Полиция Киева и сторонники Порошенко подрались из-за бочки для костра

Россия посоветовала США не подталкивать Киев к провокациям

Россия призывает Соединенные Штаты прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям, говорится в заявлении российского посольства в США.

В российской дипломатической миссии напомнили, что во вторник «высокопоставленные чиновники Белого дома, Госдепа и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе», а также утверждали, что Россия якобы «может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Белоруссии».

«В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле – наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное – не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям», – говорится в заявлении, которое опубликовано на странице российского посольства в соцсети Facebook.

«Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ. Вместо этого, Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей», – указали российские дипломаты.

Ранее Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».

В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

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