Эрдоган усомнился во «вторжении» России на Украину

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Албании, что не считает реалистичной возможность «вторжения» России на Украину.

«Я не считаю реалистичной перспективу вторжения России на Украину, потому что Украина не обычная страна, это сильная страна. Кроме того, чтобы Россия могла пойти на это, она должна пересмотреть ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию», – приводит его слова Анатолийское агентство, сообщает РИА «Новости».

Эрдоган добавил, что в ближайшее время проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который недавно посетил Украину.

«Конечно, нам нужно обсудить эти вопросы и с господином (президентом России Владимиром) Путиным», – подчеркнул он.

Кроме того, Эрдоган призвал к прекращению конфликта в Донбассе и выступил с утверждением, что на каждой встрече с Путиным заявляет о позиции Турции «против оккупации Крыма».

Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.