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Пятиклассницы в Волгограде взяли у родителей 1,4 млн рублей и отправились в горы
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В Волгограде две учащиеся пятого класса украли у родителей 1,4 млн рублей и отправились в горы, но не успели дойти до них, их нашла полиция, сообщили в региональном ГУ МВД.
Мать одной из девочек заявила о пропаже ребенка 10 января, она сообщила, что дочь не вернулась домой из школы, вместе с ребенком из квартиры пропали 1,4 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Полиция начала поиски и нашла девочку вместе с подругой в Светлоярском районе Волгоградской области. Оба ребенка живы и здоровы.
«Оказалось, что девочки решили отправиться в путешествие в Краснодарский край. Для этого они вместо школы посетили ТРЦ, где накупили «вкусняшек» себе и собаке, которую хотели забрать с собой, теплых вещей (жить-то хотели в горах), после доехали до дома, собрали вещи, забрали собаку и на такси отправились в Светлый Яр», – добавили в ГУ МВД.
В Светлом Яре они намеревались вызвать другое такси, но у них не получилось. Тогда они пошли на остановку, чтобы ждать автобус, который отвез бы их в горы. Там их нашли полицейские.
Дети успели потратить 60 тыс. рублей. Семьи детей характеризуются положительно, ситуацию взяли на контроль в полиции. Девочек вернули домой.
Летом в Волгограде у шестилетнего мальчика при себе нашли 275 тыс. рублей, мальчик взял деньги без спроса у бабушки и хотел купить игрушку.
Россия ответила на требование США «вернуть войска в казармы»
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Россия не согласна с требованием первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман «вернуть свои войска» в казармы и пояснить, в чем цель учений у границы с Украиной, сообщило российское посольство в США.
«Мы не понимаем логику замгоссекретаря США, который заявляет, что Россия должна «вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие учения продолжаются и какова их цель», в то время как США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
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В посольстве России также отметили, что страна и дальше продолжит проводить учения на собственной территории, поскольку это является «нашим выбором» и отвечает интересам безопасности.
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Политолог объяснил самоубийства среди казахстанских силовиков
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«Некоторые казахские силовики предали своего президента, но, оставаясь людьми чести, решили свести счеты с жизнью. Они хотели обезопасить семьи от последствий своего предательства», – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя сообщения о суицидах в силовых структурах Казахстана.
«Многие силовики своим бездействием в разгар погромов предали интересы своего государства и лично президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, – считает политолог Марат Баширов. – Судя по всему, беспорядки в Казахстане стали следствием внутреннего сговора». Президент Токаев начал кадровые чистки в силовых ведомствах – и эти двое офицеров могли свести счеты с жизнью, поскольку против них началось расследование, предположил Баширов.
«Мы пока не знаем фактов, не знаем, оставили или нет эти офицеры предсмертные записки. Но при этом можно предположить, что они действительно совершили предательство. И при этом, видимо, остались людьми чести. Поэтому они и сделали такой личный выбор, как самоубийство», – пояснил эксперт.
Баширов также предположил, по каким причинам офицеры не попытались сбежать из страны, хотя границы Казахстана с соседними республиками довольно прозрачны. «В Казахстане все, что касается чести и кодекса поведения, устроено особым образом. Когда перед обычным гражданским служащим или, например, перед силовиком возникает выбор, бежать ли за границу, человек скорее подумает не о себе, а о близких. Мужчины принимают такое решение, как суицид, чтобы ответственность за их криминальные действия не ложилась потом на плечи не только жен и детей, но и всех, кого он считает родными. Чтобы они не пострадали», – пояснил Баширов.
«В этом плане казахские элиты с точки зрения формирования и внутренних правил чем-то похожи на наши тейпы на Кавказе», – добавил он. «Стоит также отметить, что многие офицеры-силовики, включая тех, кто решился на самоубийство, предположительно находились лишь в середине вертикали предателей. Искать нужно верхушку», – подчеркнул Баширов.
В понедельник стало известно о гибели сразу двух высокопоставленных силовиков Казахстана. Это начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана генерал Жанат Сулейменов и полковник Комитета национальной безопасности (КНБ) Азамат Ибраев, служивший в Нур-Султане. По данным СМИ, они оба свели счеты с жизнью.
Напомним, что по официальным данным в массовых беспорядках в Казахстане погибли 16 сотрудников силовых ведомств, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков достигла почти 212 млн долларов.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее Токаев заявил
, что «государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков», действия которых координировал «единый командный пункт». Комментируя эти слова, казахский политолог Марат Шибутов сказал газете ВЗГЛЯД, что бунт мог вспыхнуть из-за раскола в спецслужбах республики. «Некоторые руководители силовых структур были назначены президентом Токаевым. Их лояльность новому главе государства была гораздо выше, чем у тех, кто был назначен раньше, во времена президентства Нурсултана Назарбаева», – отметил
собеседник.
Экс-глава КНБ и бывший премьер Карим Масимов был задержан спецслужбами страны вместе с «другими лицами» по подозрению в госизмене. Вскоре Токаев уволил Азамата Абдымомунова, занимавшего пост заместителя секретаря Совбеза республики. Бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев назвал причиной кризиса массовое предательство чиновников. «Масштабы такой попытки государственного переворота, вооруженного мятежа поражают. Настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было (его) осуществить», – заявил он.
Баширов не верит в версию о том, что волнения стали следствием конфликта между Токаевым и Назарбаевым. «На мой взгляд, персонально между новым президентом и его предшественником нет противоречий. Все-таки Назарбаев сам выбрал Токаева в качестве преемника», – напомнил он. «Другое дело – родственники елбасы, его окружение. Они стали довольно богатыми людьми, и я боюсь, что они могли вляпаться в какие-то закулисные геополитические игры. Вполне возможно, что среди них есть и те, кто пошел против интересов государства, предатели, которых Назарбаев не разглядел. Это его личная трагедия», – заявил эксперт.
США отклонили требования России о нерасширении НАТО
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Власти Соединенных Штатов не согласны с предложениями об ограничении на прием новых стран в НАТО, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман после завершившихся в Женеве российско-американских консультаций о гарантиях безопасности.
«Мы были тверды, возражая на предложения [России] о [гарантиях] безопасности, которые просто являются для США непроходными. Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые хотят работать с США», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что России нужны железобетонные, юридически значимые гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Украина заявила о недопустимости условий со стороны России о членстве страны в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
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1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Умер глава Европарламента
Председатель Европарламента Давид Сассоли умер во вторник в возрасте 65 лет в Италии, сообщил пресс-секретарь политика Роберто Куильо.
«Давид Сассоли умер в 01.15 (03.15 мск) 11 января», – приводит слова Куильо ТАСС.
По имеющийся у пресс-секретаря информации, Сассоли умер в Авиано в Италии, где был госпитализирован. Дата и время похорон «будут сообщены в ближайшие несколько часов», отметил Куильо.
Накануне пресс-секретарь политика Роберто Куильо сообщил, что председатель Европейского парламента Давид Сассоли в конце декабря попал в больницу из-за серьезных осложнений, связанных с дисфункцией иммунной системы. При этом уточнялось, что Сассоли 26 декабря был госпитализирован в одно из лечебных учреждений Италии.
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Казахский политолог оценил решение о выводе из страны войск ОДКБ
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«Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать», – сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов. Ранее стало известно, что вывод миротворцев ОДКБ из республики начнется в ближайшие дни.
«Обстановка в Казахстане за последние дни принципиально улучшилась. Вчера еще кое-где на окраинах Алма-Аты были слышны отдельные выстрелы, а сегодня в городе уже тихо», – сказал казахстанский политолог Марат Шибутов.
По его словам, стычки протестующих с силовиками прекратились. «С малочисленными очагами бунта мы справимся своими силами», – подчеркнул собеседник. Эксперт добавил, что казахские власти не ожидают возобновления подобного конфликта в будущем.
«Организаторы и участники протеста знают, что в случае эскалации ситуации, войска ОДКБ вернутся в Казахстан. И это является сдерживающим фактором для того, чтобы не было нового мятежа», – сказал аналитик.
Шибутов также прокомментировал недавние слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «если русские оказались в твоем доме – их сложно заставить уйти». В этой связи политолог указал, что безопасность Казахстана гораздо важнее, чем оценка ситуации со стороны США. «Нам плевать на Блинкена и его мнение», – добавил эксперт.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.
«Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки осталось найти только повод, который появился бы в любом случае», – сказал Токаев.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Всего за время беспорядков 17 правоохранителей погибли, а сумма ущерба государству превысила 216 млн долларов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, куда может перекинуться казахстанский мятеж.
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Российский миротворец рассказал об отношении казахстанцев
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Российские военнослужащие из Коллективных миротворческих сил ОДКБ вынуждены отказывать казахстанцам, которые хотят с ними поговорить и сфотографироваться: это запрещено, сообщил командир подразделения.
«Попытки есть подхода, но нам запрещено фотографироваться и вести диалоги с местным населением», – передает РИА «Новости» слова командира подразделения, охраняющего отделение «Казахтелекома» в Алма-Ате.
Он рассказал, что перед его подразделением стоит задача не допустить проникновения незаконных вооруженных формирований, а также групп мародеров, которые могли бы нанести ущерб зданию и персоналу. «Мирное население относится положительно, всячески помогает, на все просьбы откликается, все необходимые наши команды и просьбы выполняет», –рассказал командир.
Он добавил, что ощущения от пребывания в Казахстане и участия в миротворческой миссии у него «стандартные», так как бойцы подготовлены к таким мероприятиям и просто выполняют свои обязанности.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что коллективные миротворческие силы (КМС) ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки по решению руководства республики, заявил.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.
Погребинский предположил формулу договоренностей России и США по Украине
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«Украина должна утвердить свой внеблоковый статус – это будет хорошим итогом диалога России и США по гарантиям безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее в США выразили несогласие с ограничением на прием новых стран в НАТО.
«Если бы власть в Киеве и сам Зеленский были сильными и могли бы как-то воздействовать на Верховную раду, то США с их помощью вышли бы из консультаций с Россией с помощью формулы, приемлемой для всех сторон», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, формула состоит в том, что Вашингтон мог бы договориться с Киевом о внесении в конституцию Украины поправки, утверждающей внеблоковый статус страны. «Такой шаг Штаты, получившие по сути ультиматум от России по нерасширению НАТО, посчитали бы хорошим выходом из положения. А Украина открыла бы себе путь к возобновлению полноценного экономического сотрудничества с Россией», – пояснил эксперт.
Собеседник подчеркнул: такая схема, также предполагающая предоставление Донбассу автономии и права вето по внешнеполитическим вопросам, возможна, если Зеленский уйдет с поста, уступив его тому президенту, на которого США сочли бы возможным положиться.
«Все должно пройти под контролем США. Но одного американского посольства в Киеве мало, в реализации этой инициативы должны участвовать все политические силы Украины. Зеленский же разругался со всеми, с кем только можно: с Медведчуком, с Ахметовым, с Порошенко», – напомнил политолог.
«Украина должна стать многовекторной в хорошем смысле. Тогда возможно все: автономия Донбасса, нейтральный статус страны. Но это будет осуществимо уже при другом президенте Украины», – подытожил Погребинский.
В понедельник российское посольство в США заявило, что Москва не согласна с требованием первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман «вернуть свои войска» в казармы и пояснить, в чем цель учений у границы с Украиной.
«Мы не понимаем логику замгоссекретаря США, который заявляет, что Россия должна «вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие учения продолжаются и какова их цель», в то время как США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман после завершившихся в Женеве российско-американских консультаций о гарантиях безопасности заявила, что власти Соединенных Штатов не согласны с предложениями об ограничении на прием новых стран в НАТО.
Замглавы МИД Александр Грушко в преддверии заседания Совета Россия – НАТО пообещал, что Москва будет добиваться от НАТО конкретной предметной реакции на российский проект соглашения о гарантиях безопасности.
Дипломат отметил: Россия ожидает от диалога с НАТО серьезный глубокий разговор «по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности, которые в течение многих лет «заматывались» странами НАТО, рассматривались как несущественные, как проявление недоверия со стороны России «миролюбивому» характеру НАТО и его деятельности».
«Всему приходит свое время, и без преувеличения можно сказать, что в наших отношениях с альянсом настает момент истины», – добавил он.
Ранее замглавы Рябков утверждал, что России нужны железобетонные, юридически значимые гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Украина заявила о недопустимости условий со стороны России о членстве страны в НАТО.
При этом в Киеве заявили, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по поводу стратегической стабильности являются «неблагоприятным звоночком» для Украины.
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В Алма-Ате заметили российские беспилотники
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Миротворцы из России начали применять беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» для мониторинга ситуации возле аэропорта Алма-Аты, сообщают информационные агентства.
Аэропорт все еще закрыт для гражданских рейсов, туда прибыли два расчета беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», передает РИА «Новости».
Начальник расчета Артем Лифанов в эфире телеканала «Звезда» сообщил, что при помощи этих аппаратов ведется корректировка действий миротворцев ОДКБ, которые находятся в Казахстане и охраняют стратегически важные объекты.
«Чтобы выполнить пуск, нужно согласовать воздушное пространство как с органами безопасности воздушного движения, с силами противовоздушной обороны, с охраной аэродрома, с охраной других подразделений, а также нужно иметь взаимодействие с силами соседних государств, которые также в данном районе», – пояснил он.
Беспилотники находятся в постоянной готовности, для выхода на позицию и согласования полета требуется не больше 15 минут.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Рябков рассказал о ходе переговоров России и США по гарантиям безопасности
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Переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с американской делегацией в Женеве.
Он рассказал, что США серьезно подошли к российским предложениям по гарантиям безопасности, в ходе переговоров не было попыток обойти острые углы, сообщает РИА «Новости».
По словам Рябкова, российская сторона на переговорах в Женеве объяснила, почему нерасширение НАТО – это императив. Он подчеркнул, что НАТО должно отказаться от «освоения территории» государств, вступивших в альянс после 1977 года.
«Мы представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО – это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке необходимо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств и почему мы ставим вопрос о том, что НАТО должно, по большому счету, отказаться от материального освоения территории вступивших в НАТО государств за период после 1997 года», – сказал Рябков журналистам.
Что касается Украины, Рябков подчеркнул, что у Москвы нет и не может быть намерений «напасть» на республику. Он указал на то, что без продвижения по теме нерасширения НАТО и неразмещения вблизи России ракет работа с США по другим аспектам гарантий будет под вопросом.
«Мы объяснили американским коллегам, что никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории», – сказал он.
Замглавы МИД России отметил, что нет никаких оснований опасаться эскалационного сценария, все маневры войск России идут в пределах национальной территории. Также он добавил, что в ходе переговоров Россия и США затронули вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ, но этот вопрос не был главным.
«Времени на обсуждение того, к примеру, что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года Договором по СНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности. Все это было затронуто сегодня, но занимало отнюдь не главное место», – сказал он в ходе брифинга.
Рябков заявил, что Россия призывает США к максимальной ответственности, нельзя недооценивать риски военной конфронтации.
В свою очередь первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сказала, что США на переговорах в Женеве заявили, что открыты к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с Россией. По ее словам, США в предстоящие дни проведут переговоры со своими партнерами в Европе по результатам состоявшихся дискуссий с делегацией России.
«В предстоящие дни мы проведем переговоры с нашими европейскими партнерами по итогам состоявшихся дискуссий (с Россией)», – сказала Шерман.
По ее словам, США заявили России, что готовы быстро продвигаться по вопросам контроля над вооружениями, с чем российская сторона согласилась.
Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около девяти утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
Он заявил, что отклонений от тех подходов, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве, быть не может.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
Захарова ответила экс-главе МИД Польши на угрозу «дать по яйцам» России
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обещание евродепутата от Польши и экс-главы польского МИДа Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам».
«Евродепутат от Польши и экс-глава польского МИДа Радослав Сикорский пообещал, что Россия «получит по яйцам», – написала Захарова в Telegram.
Она напомнила, что слова Сикорского стали ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО «представляет из себя геополитический проект по освоению бесхозных земель, оставшихся после распада Организации Варшавского договора».
«Россия – женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», – заявила дипломат.
Ранее глава МИД Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР. Высказывание польского дипломата стало ответом на заявление Лаврова.
«Мы не стали бесхозной землей, потому что вы не были нашим хозяином. Скорее серийным насильником. По этому мы скучать не будем. А если попытаетесь захватить нас снова, то получите по яйцам», – заявил Сикорский.
Накануне профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский рассказал, что политика сдерживания России представляет собой не более чем попытку спрятать страх перед «российской угрозой».
В МИД не увидели оснований для обсуждения провала диалога с США
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Москва не видит оснований обсуждать какие-либо варианты ответа на возможную неудачу консультаций с Вашингтоном по безопасности, работа идет на достижение результата дипломатическим путем, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам консультаций с США в Женеве.
«Сейчас нет оснований говорить о том, какие системы и в каком количестве могут быть развернуты, это незамедлительно будет воспринято, как новая угроза со стороны России. Мы работаем на результат, который должен быть достигнут дипломатическим путем», – приводит ТАСС ответ замминистра на соответствующий вопрос.
«Зачем же нам сейчас уподобляться коллегам с той стороны, которые все время [угрожают], что обрушат наш рынок, отключат от [системы] SWIFT, то еще что-то расскажут нам про несертификацию «Северного потока – 2», – отметил Рябков.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что НАТО должно отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако в Госдепартаменте США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
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Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Захарова указала на ущерб США от некомпетентности Псаки
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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки неоднократно подставляла власти США своими некомпетентными заявлениями, заявила представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Россия 1».
«Это человек (Псаки), который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм», – передает ее слова РИА «Новости».
Захарова прокомментировала также переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности.
«Работа продолжается, она будет продолжена завтра, мы нацелены на достижение результатов в виде и самого переговорного процесса, и договоренностей, о которых мы заранее информировали с точки зрения изложения нашей позиции, не вижу повода для тревоги», – сказала дипломат.
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что завершившиеся в Женеве консультации России и Соединенных Штатов носили формат серьезной, деловой и откровенной дискуссии для уточнения позиций, а не переговоров в обычном понимании.
Токаев объявил о завершении миссии миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
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Острая фаза контртеррористической операции в Казахстане пройдена, обстановка во всех регионах стабильная, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
«В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная», – цитирует РИА «Новости» Токаева.
Он отметил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.
«Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки осталось найти только повод, который появился бы в любом случае», – сказал Токаев.
Ранее Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
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Кононенко сравнил Шендеровича с тараканом
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«Этого человека в русской культуре не существует. Это такой престарелый клоун, никому ненужный давно, и куда он там едет и что делает вообще никого не интересует», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя отъезд из России публициста Виктора Шендеровича (внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента).
После того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении уголовного дела по статье «клевета» против журналиста Виктора Шендеровича*, публицист заявил, что «принял решение переждать снаружи» и уехать из России.
«Я не знаю, кто такой Шендерович, но если ему очень хочется куда-то там поехать, то пусть едет. Этого человека в русской культуре не существует. Это такой престарелый клоун, никому ненужный давно, и куда он там едет и что делает вообще никого не интересует», – говорит Кононенко.
Он подчеркивает, что абсолютно нет никакой разницы, едет ли Шендерович* куда-то или нет, потому что это ничего не меняет в мире. «Ну как можно комментировать, куда там таракан побежал. У него какие-то там дела свои, тараканьи. Куда-то там таракан побежал – ну и хрен с ним», – заключил собеседник.
Напомним, 24 декабря прошлого года Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал оспариваемые сведения в отношении Пригожина, которые ранее прозвучали в прямом эфире «Эха Москвы», недостоверными и порочащими, обязал ответчиков удалить и опровергнуть их, взыскал компенсацию морального вреда с Шендеровича 100 тыс. рублей, а с радиостанции – 1 млн рублей, передает РИА «Новости».
В конце декабря Министерство юстиции России внесло Шендеровича* в реестр СМИ-иноагентов.
*Внесен в список СМИ, выполняющих функции иноагента.
Шендерович решил уехать из России
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Журналист Виктор Шендерович (внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) сообщил, что принял решение уехать из России после того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении против него дела по статье «клевета».
В компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, после подачи заявления напомнили, что Шендерович* в прямом эфире «Эха Москвы» высказал не соответствующие действительности данные о бизнесмене, что подтвердил суд, «признав сведения порочащими, недостоверными и обязав ответчиков удалить, а также опровергнуть их». Кроме того, суд назначил компенсацию морального вреда с Шендеровича* в размере 100 тыс. рублей.
«Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды... Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению... Пригожина, я, пожалуй, воздержусь», – приводит слова Шендеровича* РИА «Новости».
По словам журналиста, внесенного в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, он «принял решение переждать снаружи». Как отметил Шендерович*, «вынужденный отъезд с родины – это тоже лишение свободы».
Напомним, 30 декабря 2021 года Минюст России внес Шендеровича* в реестр СМИ-иноагентов.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.