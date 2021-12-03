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Путин указал Эрдогану на деструктивную линию Киева в Донбассе
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Президент России Владимир Путин в ходе беседы по телефону с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Донбассе, российский лидер заявил, что украинская сторона продолжает деструктивную линию, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин проинформировал Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи.
Российский президент обратил внимание на то, что в ходе переговоров подтвердилась готовность Баку и Еревана взаимодействовать в контексте обеспечения стабильности в регионе, а также создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя государствами.
«Кроме того, проявлен настрой на решение практических вопросов восстановления торгово-экономических и транспортных связей», – указывается в сообщении.
Эрдоган высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.
Также оба президента выразили удовлетворение уровнем взаимодействия по стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии. Военные двух стран будут и далее вести совместную работу в Идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье.
Путин и Эрдоган также поговорили на тему ситуации в Ливии. Они акцентировали безальтернативность политико-дипломатического урегулирования при посредничестве ООН.
«Высказана надежда на успешное проведение намеченных на 24 декабря 2021 года общенациональных выборов, которые должны способствовать восстановлению ливийской государственности и территориальной целостности», – пояснили в Кремле.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что президенты России и Турции провели в пятницу разговор, они обсуждали двусторонние отношения.
Лавров объяснил Блинкену значение Минских соглашений
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном объяснил ему суть Минских соглашений, сообщил глава российского МИДа.
«Я, конечно, ему все разъяснил, процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи конкретные положения Минских договоренностей, где прямо говорится, что все эти вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
«То есть такая заведенность на эту тему, очевидно, присутствует», – подчеркнул Лавров.
Ранее встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она длилась около 40 минут. Переговоры прошли «на полях» министерского заседания ОБСЕ. В начале встречи главы дипведомств сказали вступительное слово, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.
До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявлял, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
В США разоблачили «саботаж» Украины в ситуации с Крымом
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Украина добровольно отдала России Крым и свой черноморский флот в 2014 году, заявил бывший советник в Конгрессе США Ариэль Коэн.
В статье для журнала Newsweek Коэн утверждает, что коррупция и некомпетентность мешают Киеву «перестать зависеть от Москвы». «Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот», – передает РИА «Новости» слова Коэна.
Аналитик выразил мнение, что сейчас Россия «усиливает давление» на Украину благодаря «сосредоточению войск» на границе страны. Также, по словам Коэна, Москва якобы использует энергетическую зависимость Киева.
Ариэль Коэн (Валерий Коган, родился 3 апреля 1959 года в Ялте) – американский политолог и журналист, специалист по международным отношениям в области безопасности и энергетики регионов Россия – Евразия, Восточная Европа, Ближний Восток, отмечает «Википедия».
Напомним, в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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В офисе Зеленского объяснили сорвавшийся в стране госпереворот
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Государственный переворот, ожидавшийся на Украине, сорван из-за заявления президента страны Владимира Зеленского, сказал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
«Благодаря начатой президентом дискуссии о том, что пытаются втянуть отдельных наших влиятельных граждан (в госпереворот), политические настроения в обществе явно начали меняться. Появились очевидные вопросы качества отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенное сомнение в искренности «отставников», хотя некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти», – приводит слова Подоляка Liga.net.
В прошлую пятницу Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами».
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью». Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
Украина пожаловалась ОБСЕ на «опасность российского вторжения»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщило украинское ведомство.
МИД Украины сообщил, что Кулеба изложил «видение Украины о ключевых событиях 2021 года на пространстве» ОБСЕ и «их влиянии на общеевропейскую безопасность». Киев утверждает, что «ведущее место в перечне вызовов безопасности и в дальнейшем продолжает занимать вооруженная агрессии России против Украины», передает РИА «Новости».
Кулеба, как сообщила украинская сторона, заявил о «наращивании российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения». Он «призвал мобилизовать усилия на поддержку Украины и воплощение комплексного пакета сдерживания» России «от новой волны агрессии». При этом «Украина внесла проект итогового решения Совета министров иностранных дел ОБСЕ о налаживании постоянного мониторинга в приграничных районах, поддержанного 36 государствами-участниками».
Сам Кулеба рассказал, что на двусторонних встречах в Стокгольме обсуждал «то, каким будет комплексный пакет сдерживания России», в «какие сроки он будет сформирован». Министр заверил, что «прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и очень предметный разговор над конкретными мероприятиями, санкциями экономическими, которые будут включены в этот пакет сдерживания».
«Главное в том, что Россия видит. И России очень четко коммуницируют то, что происходит, какие вопросы проговариваются. И все это для них – очень четкий сигнал, что они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать любое решение военного характера», – сказал он.
По его словам, «сейчас все идет по плану», а «разработка пакета сдерживания» ведется «по трем направлениям». Первое – «четкая коммуникация России по всем каналам открытым и закрытым о том, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия», заявил Кулеба. Второе – «разработка санкционного пакета, который будет вмиг применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции, это будут санкции очень тяжелые для нее экономически», сказал он. Третье – «углубление военно-технического сотрудничества сейчас с Украиной для укрепления обороноспособности».
Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий», он будет включать в себя жесткие экономические санкции, заявил Кулеба. При этом, по его словам, Киев рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии, не исключив такой возможности. Украина попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО.
Украина попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО
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Украина испытывает проблемы в сфере противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО) и рассчитывает на помощь Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Украине от Запада необходима «любая поддержка настолько, насколько это возможно». «На данный момент у нас большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой. Однако для модернизации этих мощностей требуются системные изменения», – уточнил Кулеба в интервью порталу латвийского министерства обороны Sargs.lv, опубликованном на сайте украинского посольства в Латвии.
Он признал, что даже при наличии средств эту проблему нелегко решить, так как «такого рода вооружения нельзя свободно покупать на рынке». При этом Кулеба упрекнул Запад в недостаточной поддержке Украины.
«Когда нужны конкретные и четкие шаги, некоторые страны, которые, по крайней мере формально, поддерживают усилия Украины, в то же время не готовы предпринять практические шаги в поддержку Украины», – отметил министр.
По его мнению, они так поступают, оглядываясь на отношения с Россией. «Многим европейским странам следует наконец-то отказаться от такого подхода. Если Берлин, Париж и другие европейские столицы решат изменить свою призму взгляда в отношениях с Украиной, ситуация изменится в позитивную сторону», – утверждал министр.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что министерство работает над усилением возможностей противовоздушной и береговой обороны страны, поскольку эти направления в настоящий момент «критически недоразвиты».
Ученые спрогнозировали сокращение населения Украины наполовину
К концу века население Украины может сократиться на 50% – до 22 млн человек, следует из прогноза ученых Национальной академии наук Украины (НАНУ).
«К концу XXI века население Украины сократится наполовину – до 22 млн. И мы пока не видим путей приостановки этого процесса», – сказал замдиректора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Александр Гладун, передает РИА «Новости».
Ученый пояснил, что в стране отсутствует отдельная демографическая политика для улучшения демографической ситуации, Большинство опрошенных украинцев утверждают, что не могут позволить себе иметь двух и более детей в первую очередь по экономическим причинам – низкая зарплата, отсутствие собственного жилья и неразвитая социальная инфраструктура. «Изменилось и репродуктивное поведение женщин: сначала они учатся и делают карьеру, а потом создают семью и рожают детей, потому что иначе рискуют потерять зарплату и полученный статус», – пояснил Гладун.
Также на Украине отмечается половой дисбаланс в пользу женщин в возрастных группах старше 35 лет из-за высокой смертности мужчин. «Во-первых, мужчины больше работают на опасных производствах, где более высокие риски. Во-вторых, мужчины составляют три четверти погибших в ДТП. В-третьих, мужчины совершают гораздо больше самоубийств, чем женщины», – объяснил исследователь.
Население Украины составляет около 41,3 млн человек.
Ранее стало известно, что население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН «Демографические процессы».
Политолог, экономист Иван Лизан Ранее пояснил газете ВЗГЛЯД, что «в рамках существующей экономической системы простые украинцы оказываются лишними, поэтому они уезжают из страны. К 2050 году население может сократиться до 30 млн человек».
Болсонару принял приглашение Путина посетить Россию
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Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что принял приглашение главы российского государства Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года.
Болсонару заявил: «Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято». Президент Бразилии заверил, что для него приглашение в Россию – «это радость и большая честь», которая «открывает окно возможностей» для Бразилии. Болсонару сказал, что «Россия заинтересована в Бразилии», это «большой рынок». «Будем углублять наши отношения с Россией», – приводит его слова ТАСС.
Визит планируется на февраль–март. Болсонару прибудет в Россию в сопровождении министерской делегации, но ее состав еще не определен. На этой неделе уже состоялся визит в Россию министра иностранных дел Бразилии Карлуса Альберту Франку Франсы.
Напомним, Путин на церемонии вручения верительных грамот пригласил с визитом в Россию лидера Бразилии. Путин отметил, что Бразилия в 2022–2023 годах получит статус непостоянного члена Совбеза, взаимодействие будет более интенсивным на площадке ООН. По словам российского лидера, Россия продолжит последовательно укреплять двустороннее сотрудничество по различным областям.
В МИД ЛНР заявили об отсутствии признаков подготовки Украиной наступления на Донбасс
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Власти Луганской народной республики не видят признаков подготовки Украиной наступления на Донбасс, заявил 2 декабря министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.
«Действительно, нагнетание есть и в практической плоскости: <...> это и обстрелы гражданской инфраструктуры, это и социальные объекты, образовательные объекты – они получают сейчас повреждения. Есть раненые среди гражданского населения, это действительно так», – сказал политик, отметив, что признаков подготовки к чему-то более серьезному нет, передает ТАСС.
По словам Дейнего, сейчас качественно отрабатывается именно информационная составляющая, речь идет о нагнетании украинской стороной ситуации в Донбассе.
Говоря по поводу реального вторжения, глава МИД заявил, что ситуацию нагнетают так сильно, что вряд ли это превратится в реальность.
Ранее сообщалось, что самопровозглашенная ДНР в случае ухудшения ситуации в Донбассе может обратиться не только к России, но и к Белоруссии, заявил глава республики Денис Пушилин.
Названа вероятная дата встречи Путина и Байдена по видеосвязи
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Обсуждаются разные варианты даты встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Формат – речь идет о видео-конференц-связи. … Это может быть и на следующей неделе, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы», – передает его слова РИА «Новости».
На вопрос, рассматривается ли дата 7 декабря для проведения встречи, Песков ответил: «И эта дата тоже фигурирует, но фигурируют и другие».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
Эксперт сказал, чего ждать от встречи Путина и Болсонару
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«Вряд ли речь пойдет о единстве политических взглядов. Болсонару – такого рода консерватор, что рядом с ним многие приличные консерваторы не хотели бы ощущать родство душ. Президенты будут говорить о более прагматичных вещах», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Латинской Америке Виктор Хейфец, комментируя планы президента Бразилии посетить Россию и встретиться с коллегой Владимиром Путиным.
«Глава нашего государства не раз говорил о консервативных ценностях, но вряд ли мы будем подписывать совместную декларацию о защите таковых с Болсонару», – с иронией заметил профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, специалист по Латинской Америке Виктор Хейфец.
Тем не менее во встрече заинтересованы оба политика, полагает эксперт. Путину это выгодно с экономической точки зрения. «Бразилия – партнер России по БРИКС. Наш президент регулярно встречается с главами стран-участниц этого объединения, причем не только на саммитах группы. К тому же Бразилия – крупнейший торгово-экономический партнер РФ в Латинской Америке», – рассказал собеседник.
«Мы в основном продаем им удобрения, кое-какое оборудование, а покупаем кофе и мясо. Возможно, надеюсь, зайдет разговор о повышении объема торговли российской промышленной продукцией. И не просто об увеличении объема в долларах, а о том, чтобы начать поставлять продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Если такое случится, это будет шаг вперед», – считает Хейфец.
«Также может встать вопрос об инвестициях в Бразилию, у нас они есть, но не так много, как хотелось бы. Мы уступаем даже партнерам по БРИКС: у Китая намного больше, у Индии просто больше, – обратил внимание специалист. – Ну и для бразильцев дополнительные вложения лишними никогда не будут. Бразилия – очень прагматичная страна, которая подпитывает свою экономику всем, чем может».
Для бразильского лидера Жаира Болсонару предстоящий визит в Россию – не только деньги, но и политика. В следующем году в Бразилии намечаются президентские выборы, а рейтинги действующего главы государства, по данным опросов, оставляют желать лучшего.
«Сейчас он проигрывает своему прямому конкуренту – экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве, который известен своими хорошими отношениями с Россией. Болсонару же своей готовностью увидеться с Путиным хочет показать: «Смотрите, и я могу дружить с Россией». Это не обеспечивает гарантированную победу на выборах, но работает как демонстрация ради политических очков», – пояснил Хейфец.
«Болсонару, стоит напомнить, преследует курс на сближение с США. В этом смысле на переговорах с Путиным речь, конечно, не пойдет о развороте Бразилиа в сторону Москвы. Вместо этого бразильский лидер будет говорить по тем вопросам, по которым можно найти общий язык с Россией – борьба с терроризмом, вопросы обеспечения безопасности и другие более конкретные вещи, где нет политики», – подытожил Хейфец.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года. Поездка запланирована на февраль–март. Болсонару приедет в сопровождении министерской делегации, ее состав пока не известен. На неделе Россию посещал министр иностранных дел Бразилии.
Напомним, Путин на церемонии вручения верительных грамот пригласил с визитом в Россию лидера Бразилии. Президент РФ отметил, что Бразилия в 2022–2023 годах получит статус непостоянного члена Совбеза, взаимодействие будет более интенсивным на площадке ООН. По словам Путина, Россия продолжит последовательно укреплять двустороннее сотрудничество в различных областях.
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Украина начала строительство двух военно-морских баз в Азовском и Черном морях
Украина начала строительство двух военно-морских баз в Николаевской и Запорожской областях, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске (Запорожская область) и Очакове (Николаевская область) и другим контрактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», – передает ТАСС слова Резникова в Верховной раде.
В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание инфраструктуры для строительства флота и баз военно-морского флота. Зеленский заявил, что к 2035 году в стране планируют реализовать большую программу по развитию ВМФ.
Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим на Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки».
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.
В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тыс. рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.
Напомним, адмирал Вячеслав Попов сказал газете ВЗГЛЯД, что нынешнее состояние экономики Украины не дает возможности говорить о строительстве какого-то серьезного флота.
В Кремле заявили о предварительной дате переговоров Путина и Байдена
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Утверждена предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом в формате видео-конференц-связи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции. Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной, и тогда мы уже сможем это официально объявить», – цитирует Ушакова ТАСС.
В ходе беседы мировые лидеры намерены обсудить юридические договоренности по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток, добавил помощник Путина.
Он напомнил, что о необходимости гарантий в этой сфере российский президент говорил на коллегии МИД России и во время встречи с послами иностранных государств.
«Это наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами, работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных с РФ государств, включая Украину, угрожающих нам напрямую оружейных систем», – подчеркнул помощник главы государства.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря.
Кулеба заявил о трех странах НАТО, мешающих Украине вступить в альянс
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Киев может стать членом НАТО, когда три столицы стран Североатлантического альянса изменят свое отношение к нему, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец, начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России», – заявил Кулеба в интервью латвийскому изданию Sargs.lv.
Перевод приводится на сайте посольства Украины в Латвии.
Он отказался называть эти столицы, и подчеркнул, что когда в этих странах изменится отношение к Киеву, то ситуация «кардинально изменится».
«Пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но дверь для присоединения пока будет закрыта», – сказал министр.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг несколько раз подчеркивал, что альянс поддерживает Киев, но Украина не может рассчитывать на принцип коллективной обороны НАТО, так как не является членом объединения.
До этого президент Владимир Путин заявлял, что Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток.
В Раде заявили, что Зеленский может объявить мобилизацию без военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский сможет мобилизовать резервистов без объявления военного положения в случае необходимости укрепления госграницы, сообщил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Если нужно будет быстро мобилизовать какую-то группу конкретных профессий военных, чтобы усилить какие-то участки, границы, например, то для этого не нужно никаких военных сословий», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко объявил, что Зеленский собирается вести в стране военное положение с 1 декабря.
Накануне в Генштабе Белоруссии заявили, что наращивание военных контингентов соседними странами НАТО и агрессивное поведение Украины ведет к созданию вокруг республики «пояса недружественных государств».
В СВР 22 ноября отметили, что сложившееся положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, есть информация об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.
На Украине рассказали о трех направлениях пакета «сдерживания» России
Пакет сдерживания России «от агрессивных действий» включает меры по трем направлениям, это, в частности, четкая коммуникация с Москвой, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил в видеообращении в Facebook из Стокгольма, где он участвует в мероприятиях в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, что «на двусторонних встречах мы продолжили работу, которую вели в Риге на министерском заседании НАТО, а именно, обсуждение того, каким будет комплексный пакет сдерживания России, в какие сроки он будет сформирован», передает ТАСС.
Отмечается, что пакет состоит из «трех направлений»: «Первый: четкая коммуникация с Россией по всем каналам – открытым и закрытым – про то, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия».
Второе направление предусматривает разработку пакета санкций, который «будет молниеносно применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции»: «Это будут санкции очень тяжелые для нее экономически».
«Третье – это углубление военно-технического сотрудничества с Украиной (ее партнеров) для укрепления нашей обороноспособности», – отметил Кулеба и подчеркнул, что по всем этим направлениям «ведется активная и оживленная работа».
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Ранее Украина пожаловалась ОБСЕ на «опасность российского вторжения».
Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий».
При этом Киев рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии, не исключив такой возможности. Украина уже попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО.