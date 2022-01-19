Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус

Ученые войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты разработали новый способ тестирования на коронавирус, он в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований и не уступает им по точности, сообщили в Минобороны.

«На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, что в состав нового набора включен специальный реагент, который инактивирует вирус за одну минуту, что практически сразу позволяет приступить непосредственно к исследованию. При этом не раскрывается, что именно это за реагент, так как он представляет собой ноу-хау российских военных.

«Набор обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента забора материала, при этом по своей чувствительности и специфичности не уступает другим медицинским изделиям, основанным на методах амплификации нуклеиновых кислот», – рассказали в Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что традиционный анализ ПЦР занимает больше времени – около часа. А если учесть время пробоподготовки, то два часа. Новый набор обладает такой же точностью – не менее 95%, заверили разработчики. Методика тестирования при этом не поменялась – взятые пробы помещают в специальный раствор и затем отправляют на тестирование. Новый набор, который получил название «КовиГен-LAMP», полностью совместим с оборудованием для обычных ПЦР-тестов.

«За счет того, что мы отказались от подготовки пробы к анализу, мы упростили сам способ лабораторной диагностики. Мы также отказались от дополнительного оборудования, сократили количество материалов, реактивов, а также возможные ошибки оператора при подготовке пробы к анализу», – добавили в Минобороны.

Новый набор реагентов разработан специалистами кировского филиала 48 Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ совместно с коллегами из научно-производственной фирмы «Синтол».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 1 млрд рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса.