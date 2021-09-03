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Миллер заявил о скором завершении строительства «Северного потока – 2»
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Завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» осталось ждать совсем недолго, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме.
«Совсем недолго», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда можно ожидать хороших новостей о завершении строительства.
Ранее Миллер заявил, что поставки первого газа по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок могут начаться уже в этом отопительном сезоне.
Тем временем президент России Владимир Путин, открывая в пятницу по видеосвязи логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров в районе Владивостока, отметил, что Газпром развивается очень успешно по разным направлениям.
«Компания развивается очень успешно по самым разным направлениям. Дело не только в объемах добычи и продажи на внутренний рынок самого газа, на внешний рынок. (Газпром) демонстрирует рекордные по этим показателям важнейшим результаты», – сказал глава государства.
В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
Эксперт назвал главный результат поездки Зеленского в США
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«Единственная большая победа Зеленского в ходе его визита в США – встреча с Байденом в Овальном кабинете. Других побед там не было», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины после встречи с Джо Байденом похвастался «большой победой» по «Северному потоку – 2».
«Если вспомнить все заявления Зеленского в США, то они выглядят, мягко говоря, непоследовательно. Буквально за день до встречи с Байденом Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире», – отметил политолог и публицист Владимир Корнилов.
«Согласно этой логике, Зеленский должен радоваться очистке своей страны от зловредного и ужасного российского газа. Но на следующий день он потребовал от Байдена санкций против России, если после запуска «Северного потока – 2» объемы транзита топлива через Украину снизятся. То есть Зеленский умудряется делать взаимоисключающие заявления в ситуации, когда все решения по «Северному потоку – 2» ранее были приняты на уровне Байдена и Меркель. И называет это «большой победой», – констатировал Корнилов.
«Поэтому единственная большая победа, которой добился Зеленский – это личная встреча с Байденом в Овальном кабинете. Других побед из США он не привез. Более того, он просил выделить Украине 277 млрд долларов на «план трансформации страны», а в реальности получил 60 млн долларов военной помощи и еще какие-то скромные деньги «на развитие демократии». Поэтому личная встреча с Байденом – это единственный осязаемый результат его поездки в Вашингтон», – полагает эксперт.
Собеседник также указал на «забавную оговорку американского телеканала C-SPAN», который ошибочно назвал Зеленского «президентом Левински». «Насколько я понимаю, это была ошибка текстового редактора, поскольку на встрече президента Украины с главой Пентагона Остином был автоматический перевод, – уточнил он. – Но в общем-то это символичная оговорка. То, чем занимался Зеленский в Овальном кабинете, в некотором роде повторяет то, чем занималась Моника Левински с Биллом Клинтоном».
Ранее Владимир Зеленский заявил
, что Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Он назвал это «большой победой», но отметил, что данный вопрос требует дальнейшего обсуждения.
Также Зеленский сказал, что на переговорах с Байденом в Вашингтоне «много раз звучало слово «Крым». Кроме того, по его словам, США поддерживают «предложение членства в НАТО» для Украины, но «каким будет путь» украинский лидер рассказать не смог. Как считает президент Украины, «встреча была в нормальной, продуктивной, не солнечной атмосфере постоянно». По его словам, состоялся «нормальный мужской разговор».
Примечательно, что американский телеканал C-SPAN назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Левински». Ошибка была обнаружена на сайте телеканала в подводке к видео со встречи Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне.
Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский приехал к Байдену с большим аппетитом.
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Названы сроки начала поставок газа по «Северному потоку – 2»
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Поставки первого газа по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок могут начаться уже в этом отопительном сезоне, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
«Чтобы обеспечить надежное газоснабжение, мы с вами реализуем самые современные проекты. Один из таких проектов – это газопровод «Северный поток – 2». Хочу сразу отметить, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок», – цитирует РИА «Новости» Миллера.
Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что газопровод «Северный поток – 2» – это экологический, а не политический или коммерческий проект.
В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
Власти начали изучать просьбу Роснефти о поставке газа в Европу
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Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что Роснефть обратилась в правительство с просьбой дать ей возможность поставлять газ в Европу по «Северному потоку – 2», этот вопрос изучается.
Новак подтвердил, что есть поручение президента рассмотреть этот вопрос, и оно отрабатывается. «Такое обращение есть. В настоящий момент ожидаем мнение наших министерств, которые отрабатывают обращение, и потом (вопрос) будет обсуждаться в правительстве», – сказал вице-премьер, передает «Интерфакс».
Он не стал комментировать, позволит ли такой шаг снять ограничения на использование газопровода «Северный поток – 2» в рамках европейского законодательства. «На сегодняшний день наше законодательство сформировано таким образом, что у нас единый экспортер в России. Все, что касается других вопросов, требует рассмотрения», – сказал Новак.
Ранее СМИ сообщали, что в середине августа глава Роснефти Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с Газпромом. В письме не содержалось однозначных указаний на то, по какому маршруту Роснефть хотела бы экспортировать газ. В то же время там указывалось, что поставки «будут способствовать снятию ограничений» со стороны антимонопольного законодательства ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», а также Opal (продолжение «Северного потока – 1»).
Причиной задержки назначения посла США на Украине стал «Северный поток – 2»
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США все еще не назначили посла на Украине из-за газопровода «Северный поток – 2», заявил посол США на Украине в 2003–2006 годах Джон Хербст в ходе онлайн-дискуссии на Киевском форуме.
Он рассказал, что с приходом к власти в США новой администрации «нужно много времени, чтобы утвердить послов разных стран». Одной из причин задержки назначения посла на Украине он назвал газопровод «Северный поток – 2», который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря, передает издание «Гордон».
«Я согласен с Украиной, как и большинство людей в Конгрессе США, что решение президента Джо Байдена по «Северному потоку – 2» было катастрофой для Соединенных Штатов и для Европы тоже. В ответ на это сенатор [Тед] Круз заблокировал назначения послов во многие страны, поэтому не удалось быстро назначить американского посла на Украине. Это важно знать во избежание слухов, почему так долго нет американского посла», – сказал Хербст.
Сейчас временным поверенным в делах США на Украине является Кристина Квин, которая оказалась на первом месте в рейтинге самых влиятельных женщин Украины. На своем посту Квин находится с января 2020 года. До этого на должности временного поверенного в делах США на Украине с июня 2019 года был Уильям Тейлор, назвавший свое пребывание в Киеве «невероятным».
В мае 2019 года сообщалось, что Госдепартамент Соединенных Штатов решил направить на Украину временного поверенного, который будет руководить американским посольством в этой стране вплоть до президентских выборов в США в 2020 году.
Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что вхождение Украины в Североатлантический альянс должно стать гарантией стране после запуска «Северного потока – 2».
В Кремле не сочли наглостью слова поправившего Путина ребенка
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает наглостью слова школьника, который на онлайн-уроке поправил Владимира Путина во время его рассказа о Северной войне.
«Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость», – передает ТАСС слова Пескова.
В Кремле, по словам Пескова, также не согласны с позицией директора школы, которая, согласно сообщениям в СМИ, назвала поведение ученика «наглостью, присущей молодым». «Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется какой-то критике со стороны директора школы», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Песков напомнил, что Путин сам назвал онлайн-урок диалогом. «И президент всегда сам трепетно относится [к правильности фактов] и часто поправляет кого-то. Мы знаем, что он обладает совершенно феноменальными знаниями по истории и, конечно, он всегда с готовностью слушает такие корректировки, будь то в исполнении ребенка или какого-то иного специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация. Ребенок – молодец! Мы надеемся, что никто его критиковать не будет», – заключил представитель Кремля.
Напомним, Путин в ходе беседы со школьниками оговорился и заявил, что при Петре I Россия участвовала в Семилетней войне против Швеции. После этого школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил главу государства, напомнив, что на самом деле речь идет о Северной войне. В ответ президент поблагодарил школьника «за поправочку» и продолжил свой диалог.
Ранее Путин в рамках марафона общества «Знание» призвал не забывать о причинах борьбы за Ленинград.
Путин дал старт запуску новых предприятий на Дальнем Востоке
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Президент Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции дал старт запуску четырех предприятий на Дальнем Востоке.
Глава государства в четверг на полях Восточного экономического форума ознакомился с результатами развития Дальнего Востока в формате интерактивной презентации. Также были представлены новые проекты, передает ТАСС.
Путин поздравил инвесторов «с правильным выбором места приложения усилий, капиталов», специалистов предприятий, которые начинают новую работу. «Это четыре проекта, но за последние годы здесь таких проектов и большего масштаба, и чуть поменьше, уже возникли тысячи», – констатировал президент. «Мы и дальше, безусловно, будем поддерживать все ваши усилия по развитию Дальнего Востока, это безусловно пойдет на пользу развитию Дальнего Востока и всей огромной страны», – подчеркнул глава государства.
«Начинайте!» – дал Путин команду на старт проектов.
Как передает РИА «Новости», запущены предприятия ООО «Арника», ООО НК «Лотос» и новая очередь заводов ООО «Мазда-Соллерс Мануфакчуринг Рус».
Пушков посоветовал Киеву порадоваться строительству «Северного потока – 2»
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Киев, стремящийся разорвать связи с Россией, должен приветствовать строительство газопровода «Северный поток – 2», поскольку он «не угрожает национальной безопасности» Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
«Уже сами не понимают, что несут. То кричат, что обеднеют на 6 млрд, когда заработает «Северный поток – 2». То вдруг речь для них идет не о деньгах, то есть 6 млрд вроде как не нужны. То обличают российский газ как «самый грязный в мире», но при этом требуют сохранить транзит этого самого якобы грязного газа через Украину. То заявляют, что российский газ Украине не нужен, то покупают его же по реверсу из стран Восточной Европы. А теперь и нацбезопасность Украины приплели, которая тут вообще ни при чем», – написал Пушков в Telegram.
Он указал, что по логике нынешних киевских властей, чем меньше связей будет у Украины с Россией, тем меньше будет угроз для национальной безопасности. При этом российский трубопровод, «идущий на безопасном от Украины расстоянии» по дну Балтийского моря, полностью отвечает этим пожеланиям, отметил он.
«Так что пусть в Киеве не сражаются против «Северного потока – 2», а радостно приветствуют его. Никаких связей с Россией! В Киеве ведь этого добивались? Пожалуйста», – заключил Пушков.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
Украина сочла контракт с Газпромом «не лучшей гарантией» сохранения транзита
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Самая лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – контракты с европейскими компаниями, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в США.
По его словам, «Нафтогаз» «не против продлить» транзитный контракт с Газпромом «и на десять лет», но не считает это «главной задачей» или «самой лучшей гарантией». По мнению украинской стороны, «лучшая гарантия – это как раз контракты с европейскими компаниями». Киев ждет «переговоры, которые должны организовать немцы». На переговорах украинская сторона «будет с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину». «Это то, что нам нужно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «1+1».
По словам Витренко, контракты с европейскими компаниями с финансовыми обязательствами – это и есть гарантии сохранения транзита газа через Украину при запуске «Северного потока – 2», так как при нарушении контракта Киев сможет обратиться в европейские суды. Витренко полагает, что компании Европы не будут нарушать контракты.
Он отметил, что Украина получила еще и санкционные гарантии от США, но указал, что эти гарантии не закреплены на бумаге. При этом Витренко сказал, что Киеву нужны «не бумаги какие-то, подписанные европейскими политиками», а «контракты с европейскими компаниями на транзит». «А вот если таких контрактов не будет, если Газпром будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции», – сказал Витренко.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
Зеленский и Байден не обсуждали пересмотр минских соглашений по Донбассу
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Во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с властями США вопрос о замене или отказе от минского формата урегулирования ситуации в Донбассе не поднимался, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
Ермак отметил, что для участия США в урегулировании в Донбассе требуется согласие всех сторон, но Вашингтон готов оказывать Киеву поддержку. По его словам, США подтвердили готовность «принимать участие и сделать все возможное от них, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действенную систему стойкой безопасности», передает ТАСС со ссылкой на «1+1».
Кроме того, «рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности Украины». Ермак подчеркнул, что частью проблемы «национальной безопасности» Киев считает и «Северный поток – 2», не рассматривая его «как коммерческий проект».
Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
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Минск озвучил главный вопрос на встрече лидеров России и Белоруссии
Подготовка 28 союзных программ и их реализация в рамках Союзного государства Белоруссии и России станет основным вопросом на предстоящей 9 сентября встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, заявил глава белорусского МИД Белоруссии Владимир Макей.
«На предстоящей встрече, наверняка, главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трех лет. Они подготовлены. О них будет доложено в ближайшие дни президентам Беларуси и России. На этой встрече, предполагаю, будет принято соответствующее решение по дальнейшим шагам, связанным с реализацией этих 28 союзных программ», – передает ТАСС слова Макея.
Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 9 сентября в Москве подпишут все дорожные карты интеграции.
Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора.
Песков: «Северный поток – 2» близок к завершению
Проект «Северный поток – 2» почти завершен, Москва надеется, что он будет запущен и сыграет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Проект близок к завершению. И мы надеемся, что будет запущен, и он сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы», – сказал он, передает РИА «Новости».
Песков также подчеркнул, что «Северный поток – 2» - это исключительно коммерческий проект, он не может представлять ни для кого угрозу. «Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом», – сказал он.
Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что газопровод «Северный поток – 2» – это экологический, а не политический или коммерческий проект.
