавируса, связанной с «омикроном», из-за специфических транспортных связей внутри страны, которые в основном идут через Москву. Для этого надо хорошо знать коммуникативную карту страны, пояснил он.
По его словам, «задача» «омикрона» – массивный «засев» планеты, без многочисленных погибших. В результате вирус «найдет» нового хозяина, так как человечество сформировало тормозящий коллективный иммунитет. В результате образуется новая природно очаговая инфекция, подобная, например, Эболе.
«Надо считать планетарный масштаб. Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдет до самых дальних островов в Тихом океане», – добавил Жемчугов.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
За сутки в России госпитализировали 5,9 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 5970, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 5970 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 23 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
Всего за сутки в стране выявили 65 109 случаев заболевания. Выписано в связи с выздоровлением 21 714 человек, за это же время подтверждено 655 смертей.
В Москве выявлено 19 509 случаев COVID, Санкт-Петербурге – 8413, в Московской области – 5980.
Накануне в России за сутки госпитализировали 6211 человек с коронавирусом, таким образом, число госпитализаций сократилось на 241.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Покупатель кинул в кассира сметаной после просьбы надеть маску
В Петербурге покупатель бросил банку сметаны в сторону кассира после того, как его попросили надеть маску, сообщил источник в силовых структурах.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) в отношении мужчины, вступившего в конфликт с кассиром магазина в Выборгском районе», – сказал собеседник РИА «Новости».
Пострадавший сообщил, что инцидент произошел 19 января в магазине на Ярославском проспекте. Покупатель в ответ на просьбу надеть маску обматерил кассира и кинул в него банкой сметаны. Мужчина получил ссадины на шее и обратился в полицию.
В декабре в Москве мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский». Он начал стрелять из-за конфликта после просьбы охранника надеть маску.
Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
СМИ выяснили, что стрелявший – бывший военный Сергей Глазов, он учился в институте криптографии, связи и информатики Академии ФСБ, до начала 2010 года служил в спецслужбах. У Глазова была командировка в Малайзию, якобы после которой он решил оставить службу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Иммунолог рассказал о влиянии роста человека на распространение «омикрона»
Коронавирусом заражаются люди одного роста с заболевшим, поскольку выделяемый при дыхании аэрозоль с вирусом распространяется от пола до потолка, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Рост влияет в том плане, что, если зараженный человек взрослый, он распространяет инфекцию с определенного уровня. То есть его нос и рот находятся на определенной высоте. И сначала будет как бы вот этот эшелон «загрязняться», где голова человека находится, а потом этот аэрозоль будет распределяться вверх и вниз», – цитирует «Москва 24» иммунолога.
Ранее британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор назвал пять симптомов «омикрона» у вакцинированных от коронавируса. Речь идет о насморке, чихании, усталости, головной боли и боли в горле.
До этого глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле ответили на вопрос о возможном локдауне в России
Российское руководство не рассматривает возможность введения локдауна в связи с эпидемической ситуацией в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Никакие локдауны никто не обсуждает. Мы видим динамику», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По его словам, власти ориентируются на данные по числу госпитализаций.
«Это очень важные данные, они говорят о нагрузке на систему здравоохранения. Мы видим, что цифры растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций, что свидетельствует о том, что этот штамм, действительно, переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций. А все остальные предположения – это, знаете, такое, от лукавого», – добавил он.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 5970.
Накануне в России за сутки госпитализировали 6211 человек с коронавирусом, таким образом, число госпитализаций сократилось на 241.
Треть правительства Грузии заболела коронавирусом
Сразу четыре из 12 министров правительства Грузии заболели коронавирусом и не участвовали в понедельник в заседании кабмина, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По данным администрации правительства, заболели министры обороны, образования, сельского хозяйства и регионального развития.
Насколько плохо они себя чувствуют, не сообщается.
В апреле прошлого года переболел премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
В Грузии около 1 млн 60 тыс. человек заболели коронавирусом с начала пандемии.
Абсолютный рекорд заражений коронавирусом в сутки – 11 039 случаев был зафиксирован 22 января.
В стране с населением в 3,7 млн человек от коронавируса скончались 14 732 заболевших.
Полностью вакцинировано 42% населения Грузии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
РПЦ из-за пандемии перевела массовые мероприятия в храмах Москвы в онлайн
Контроль за соблюдением профилактических санитарных мер усилили в столичных храмах в связи со значительным ростом заболеваемости коронавирусом, при этом все массовые мероприятия в приходах и монастырях настоятелям и игуменам рекомендовано перевести в онлайн-формат, сообщил председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков.
«В связи с заметным ростом заболеваемости настоятелям храмов были разосланы необходимые уточняющие указания со стороны первого викария святейшего патриарха митрополита Дионисия, в которых содержится предписание о необходимости подробного исполнения всех установленных мер, связанных с ограничениями, в том числе наблюдение за сотрудниками с точки зрения состояния их здоровья. Массовые мероприятия в храмах – в первую очередь занятия в воскресных школах в тех храмах, где большое количество учащихся и не вполне приспособленные для этого помещения, – тоже было рекомендовано ограничить или перевести в онлайн-формат. Так же как и любые другие занятия и встречи в храмах предложено перенести в онлайн-формат с тем, чтобы ограничить пересечение людей», – передает ТАСС слова Волкова.
В частности, митрополит Дионисий обратил внимание на необходимость соблюдения духовенством, сотрудниками и прихожанами храмов и монастырей масочного режима, регулярного проветривания помещений и дезинфекции рук и предметов. При появлении у священнослужителей или приходских сотрудников признаков ОРВИ необходимо оставаться дома, при повышении температуры – проходить ПЦР-тест.
Кроме того, до стабилизации эпидемической обстановки в патриархии рекомендовали воздержаться от общих, соборных служб с участием духовенства разных храмов. Управляющий делами Московской патриархии также указал на необходимость отложить очные мероприятия на уровне церковных викариатств и благочиний с участием большого числа людей.
Ранее комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади сообщила, что боль и першение в горле являются самыми распространенными симптомами, позволяющими указывать на наличие заболевания «омикроном» еще до получения положительного результата тестирования на COVID-19.
Глава ВОЗ назвал условие завершения пандемии COVID
Пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на открытии 150-й сессии исполкома ВОЗ.
«Если страны полноценно используют все эти стратегии и инструменты, мы сможем завершить острую фазу пандемии в этом году. Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне», – цитирует РИА «Новости» Гебрейесуса.
По его словам, для завершения COVID-19 как пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны, уделяя особое внимание группам, подверженным наибольшему риску. Необходимо также снизить смертность от вируса, путем внедрения эффективного клинического лечения, включая равный доступ к диагностике, кислороду и противовирусным препаратам в местах оказания помощи.
Важно тщательно отслеживать вирус для мониторинга и оценки появления новых вариантов и калибровать использование мер общественного здравоохранения и социальных мер, когда это необходимо, добавил он. Глава ВОЗ подчеркнул, что извлекать уроки из пандемии и разрабатывать новые решения по предотвращению подобных чрезвычайных ситуаций необходимо сейчас, «а не ждать, пока пандемия закончится».
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.
Центр Гамалеи получил разрешение на клинические испытания детской вакцины от COVID
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса для детей, следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований.
«Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» у детей», – цитирует документ РИА «Новости».
В декабре Федеральная антимонопольная служба объявила о согласовании цены детской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М», она будет ниже на 30% цены на «Спутник V». «Спутник М» близок по составу к «Спутнику V», но оптимизирован под возраст.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД