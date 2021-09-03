В НАТО призвали Россию и Белоруссию «действовать предсказуемо» в связи с учениями Боррель заявил о миграционном давлении со стороны Белоруссии на восточную границу ЕС 3 сентября 2021, 17:11 Текст: Дарья Григоренко

Руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД в Словении. «Белоруссия использует мигрантов и беженцев, чтобы создать искусственное давление на восточную границу Евросоюза, поскольку границы Литвы и Польши – это границы ЕС», – цитирут его ТАСС. Ранее глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. До этого польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.

В Газпроме определили объемы увеличения поставок газа в Европу 31 августа 2021, 17:40 Текст: Алексей Дегтярев

Поставки газа от Газпрома в Европу в 2021 году возрастут на 6 млрд кубометров, сообщил начальник департамента газового холдинга Александр Иванников. Общий объем поставок составит 183 млрд кубометров, цитирует Иванникова ТАСС. Он добавил, что Газпром не ожидает серьезного влияния на объемы экспорта газа после запуска «Северного потока – 2». В понедельник стоимость газа Европе в ходе торгов ускорила рост и достигла рекордных 610 долларов за 1 тыс. кубометров. В прошлую пятницу в Газпроме заявляли о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Минск отказался отправлять своего посла в США из-за санкций 2 сентября 2021, 18:52 Текст: Вера Басилая

Белоруссия подобрала кандидатуру посла в США, но не будет направлять его в Вашингтон в связи с санкционными действиями, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. «Отношения с США, как и с любым другим государством для нас всегда актуальны. Мы в свое время занимались подбором кандидатуры посла в Соединенные Штаты Америки. Более того, я хочу сказать, что у нас есть эта кандидатура. Но в нынешних условиях, естественно, нет смысла направлять нашего посла в США в связи с санкционными действиями, которые были предприняты этой страной по отношению к Беларуси», – цитирует ТАСС Макея. Ранее посольство США в Белоруссии сократило штат сотрудников по требованию Минска. Напомним, МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек в ответ на введение Вашингтоном санкций. В Белом доме заявили, что новый пакет санкций против Белоруссии стал самым масштабным на сегодняшний день, новые санкции США против Белоруссии затронули оборонный и энергетический секторы. Санкции США против Белоруссии затрагивают бизнесменов, приближенных к белорусскому лидеру Александру Лукашенко, а также 15 контролируемых ими компаний, сообщили в Белом доме. Ограничения затронули 23 физических лица и 21 организацию. Ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали Следственный комитет республики, а также УВД Гомельского облисполкома. Лукашенко заявил о возможной поставке С-400 в Белоруссию 1 сентября 2021, 12:28

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Россия в ближайшее время поставит Минску «десятки» самолетов, вертолетов, средства противовоздушной обороны (ПВО) и, возможно, зенитные ракетные системы С-400, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил», – цитирует Лукашенко БелТА. По его словам, планируются поставки «самого современного оборудования». В случае если Белоруссия заметит необходимость в чем-то еще в ходе учений, то закупит это у России. Также Лукашенко отметил, что страны планируют подписать союзные программы в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства. «Если мы договоримся окончательно с президентом России [Владимиром Путиным] 9 сентября (на 9 сентября намечены переговоры двух лидеров – прим. ВЗГЛЯД), то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете», – пояснил белорусский лидер. Глава Свободной демпартии Германии призвал ЕС изменить санкции против России 2 сентября 2021, 22:53 Текст: Антон Антонов

Санкции ЕС против России должны быть более точечными, заявил председатель Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер. Нынешние санкции, по мнению Линднера, влияют на всех жителей России и позволяют властям страны «изобразить себя жертвой». При этом Линднер считает, что Россия должна изменить свою политику и «соблюдать правила распорядка» общего европейского дома. Он призвал не допустить со стороны России «шантажа Украины» с помощью «поставок газа». По его словам, необходимо учитывать украинские интересы в вопросе реализации проекта «Северный поток – 2». Кроме того, Линднер выступил за принятие так называемого акта Магнитского, передает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle. Напомним, данные опроса, проведенного в конце августа институтом изучения общественного мнения INSA по заказу Bild am Sonntag, свидетельствуют, что за Свободную демократическую партию на сентябрьских выборах в Бундестаг готовы проголосовать 13% избирателей. Столтенберг призвал Россию раскрыть детали учений «Запад – 2021» 3 сентября 2021, 15:28

Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Россия должна предоставить данные о военных учениях «Запад – 2021» из-за возросшей обеспокоенности стран Балтии, Польши и Украины. Генсек считает, что Россия «должна вести себя предсказуемым образом». «Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учений для обязательного наблюдения», – утверждает он, передает ТАСС. Совместные стратегические учения «Запад – 2021» пройдут 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, из которых 13 тыс. человек, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы на территории Белоруссии. В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не будут направлены против кого бы то ни было. Минск озвучил главный вопрос на встрече лидеров России и Белоруссии 2 сентября 2021, 19:12 Текст: Вера Басилая

Подготовка 28 союзных программ и их реализация в рамках Союзного государства Белоруссии и России станет основным вопросом на предстоящей 9 сентября встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, заявил глава белорусского МИД Белоруссии Владимир Макей. «На предстоящей встрече, наверняка, главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трех лет. Они подготовлены. О них будет доложено в ближайшие дни президентам Беларуси и России. На этой встрече, предполагаю, будет принято соответствующее решение по дальнейшим шагам, связанным с реализацией этих 28 союзных программ», – передает ТАСС слова Макея. Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 9 сентября в Москве подпишут все дорожные карты интеграции. Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. ЕС назвал условия оказания финансовой помощи Грузии 31 августа 2021, 19:20 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Исполняющий обязанности постпреда Евросоюза в Грузии Джулиан Крамп заявил, что ЕС призывает грузинские власти выполнить обязательства по реформам, в том числе в судебной сфере, для будущих отношений между ЕС и Грузией. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Крамп таким образом прокомментировал решение Тбилиси отказаться от кредита в 75 млн евро. При этом Крамп напомнил, что в прошлом году Грузия уже получила первую половину помощи в 150 млн евро, что предназначалось на борьбу с пандемией коронавируса. Он сообщил, что вторая половина должна была поступить в Грузию до 30 сентября в случае выполнения Грузией своих обязательств. «ЕС принимает во внимание обоснования правительства Грузии не требовать вторую часть макрофинансовой помощи», – отметил он. При этом он подчеркнул, что Грузия «не смогла достаточно выполнить условия получения макрофинансовой помощи, в частности, не повысила независимость и качество судебной системы». По его словам, назначение судей Верховного суда проводилось без изменений в законодательстве, рекомендованных Венецианской комиссией. Не были гарантированы равные условия кандидатам на должности судей, заявил Крамп. Он добавил, что «Евросоюз готов поддержать реформы в Грузии, а выделение макрофинансовой помощи будет зависеть от прогресса в осуществлении основных реформ». Ранее во вторник премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия «с большой вероятностью» откажется от кредита ЕС объемом в 75 млн евро. «Чтобы исключить любые инсинуации, а этот вопрос приобрел большую политическую нагрузку, мы решили воздержаться от второй части этого транша», – сказал Гарибашвили журналистам. По его словам, власти стараются уменьшить размер внешнего долга Грузии. Гарибашвили отметил, что данные 75 млн евро «не являются помощью или грантом». «Мы благодарны ЕС за всю помощь, которую они оказывают нам», – сказал глава правительства. Накануне власти Грузии сообщили, что благодаря экономическому росту аккумулировали дополнительно в бюджет 1 млрд лари (примерно 320 млн долларов). При этом премьер-министр назвал «трагедией» призывы экс-президента Михаила Саакашвили к ЕС о санкциях по отношению к Грузии. «Это саботаж, это вражеское отношение к своей стране», – заявил глава правительства. Между тем Национальный банк Грузии пересмотрел прогноз развития экономики страны на 2021 год в сторону увеличения до 8,5% вместо 7,5%. Сумма внешнего долга Грузии превышает 7,5 млрд долларов. Ранее пресс-спикер Еврокомиссии Питер Станко заявлял, что назначение судей Верховного суда вопреки призывам представителей ЕС может поставить под угрозу решения о макрофинансовой помощи Грузии со стороны Евросоюза. Председатель Евросовета Шарль Мишель во время визита в Грузию подверг ее критике за не согласованное с оппозицией назначение судей Верховного суда. Напомним, парламент Грузии голосами правящей партии «Грузинская мечта» утвердил шесть из девяти судей Верховного суда, оппозиция не принимала участия в голосовании. Поляки предложили руководству страны поучиться у Лукашенко 2 сентября 2021, 14:54 Текст: Алина Назарова

Читатели польского издания Gazeta.pl, комментируя закупку Белоруссией российского вооружения, выразили недоумение, что Варшаве приходится приобретать оружие у США намного дороже. «Раз Европа с ним разговаривать не хочет, он разговаривает с Путиным, а в перспективе наверняка начнет и с Китаем. Кого это может удивлять? Если он договорится с талибами, вот тогда на границе станет на самом деле весело. Возможно, кто-то не заметил, но мир уже стал многополярным», – отметил пользователь element_antykapitalistyczny. «Как он это делает? Наши руководители покупают оружие у янки, платя больше, чем другие, а Лукашенко получает оружие от Путина практически даром! Может, стоит отправить наших вождей в Минск поучиться?» – возмутился herr7, передает РИА «Новости». «Белоруссия платит во много раз меньше, кроме того, она сможет использовать свою технику самостоятельно, а американцы не предоставляют своим вассалам исходные коды программного обеспечения, чтобы иметь возможность в любой момент отключить электронику», – подчеркнул el. commendante. «По крайней мере, он заплатит большие деньги за это оборудование, в то время как посредственные американцы бросили в панике вооружения на 85 миллиардов долларов», – подытожили читатели. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит республике десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, зенитно-ракетные комплексы С-400. Он также отметил, что если во время совместных стратегических учений «Запад – 2021» станет понятно, что Минску нужно еще какое-то вооружение, оно также будет закуплено у Москвы. ЕС передал в Россию технические данные по COVID-сертификату 2 сентября 2021, 17:40 Текст: Алексей Дегтярев

Евросоюз передал России необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но пока официальных переговоров по этой теме не ведется, сообщил представитель Еврокомиссии. «К нам обратились многие страны мира, заинтересованные в Европейском цифровом коронавирусном сертификате. Через представительства ЕС во многие третьи страны передается общая и техническая информация о сертификате. В список таких стран входит и Россия. Переговоров нет, речь идет пока о первой общей и технической информации, которая была отправлена», – сказал представитель комиссии РИА «Новости». На данный момент к системе выдачи европейских сертификатов подключились Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Швейцария, Ватикан, Сан-Марино, Северная Македония, Турция и Украина. Ранее в МИД России сообщили, что российская и британская стороны проводят переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации. В ЕС призвали не допустить волны мигрантов из Афганистана в Европу 31 августа 2021, 20:39 Текст: Алексей Дегтярев

Евросоюз не желает допускать возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам внеочередной встречи на уровне глав МВД. «ЕС и его страны-члены будут действовать вместе, чтобы не допустить возникновения новых неконтролируемых массовых миграционных потоков, с которыми ЕС сталкивался в прошлом. ЕС усилит поддержку стран, непосредственно граничащих с Афганистаном, чтобы добиться получения поддержки всеми нуждающимися в первую очередь внутри региона», – цитирует заявление Совета ТАСС. Также в Совете подчеркнули, что дальнейшая эвакуация из Афганистана будет проводиться точечно. Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не может принять новых беженцев из Афганистана, страна в достаточной степени выполнила свои моральные и гуманитарные обязанности в 2015 году. Афганская диаспора в России получила согласие властей сьоагы на просьбу помочь примерно 1 тыс. желающих приехать из Афганистана, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство, а также студенты. Лукашенко назвал «позорным» уход США из Афганистана 1 сентября 2021, 12:42 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США в Афганистане потерпели фиаско, им фактически пришлось позорно бежать из этой страны. «Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство», – передает БелТА слова Лукашенко. В то же время Президент отметил, что глобальные выводы из событий в Афганистане делать рано, ведь американцы могут играть вдолгую. Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Литва отказала Белоруссии в помощи по делу о геноциде в годы войны 1 сентября 2021, 10:12 Текст: Евгения Шестак

Генеральная прокуратура Литвы отказала в правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии. «Таким образом, Генеральная прокуратура Литовской Республики, уклоняясь от необходимости исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия», – сообщается на сайте надзорного ведомства республики. Уточняется, в поручении литовской стороне Белоруссия объяснила, что «следствие направлено на установление фактов совершения нацистами и их пособниками, бандформированиями в ходе ВОВ и послевоенный период на территории БССР действий по уничтожению советских граждан, в том числе белорусов и представителей других национальностей». В поручении было сказано, что с 1941 по 1944 год «в целенаправленном истреблении с особой жестокостью населения БССР» участвовали добровольцы литовских коллаборационистских формирований под руководством службы германского рейха. Так, Белоруссия обратилась с просьбой допросить проживающих в Литве уже установленных членов карательных литовских батальонов, в том числе порученца «Минского мясника» (проводил карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей) Валдаса Адамкуса, бывшего президента Литвы. Однако, как отмечается, Генпрокуратура Литвы, «игнорируя взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на ст. 19 Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года», сообщила об отказе принять поручение к исполнению. Причиной литовская стана указала возможное нанесение вреда их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан. Напомним, генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Минск считает, что Адамкус может быть причастен к чудовищным преступлениям нацистов на территории Белоруссии. На границе Белоруссии с ЕС застряли около 60 мигрантов 3 сентября 2021, 08:16 Текст: Алина Назарова

На границе Белоруссии с Польшей и Латвией «застряли» по меньшей мере четыре группы мигрантов, в основном из Ирака и Афганистана, их общая численность – около 60 человек, сообщил замглавы государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев. «В настоящее время мы фиксируем четыре группы беженцев на границе – две на границе с Латвией, две – на границе с Польшей. Общее число мигрантов в этих группах – порядка 60 человек, в основном, это граждане Ирака и Афганистана», – сказал Подлинев, передает РИА «Новости». Вместе с тем он подчеркнул, что «ситуация меняется каждый час». «Тяжело отследить передвижения мигрантов, потому что наши коллеги-пограничники из сопредельных стран Евросоюза постоянно пытаются вытолкнуть на нашу территорию, зачастую с использованием физической силы и специальных средств, с запугиванием оружием и служебными собаками, беженцев, включая женщин и детей», – сказал Подлинев. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС из-за санкций Запада. После этого Литва, Латвия и Польша указали на рост числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. В четверг глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. До этого польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией. Боррель заявил о потребности в создании системы обороны ЕС из-за Афганистана 2 сентября 2021, 14:29 Текст: Елизавета Булкина

Евросоюзу необходима собственная система обороны, эта потребность стала очевидна в связи с ситуацией в Афганистане, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны ЕС в столице Словении. «Я настаиваю, что потребность Евросоюза в собственной оборонной системе стала очевидной после Афганистана», – цитирут его ТАСС. По словам Борреля, «исторические события в Афганистане подтолкнули разработку европейской концепции по безопасности «Стратегический компас ЕС», финальный проект которой будет представлен в октябре-ноябре». В свою очередь европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, курирующий в том числе оборонную промышленность отметил, что ЕС должен сохранять прочные отношения со своими союзниками, прежде всего, в рамках НАТО, однако ему необходимы и собственные ресурсы. Он напомнил, с этой целью разрабатывается «Стратегический компас ЕС». «Стратегический компас – это тот инструмент, который позволит нам иметь общее видение», – передает слова Бретона РИА «Новости». Евросоюз уже несколько лет обсуждает «Стратегический компас» – общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие 5-10 лет. Однако Боррель указал, что ситуация в Афганистане сделала эту стратегию еще более актуальной. Общая стратегия предусматривает, в частности, создание сил быстрого реагирования ЕС в составе от 5 до 20 тысяч человек. «Уверен, что министры обсудят, как противостоять сложившейся сейчас ситуации, как быть лучше готовыми к будущим вызовам, чтобы такого не повторилось больше. Вы знаете, что «Стратегический компас» находится в процессе подготовки, через пару месяцев мы будем готовы представить результаты нашей работы. Сегодня на неформальной встрече мы не будем принимать конкретных решений, но не позднее чем к октябрю-ноябрю подготовим финальный проект «Стратегического компаса», – сказал Боррель. Ранее Боррель заявил, что «Талибан» (движение запрещено в России) выиграл войну. При этом он признал необходимость начала диалога с «новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы». Вместе с этим Боррель уточнил, что «об официальном признании речь не идет, но необходимо решать практические вопросы». Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США. 30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем. Лукашенко счел «убожеством» игру белорусских футболистов 3 сентября 2021, 13:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию в белорусском футболе, назвал игру спортсменов «убожеством», отметив, что на нее невозможно смотреть. «Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко в ходе открытия детско-юношеского футбольного центра клуба «Динамо-Минск». Президент пояснил, что имеет в виду, в том числе, «блестящую» игру белорусской сборной против команды Чехии. Футболисты национальной сборной Белоруссии потерпели второе поражение подряд в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. В своем третьем поединке квалификационной группы Е белорусы проиграли в Остраве команде Чехии со счетом 0:1. «Я руководителю федерации задал вопрос: зачем выпустили вообще молодежную команду на футбольное поле вчера? Они не собрались играть. Запомните: это вам урок», – заявил глава государства. При этом Лукашенко заверил, что государство поддержит белорусских футболистов, но они должны показывать результат. «Если вы решили играть в эту прекрасную игру, самую популярную в нашей стране и во всем мире, и у вас перед глазами зеленый цвет – я имею в виду доллар, может быть, розовый (евро) – вы никогда не станете футболистами и спортсменами. Вы должны приходить сюда для того, чтобы играть в футбол. И если вы будете стремиться к этому, на начальном этапе вы получите материальное вознаграждение, чтобы нормально жить. Это я вам обещаю, государство это обеспечит вам», – сказал глава государства, обращаясь к юным футболистам. Лукашенко также напомнил о своем требовании, чтобы была отдача и результат от средств, которые государство вкладывает в спорт. Он поинтересовался, какая сейчас средняя зарплата у футболистов основного состава «Динамо-Минск». Президенту доложили, что сейчас это 4-5 тыс. долларов, но пока действуют старые контракты. Было отмечено, что уже принято постановление, по которому зарплата будет составлять до 8 тыс. белорусских рублей (около 3,2 тыс. долларов). Ранее Лукашенко стало стыдно за белорусский хоккей.