В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
Пекин предложил США осмыслить слова Путина о результатах миссии в Афганистане
Руководству США следует глубоко задуматься над словами президента России Владимира Путина о трагических последствиях американской миротворческой миссии в Афганистане, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Точка зрения президента РФ Владимира Путина заслуживает того, чтобы американская сторона над ней как следует задумалась», – заявил он, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям.
США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России). Талибы также заявили, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
Путин заявил о важности доставки товаров по Севморпути
Доставка товаров по Северному морскому пути значительно снижает их стоимость, это важно и прибыльно не только для России, но интересно и другим странам, заявил президент Владимир Путин.
«Это очень перспективно. Не случайно сюда многие государства хотят прийти, работать здесь, использовать этот маршрут. Перемещение грузов по Северному морскому пути существенным образом снижает цену товаров для конечного потребителя. Вот в этом вся фишка», – сказал Путин в ходе общения с курсантами Морского государственного университета имени адмирала Невельского.
Он отметил, что для России, 18% территорий которой находится в Арктической зоне, чрезвычайно важно развитие этого региона и необходимой инфраструктуры, передает РИА «Новости».
На вопрос курсантов, как он оценивает перспективы Северного морского пути для России, Путин ответил, что «если бы не было перспектив, мы бы этим не занимались». Он напомнил, что в 2024 году планируется довести объем перевозок по Севморпути до 80 млн тонн, и сообщил, что Россия будет работать со всеми, кто этого захочет, «очень корректно, в рамках международного права». При этом интерес наблюдается как со стороны европейских стран, так и со стороны стран Азиатского региона.
«Если идти благоприятным курсом, то значительная часть маршрута проходит по нашим внутренним водам, по территориальному морю, и это, конечно, создает для нас колоссальные конкурентные преимущества. Но это не значит, что мы кого-то собираемся ограничивать – нет», – добавил президент.
Весной Путин отметил, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом России Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года.
Путин призвал ставить амбициозные цели по развитию Дальнего Востока
Президент Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа заявил о необходимости ставить амбициозные цели и решать задачи с учетом стратегической отдаленной перспективы.
«Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи, исходя не из текущей, а уже из более отдаленной стратегической перспективы», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что все мероприятия национальной программы развития Дальнего Востока надо реализовывать в полном объеме, включая финансирование.
«Напомню, что в прошлом году был подписан указ президента о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. На его основе запущена национальная программа развития региона, рассчитанная до 2035 года. Прежде всего она нацелена на приток людей, на приток населения, на опережающий рост качества жизни на Дальнем Востоке. Обращаю внимание коллег из правительства, руководителей регионов, муниципалитетов – все мероприятия программы нужно реализовывать в полном объеме. Предусмотреть необходимо финансовые, организационные ресурсы», – сказал Путин.
Он также отметил, что предложения бизнес-сообщества будут учтены при развитии Дальнего Востока. «Сегодня находимся во Владивостоке, и сегодня открывается Восточный экономический форум (ВЭФ), он собрал руководителей ведущих компаний и предпринимателей, которые уже ведут или намерены начать дело на Дальнем Востоке. Предложения бизнес-сообщества также обязательно учтем при планировании дальнейших действий, дальнейших шагов по развитию дальневосточного региона» –сказал Путин.
Ранее Путин в режиме видеоконференции дал старт запуску четырех предприятий на Дальнем Востоке. Запущены предприятия ООО «Арника», ООО НК «Лотос» и новая очередь заводов ООО «Мазда-Соллерс Мануфакчуринг Рус».
Песков рассказал о восхищении экспертным подходом Путина в любой сфере
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на марафоне «Новое знание» на полях Восточного экономического форума заявил, что искренне восхищается Владимиром Путиным, поскольку глава государства на уровне экспертов разбирается во всех темах.
«Президент занимается всем: он сегодня занимается рыбной отраслью, завтра – вакцинами, фармацевтикой, потом сельским хозяйством, развитием Дальнего Востока. Миллиарды тем. И я, конечно, искренне восхищаюсь нашим президентом», – заявил Песков, передает ТАСС.
По его словам, Путин тщательно готовится к каждому мероприятию, всегда «экспертно подходит к каждой области, общается с реальными знатоками», спорит и обсуждает с ними темы на равных.
Он также указал, что работа с обращениями на прямую линию с Путиным продолжается весь год. «Что касается итогов прямой линии: над прямой линией работа продолжается в течение года, до следующей прямой линии», – сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) занимается проработкой каждого обращения, которое пришло президенту. «Естественно, во время программы он может ответить на 40-50 вопросов, но не больше. Но каждое обращение обрабатывается, и многим людям помогают в решении их вопросов», – сказал пресс-секретарь главы государства.