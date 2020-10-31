В США частично остановили испытания «коктейля» из антител против коронавируса Правительство решило выделить больше 1 млрд рублей на оснащение лабораторий для диагностики COVID 31 октября 2020, 10:33 Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 1 млрд рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса, сообщает пресс-служба правительства. В сообщении на сайте правительства России говорится, что «федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики». «Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики», – отмечается в тексте. Средства поступят из резервного фонда правительства и будут распределены между 84 регионами. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

