Путин указал Эрдогану на деструктивную линию Киева в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе беседы по телефону с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Донбассе, российский лидер заявил, что украинская сторона продолжает деструктивную линию, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин проинформировал Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи.

Российский президент обратил внимание на то, что в ходе переговоров подтвердилась готовность Баку и Еревана взаимодействовать в контексте обеспечения стабильности в регионе, а также создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя государствами.

«Кроме того, проявлен настрой на решение практических вопросов восстановления торгово-экономических и транспортных связей», – указывается в сообщении.

Эрдоган высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

Также оба президента выразили удовлетворение уровнем взаимодействия по стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии. Военные двух стран будут и далее вести совместную работу в Идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье.

Путин и Эрдоган также поговорили на тему ситуации в Ливии. Они акцентировали безальтернативность политико-дипломатического урегулирования при посредничестве ООН.

«Высказана надежда на успешное проведение намеченных на 24 декабря 2021 года общенациональных выборов, которые должны способствовать восстановлению ливийской государственности и территориальной целостности», – пояснили в Кремле.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что президенты России и Турции провели в пятницу разговор, они обсуждали двусторонние отношения.