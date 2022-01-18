Трамвайную станцию в Киеве переименовали в честь пособника нацистов

Композитор объяснил нежелание немцев слушать украинские оперы

«Идея посла Украины в Берлине Мельника продвигать политические интересы Киева с помощью музыки выдает в нем некомпетентного человека», – сказал газете ВЗГЛЯД советский и украинский композитор Владимир Быстряков. Ранее Андрей Мельник призвал приобщать Германию к культуре «великой нации» путем постановок в оперных театрах «шедевров украинских композиторов».

«Заявление Мельника в принципе – это идея некомпетентного в музыке и, вероятно, в политике человека. Постановка опер украинских авторов в немецких театрах никаких не повлияет на продвижение украинской политической повестки в Германии», – сказал украинский композитор, пианист Владимир Быстряков.

По его словам, эта инициатива выдает в Мельнике типичного временщика на посту. «Послу нужно регулярно делать заявления, чтобы показывать Киеву «работу», при этом адекватная составляющая для этих заявлений необязательна», – заметил собеседник.

Касательно авторов, Быстряков предположил, что Мельник имел в виду известных композиторов Семена Гулака-Артемовского (автор оперы «Запорожец за Дунаем, премьера которой состоялась в Петербурге в 1863 году), Дмитрия Бортнянского (директор Придворной певческой капеллы в Петербурге) или Николая Лысенко (автор опер «Тарас Бульба» и «Богдан Хмельницкий»).

«Но это старые авторы, они творили еще при царе и были весьма популярны. А из современных я и не знаю, кого можно было бы поставить на сцене в Германии. У нас искусство «в занепаду» (в упадке – прим. газеты ВЗГЛЯД), как говорится. Сейчас Украина не воспитывает композиторов, «все готовятся к войне», – сыронизировал композитор.

Собеседник добавил, что во времена СССР украинские композиторы писали верноподданнические оперы с «правильным идейным акцентом», поэтому сегодня постановки их произведений едва ли возможны на современной Украине. «Есть композитор-авангардист Валентин Сильвестров, также из музыкантов прошлого века можно вспомнить дважды лауреата Сталинской премии Бориса Лятошинского, но таких немного», – резюмировал Быстряков.

Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина не воспринимается Германией как «великая культурная европейская нация», из-за чего интересы Киева зачастую игнорируются Берлином.

«Думаю, что в этом – наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание», – пожаловался Мельник.

По его мнению, пока «шедевры украинских композиторов» не станут неотъемлемой частью репертуара оперных театров в Германии, а немецкие школьники не будут изучать творчество украинских писателей и поэтов, все «справедливые политические требования» Киева будут наталкиваться на сдержанную реакцию.

Отметим, что на Украине продолжаются попытки «записать в украинцы» многих видных деятелей культуры и искусства. Среди них – композиторы Артемий Ведель и Николай Дилецкий, чьи труды до сих пор активно используются во время богослужений в Русской православной церкви.

Сюда же можно отнести классиков русского хорового концерта Дмитрия Бортнянского и Максима Березовского, которые внесли значимый вклад в развитие Придворной певческой капеллы в Петербурге.

Отдельного внимания заслуживает и такой композитор, как Семен Гулак-Артемовский, который написал, как считают в Киеве, «первую украинскую оперу» под названием «Запорожец за Дунаем». Ее премьера состоялась в Мариинском театре Петербурга в 1863 году. Кроме того, Гулак-Артемовский был солистом Мариинки и Большого театра в Москве.

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