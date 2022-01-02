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Путин и Эрдоган обсудили предложения по гарантиям безопасности
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили российские предложения по гарантиям безопасности, ситуацию в Закавказье, Сирии и Ливии, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также отмечается, что Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией.
3 декабря 2021 года Путин в ходе беседы по телефону с Эрдоганом обсудил ситуацию в Донбассе, российский лидер заявил, что украинская сторона продолжает деструктивную линию.
Пушков сделал выводы из переговоров Путина и Байдена
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Сенатор Алексей Пушков сделал выводы из состоявшихся переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, указав на острую фазу кризиса в отношениях сторон.
Пушков написал в Telegram, что «кризисы долго вызревают, иногда многие годы, и тяжело разрешаются, можно уже сделать вывод, что мы находимся сейчас в длительной фазе обострения кризиса, вызревавшего с конца 20-го века, когда началось расширение НАТО в направлении границ России».
«Быстрого выхода из него, судя по всему, не предвидится», – отметил он.
Сенатор также указал, что «опьянение от собственной экспансии в Вашингтоне и в целом в НАТО не легкое, а весьма тяжелое: уже не понимают, где должны остановиться».
«Поражения в Ираке, Сирии, Афганистане почти ничему не учат, историю никто не знает. Байден, вероятно, единственный, кто помнит Карибский и Берлинский кризисы. Зато политического самодовольства и идеологического высокомерия – хоть отбавляй. Опасная смесь», – заключил он.
Напомним, телефонный разговор между президентами, предваряющий масштабные консультации о судьбе Украины и НАТО, обе стороны оценили как «полезный».
Известно, в частности, что Путин объяснил Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против России.
Некоторые западные СМИ написали, что Байден «не поддался на ультиматум Кремля», а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии. В Италии отметили уверенную позицию российского лидера в этом разговоре.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беседе президентов.
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Путин предупредил Байдена об угрозе полного разрыва отношений России и США
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Глава российского государства Владимир Путин предупредил президента США Джо Байдена, что в случае введения Западом «беспрецедентных санкций» может произойти полный разрыв отношений, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Как сообщил Ушаков, Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось», заявил Ушаков. В Кремле отметили, что «тема обсуждалась и в предыдущем разговоре» 7 декабря, передает ТАСС.
«Наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».
Однако, подчеркнул Ушаков, суть нынешнего разговора не в этом, а в том, чтобы продолжить обмен мнениями по тем вопросам, которые Россию «серьезно волнуют». По словам Ушакова, Путин сказал, что Россия придает «очень важное значение» переговорам с США по безопасности, но «переговоры не должны перерасти в болтовню». Москва «ждет не сам переговорный процесс», а «конкретные результаты в соответствии с высказанными, в том числе и на бумаге, озабоченностями». Байден согласился с такой точкой зрения. Оценивая возможные сроки консультаций, в Кремле отметили, что российская сторона «посмотрит, как пойдут переговоры, посмотрит один, два, три раунда, дальше будет делать выводы».
Ушаков сказал, что Кремль доволен телефонным разговором. Разговор «был посвящен полностью вопросам о гарантиях безопасности, конкретные вопросы двусторонней повестки дня не затрагивались». Ушаков считает, что в целом направленность разговора была вполне конструктивной. Помощник президента России подтвердил, что разговор длился 50 минут, разговор начался не в 23.30 мск, а на пять минут позже, потому что «шло техническое подключение со стороны Вашингтона и Москвы, телефонисты виноваты в задержке в пять минут». «Скажу по опыту, пять минут не считаются задержкой», – заявил Ушаков.
Он сказал, что лидеры двух стран «очень субстантивно поговорили, практически все основные темы были затронуты». Президент США при этом продемонстрировал желание «понять логику и суть российских озабоченностей» относительно гарантий безопасности для России. По мнению Ушакова, Байден «достаточно четко сказал, что в Вашингтоне понимают озабоченности России, хотя у них есть и свои озабоченности». Президент США «готов продолжить диалог» с российским лидером. Стороны договорились, что «диалог будет продолжен, кроме того, президенты будут подталкивать переговоры, которые будут вести соответствующие межведомственные команды в Женеве».
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Отвечая на вопрос, чем отличались состоявшаяся телефонная беседа и видеосаммит 7 декабря, Ушаков подчеркнул, что в первом из этих двух контактов Байден предложил назначить ответственных представителей для проведения переговоров по поставленным Россией вопросам. Новый разговор «как раз явился продолжением этой же темы», Байден «хорошо подготовился и сделал весьма содержательные ремарки», сказали в Кремле. Москва изложила «основные принципы, с которыми идет на переговоры предстоящие».
Кроме того, Байден не обозначил конкретные пункты, которые не устраивают США в предложениях России по гарантиям безопасности. Как указал Ушаков, американцы «говорили, что для них неприемлемо передвижение российских войск вдоль украинской границы, они на это делают акцент».
Путин отметил, что Москва будет реагировать на размещение Западом наступательных вооружений у ее границ так же, как это бы сделал Вашингтон в аналогичной ситуации. Путин специально «сделал несколько заходов», чтобы донести до своего коллеги эту ключевую мысль.
Ушаков сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности в Вене по линии ОБСЕ начнутся 13 января, Москву будет представлять постпред при этой организации Александр Лукашевич. В консультациях в Брюсселе по линии Россия – НАТО будут участвовать заместители глав внешнеполитического и оборонного ведомств России. Россия с пониманием относится к желанию США привлекать союзников к переговорам о гарантиях безопасности, но главным должен быть прямой диалог с Москвой, сообщил Ушаков.
Напомним, в Белом доме сообщали, что беседа «началась в 15.35 по времени восточного побережья США» (23.35 мск). Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор «начали вовремя». Переговоры продолжались 50 минут.
США сообщали, что обсуждать будут предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ, а также дипломатические возможности для снижения напряженности вокруг Украины. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены на саммите Россия – США.
Турки обрадовались возможности «не воевать» с Россией
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Читатели издания Haber7 прокомментировали новость о том, что с нового года Турция оставит командование Объединенной оперативной группой повышенной готовности сил НАТО. Многие обрадовались, что в случае обострения конфликта между альянсом и Россией ответственность не будет лежать на Анкаре.
«Дай бог, мы полностью выйдем из НАТО. Скоро всем станет понятно, о чем я говорю. Что делать Турции среди шаек лицемеров?» – передает РИА «Новости» слова пользователя с именем Сердар.
«Тюрко-исламский союз должен создать свою НАТО. Когда Европа перейдет к единой армии с единой идентичностью, нынешняя НАТО утратит свою силу, и тогда это будет проблемой для Турции», – считает Походмиссия.
«Очень даже хорошо. Пусть не ссорят нас с Россией. В противном случае нам бы изрядно досталось от нее. Пусть Франция занимается Россией. Русские никого не пощадят. Жребий брошен», – выразил мнение Мухсин.
«Немцы и французы плюс поляки и прочие военнослужащие – для России раз плюнуть. Не обращайте внимания на помпезное название этой силы... Хоть от нас отстали...» – подытожили читатели.
В ноябре Совет сотрудничества тюркоязычных государств был переименован в Организацию тюркских государств. Президент Турции Тайип Эрдоган при этом заявил, что Россию и Китай являются «естественными членами» Организации тюркских государств.
Напомним, Турция также входит в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО.
Путин озвучил главное пожелание россиянам в новогоднем обращении
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Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно он обратился к тем, кто в праздник находится на посту.
В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности», передает ТАСС.
«Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», – сказал он.
Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».
Он отдельно обратился и к тем, кто в праздник «исполняет свой профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок».
«Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», – также сказал Путин.
По его словам, именно из таких результатов будет складываться реализация общенациональных планов. «Их главная цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной», – подчеркнул российский лидер.
«Через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное: «С Новым годом! С новым счастьем!» – сказал он.
Эти простые слова, продолжил Путин, россияне произносят с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. «Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», – дал напутствие глава государства.
Напомним, первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья и крепкого здоровья.
Экс-советница Рейгана Сюзанна Масси получила российское гражданство
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Президент России Владимир Путин дал российское гражданство американской писательнице, бывшему неформальному советнику президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси.
Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», – говорится в указе на официальном портале правовой информации.
Этим же указом Путин дал российское гражданство нескольким уроженцам Франции – потомкам эмигрантов из России. Среди них – 80-летний Димитри Корнилофф, 71-летний Серж Алекси (Сергей Алексеевич) Капнист, 41-летний Александр Поль Мурузи и 34-летний Димитрий Лисетт.
Сюзанна Масси – американская писательница, автор бестселлера «Земля Жар-птицы». В 1980-х годах она была неформальным советником Рейгана по Советскому Союзу.
Напомним, Масси в эфире телеканала НТВ обратилась к Путину с просьбой дать ей гражданство РФ, отметив, что она посвятила много лет своей жизни сближению народов России и США. В июне в кулуарах заседания Ливадийского клуба в Крыму Масси сказала журналистам, что гражданство ей нужно для написания книги в России.
В России разрешили использовать водительские права для упрощенной идентификации
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Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, теперь ее можно проводить с использованием водительских прав.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА «Новости».
Документ позволяет любой организации, работающей с денежными переводами или другим имуществом, поручить банку провести идентификацию своих клиентов, в том числе упрощенную.
Ранее этим правом могли воспользоваться только профессиональные участники рынка ценных бумаг. Теперь правом могут воспользоваться операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.
Для проведения упрощенной идентификации клиента-физлица закон разрешает использовать водительские права, номер которых можно будет указывать в дополнение к паспортным данным. Водительские права – отличная альтернатива СНИЛС и ИНН, которые не всегда под рукой, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Ранее Путин подписал закон, отменяющий обязательное требование проводить техосмотр личного автомобиля.
Турция озвучила ожидания от переговоров Путина и Байдена
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Чавушоглу напомнил, что лидеры России и США проведут телефонный разговор «для обсуждения украинского кризиса». «На этот раз по инициативе российской стороны», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на 24 TV.
Кроме того, как отметил министр, 10 и 12 января «также состоятся двусторонние контакты в формате Россия–НАТО». Чавушоглу выразил надежду, что «после этих контактов» можно будет ожидать «нормализации ситуации, смягчения». По его словам, «необходимо, чтобы эта напряженность не продолжалась».
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО. Политолог Андрей Кортунов считает, что Анкара может предложить России и НАТО создать своеобразный буфер для деэскалации в Черном море.
В среду Белый дом сообщил, что Байден проведет телефонный разговор с Путиным для обсуждения ряда тем, включая предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе России для обсуждения тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавнего саммита Россия – США.
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Переговоры Путина и Байдена завершились
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили телефонные переговоры, которые продолжались 50 минут, сообщил Белый дом.
Пресс-служба Белого дома сообщила, что ««разговор президента Байдена с президентом Путиным завершился в 16.25 по времени восточного побережья США» (00.25 мск пятницы). Пресс-служба распространила фотографию Байдена, разговаривающего по телефону с Путиным. На снимке Байден сидит за рабочим столом в своем доме в городе Уилмингтон в штате Делавэр, где он проводит выходные, передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президенты «закончили» разговор, передает РИА «Новости».
Напомним, в Белом доме сообщали, что беседа «началась в 15.35 по времени восточного побережья США» (23.35 мск). Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор «начали вовремя».
США сообщали, что обсуждать будут предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ, а также дипломатические возможности для снижения напряженности вокруг Украины. В Кремле сообщили, что разговор произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены на саммите Россия – США.
В Германии заявили об обиде на Байдена из-за Путина
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В немецких СМИ и политических кругах усиливается критика США – так Европа выражает обиду из-за диалога Джо Байдена с Владимиром Путиным без участия Берлина и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в ЕС предложили объединиться вокруг Германии и обойтись без помощи США.
«Риторика немецкой прессы действительно меняется – слышен возмутительный тон в адрес США. СМИ пишут, что Байден сошел с ума или ослеп. Поворот Берлина в сторону эмансипации вызван тем, что Вашингтон пренебрегает европейской позицией в вопросах экономики и безопасности», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, Берлин и Брюссель обиделись из-за того, что Байден начал вести диалог с Путиным без участия Европы. «Брюссель боится, что Европу заставят сесть за стол переговоров с Путиным после того, как главные вопросы уже будут решены. Ситуация вынуждает Европу предупреждать: пусть США готовы пойти на мир с Россией, но мы этого делать не будем», – указал эксперт.
Кроме того, напомнил аналитик, Прибалтика и Польша постоянно обращаются к Берлину с запросами о поддержке и с призывами снова надеть «мундир лидера» Европы. «Само по себе возрождение национального самосознания, лидерства и самостоятельности – это хорошо, но, если только это будет осуществлено не за счет России», – подчеркнул собеседник.
Рар также выразил уверенность в том, что в будущем по-настоящему суверенная Европа пойдет на сближение с Россией. «Но при Шольце этого не будет – слишком сильны сейчас либеральные позиции в Германии. Я не исключаю, что сейчас он ведет закрытые консультации с Вашингтоном», – отметил эксперт.
«Кроме того, европейские правящие элиты и их информационные сателлиты, в том числе такие трансатлантисты как Франкенберг из Frankfurter Algemeine Zeitung, не хотят полной независимости Германии от США», – добавил аналитик.
«Германия не против того, чтобы американские ракеты с ядерными боеголовками и дальше находились на немецкой территории, и чтобы США продолжали руководить оборонными вопросами Европы», – указал собеседник.
Ранее обозреватель Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг заявил, что Европе следует объединиться вокруг Германии, поскольку доверие к США подорвано. Эксперт отметил, что в 2021 году произошли штурм Капитолия и вывод войск стран НАТО из Афганистана. В результате авторитет США оказался подорван как во внутриполитической, так и во внешнеполитической сферах, передает РИА «Новости».
«Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света», причем такой запрос есть и от республиканцев, и от демократов, считает Франкенберг. Приход к власти в США Джо Байдена не избавил мир от сомнений в надежности Вашингтона, уверен автор.
Также Франкенберг напомнил о соперничество США с Россией и Китаем, и обвинил в воинственности Москву и Пекин. По его словам, Европа не хочет противостояния с Россией и не желает быть раздавленной в столкновении США с Китаем.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что одним из самых главных успехов российской внешней политики в 2021 году стало возобновление переговорного процесса с Соединенными Штатами.
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Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину
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Президент США Джо Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности Вашингтона и его союзников к «решительному ответу» в случае, если Россия «вторгнется на Украину», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки сообщила, что «Байден призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной», передает ТАСС.
Также беседу прокомментировал другой представитель американской администрации высокого ранга. Он заявил, что США «намерены продолжать очень внимательно следить за передвижениями и сосредоточением российских войск на границе с Украиной».
По его словам, США продолжают считать, что другие страны сами вправе принимать решения о возможном присоединении к НАТО, несмотря на мнение России. «Эти решения предстоит принимать суверенным странам. Разумеется, в консультациях с альянсом. А не другим», – сказал он. Чиновник отказался уточнять, считает ли Вашингтон возможным предоставление Москве если не гарантий безопасности, то каких-то подобных документов, особенно касающихся Украины и НАТО.
В Белом доме заявили, что Байден в разговоре с Путиным изложил «два аспекта подхода США, которые зависят от российских действий в предстоящий период». Первый – «путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации», второй – «сфокусированный на сдерживании, включая серьезные издержки и последствия, если Россия выберет вариант вторжения на Украину». Отмечается, что «эти издержки включают экономические меры».
Президенты России и США подтвердили, что на предстоящих переговорах по безопасности будут как области, где можно достичь значимого прогресса, так и направления, по которым согласие может быть невозможно, сказал представитель вашингтонской администрации. По его словам, «первоочередной целью звонка было, по сути, установить тон дипломатического взаимодействия». Путин и Байден согласовали последовательность переговоров по безопасности: 10 января в Женеве «стартует» диалог по стратегической стабильности, 12 января состоится разговор в рамках Совета Россия – НАТО, 13 января – встреча ОБСЕ.
Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
Байден в разговоре с Путиным подчеркнул недопустимость ядерной войны
Глава американского государства Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину, что ядерную войну начинать нельзя, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
Как заявил Ушаков, «очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть». Отмечается, что у США и России накоплен самый крупный ядерный потенциал в мире, передает РИА «Новости».
Напомним, впроекте договора о гарантиях по безопасности России и США Москва предложила Вашингтону закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны. В ноябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что рстущая активность НАТО вблизи российских границ диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерных сил. В 2020 году США заявили о том, что из-за якобы агрессивных планов Москвы Вашингтон не будет подписывать заявление о недопустимости ядерной войны.
США заявили об отсутствии планов развертывать на Украине ударные вооружения
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Глава американского государства Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину об отсутствии у США намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения, сообщил Кремль.
Также Байден «подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом», сообщается на сайте Кремля.
Президент США упомянул о «варианте принятия «масштабных» санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины». Путин дал «исчерпывающий ответ» и указал, что «это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений».
Главной темой «стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России». Путин «дал подробные пояснения принципиальных подходов», заложенных в основу российских проектов Договора между Россией и США и Соглашения России с государствами – членами НАТО.
Россия рассчитывает получить «твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ». Москва подчеркнула, что «безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности».
Стороны подтвердили, что «переговоры состоятся сначала в Женеве 9–10 января, а затем в рамках Совета Россия–НАТО в Брюсселе 12 января», 13 января «начнутся дискуссии и в ОБСЕ».
Президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями, «разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам», сообщил Кремль.
Напомним, как сообщили в Вашингтоне, Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности Вашингтона и его союзников к «решительному ответу» в случае, если Россия «вторгнется на Украину». Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
Начались переговоры Путина и Байдена
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Глава российского государства Владимир Путин и президент США Джо Байден начали телефонные переговоры, сообщили Кремль и Белый дом.
Как сообщил представитель американской администрации, «телефонная беседа президента Байдена с президентом Путиным началась в 15.35 по времени восточного побережья США» (23.35 мск), передает ТАСС.
Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что главы двух стран начали переговоры: «Да. Начали вовремя».
В среду Белый дом сообщил, что Байден проведет телефонный разговор с Путиным для обсуждения ряда тем, включая предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты России с НАТО и ОБСЕ. Позже в Белом доме сообщили, что Байден заявит Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность. В Кремле сообщили, что телефонный разговор произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавнего саммита Россия – США.
7 декабря Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
В Италии указали на уверенную позицию Путина в беседе с Байденом
Россия уверенно взяла на себя инициативу в переговорах с США по вопросам безопасности, чтобы диалог между государствами шел на равных позициях, отмечает итальянская газета Corriere Della Sera.
По мнению автора статьи Джузеппе Сарчина, своими действиями российский лидер Владимир Путин напоминает, что ответы на предложения по гарантиям безопасности необходимо дать как можно скорее, передает РИА «Новости».
«На этот раз инициативу взял на себя президент России, застигнув врасплох американского собеседника, который вернулся в Делавэр на каникулы в конце года. Путин немедленно запросил и получил «прямой контакт» с (президентом Соединенных Штатов) Джо (Байденом). Причина? Кремль не объяснил это, а советник Байдена во время телефонной конференции с журналистами признал, что у него нет точного ответа, добавив, однако, что это «возможность» придать новых сил дипломатическим действиям», – утверждает журналист.
Сарчина отметил, что в Европе существует две точки зрения на переговорный процесс Москвы и Вашингтона. «Ястребы» европейской политики, поддерживающие предположения о «российском вторжении», уверены, что за разговорами Путина и Байдена скрывается подготовка к вооруженной операции.
Однако гораздо больше специалистов склоняются к другой версии, а вопрос присоединения Украины к НАТО воспринимается в Европе не так положительно, как его представляют в СМИ политики ЕС.
«Путин намерен проверить, можно ли вести переговоры на равных. Его главное требование хорошо известно: Украина не должна вступать в НАТО. Байден уже четко отверг его: Москва не может решать за Киев и Североатлантический альянс. Но русские знают, что в этом вопросе многих европейцев, если не повторять формальные заявления, мучают сомнения», – подытожил автор материала.
Вместе с тем ранее западные СМИ написали, что Байден «не поддался на ультиматум Кремля» в общении с Путиным, а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии.
Напомним, телефонный разговор между президентами, предваряющий масштабные консультации о судьбе Украины и НАТО, обе стороны оценили как «полезный».
Подробностей немного, но и те, что есть, приоткрывают окно в довольно тревожное будущее: Владимир Путин объяснил Джо Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против России.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
Анкара призвала Россию не опасаться организаций, в которых состоит Турция
России не следует считать угрозой организации, «членом которых является Турция», заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу спросили, как Москва относится к Организации тюркских государств. Министр ответил: «Так же, как мы не рассматриваем их как угрозу, Россия не должна рассматривать организации, членом которых является Турция, как угрозу для нее». Он пояснил, что «на саммите в Стамбуле не просто поменяли название» организации, а «приняли ряд важных решени» и «план действий до 2040 года», передает ТАСС.
В ноябре Совет сотрудничества тюркоязычных государств был переименован в Организацию тюркских государств. Президент Турции Тайип Эрдоган при этом заявил, что Россию и Китай являются «естественными членами» Организации тюркских государств.
Напомним, Турция также входит в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО.
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