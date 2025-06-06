После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.6 комментариев
Десятый дрон на подлете к Москве уничтожили средства ПВО
Собянин: Атака десяти вражеских БПЛА отражена средствами ПВО
Утром пятницы на подлете к Москве средства ПВО обезвредили десять беспилотников, сообщила мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«ПВО Минобороны сбит еще один БПЛА. На данный момент отражена атака десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву», – написал градоначальник.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал о девяти БПЛА на подлете к столице. Также сообщалось об ограничениях в работе трех московских аэропортов, которые к 5 утра были сняты – аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский заработали в штатном режиме.
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