Адмирал Комоедов: США испуганы российскими подлодками в Атлантике Лавров подтвердил намерение России наращивать военное сотрудничество с Вьетнамом Песков оставил без ответа вопрос о желании США использовать российские базы 28 сентября 2021, 13:02

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о желании США использовать российские базы в Центральной Азии после ухода из Афганистана. «Я оставлю без ответа ваш вопрос», - сказал он, передает РИА «Новости». Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии.

От Байдена потребовали объяснений планов использования военных баз России 28 сентября 2021, 08:22

28 сентября 2021, 08:22

Американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии, сообщает пресс-служба одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа. Авторами письма выступили члены комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф. Авторы обращения выразили глубокую обеспокоенность тем, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам, и самой возможностью военного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости». По мнению законодателей, сотрудничество с Москвой не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создаст пути к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она хочет. Более того, авторы обращения заявили, что военное сотрудничество США и России запрещено американским законодательством. Они также потребовали от администрации Байдена немедленного информирования о таких планах. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. В генконсульстве России в Хьюстоне возникла угроза сокращения штата до двух человек 27 сентября 2021, 21:50

27 сентября 2021, 21:50

Вашингтон следует политике «визового сдерживания», в отношении российских дипломатов, если ситуация никак не изменится, к концу года штат генконсульства России в Хьюстоне сократится до двух человек, рассказал глава российской дипмиссии в этом городе Александр Захаров. «Американцы продолжают вести политику «визового сдерживания», не выдавая готовым кандидатам визы. И если раньше отдельные так называемые «визовые размены» осуществлялись, то в последнее время положение дел застопорилось», – рассказал он РИА «Новости». По его словам, «если ситуация не изменится, то к концу этого года в Генконсульстве останется лишь два дипломата: ваш покорный слуга и заместитель – консул-советник». Захаров подчеркнул, что «это менее четверти от предусмотренной численности». Дипломат пояснил, что в обязанности генконсульства, в ведомство которого входят 13 штатов Юга и Среднего Запада США, где проживают десятки тысяч россиян, входят как все консульские действия вроде подписания и оформления документов, посещения лиц, находящихся под арестом или в заключении, так и политическая составляющая – продвижение интересов России, развитие двусторонних экономических, культурных, образовательных и прочих связей, информационно-разъяснительная работа. «Уместно было бы напомнить и о том, что после закрытия по требованию американской стороны Генконсульств России в Сан-Франциско и Сиэтле основная нагрузка по обслуживанию соотечественников, проживающих на западном побережье США, также легла на Хьюстон», – напомнил дипломат. По словам Захарова, США продолжают вводить новые ограничения на комплектацию российских дипмиссий. «Из относительно недавних «нововведений» – ограничение сроков командировок сотрудников российских загранучреждений в США тремя годами», – сообщил он, а также добавил, что с отъездом сотрудников, трехлетний срок работы которых в США завершается, новые дипломаты не получают визу для приезда на работу в генконсульство. «Создается впечатление, что нормальная, полноформатная работа дипломатических представительств и консульских учреждений нужна только российской стороне. Все исходящие из Москвы конструктивные предложения бесследно исчезают в бюрократических препонах американских ведомств. Причем мы не выдвигаем каких-либо необоснованных, завышенных требований – речь идет о равноправном, уважительном отношении друг к другу, разумной трактовке положений международных нормативных актов, регулирующих сферу дипломатии», – отметил Захаров. Если ситуация не изменится, то, по словам дипломата, им с заместителем придется «вспомнить молодые годы и с разрешения Москвы, как это говорится на нашем профессиональном жаргоне, самим «сесть на окно» – вести прием граждан, оформлять доверенности, печатать паспорта и визы, отвечать на письма и так далее». «Увы, но в этой ситуации нам не останется другого выбора, как сократить прием», – сказал он, предупредив, что не исключено увеличение продолжительности рассмотрения обращений. Ранее стало известно, что в связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза». Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества. США создали группу эсминцев для противодействия России в Атлантике 28 сентября 2021, 07:25

28 сентября 2021, 07:25

Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев, которая может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам, говорится в статье, опубликованной на информационном портале Института ВМС США. Группа эсминцев получила название Greyhound («Борзая»). В ее состав первоначально войдут эсминцы «Дональд Кук» (Donald Cook) и «Томас Хаднер» (Thomas Hudner). В январе 2022 года к ней также присоединится эсминец «Салливанс» (Sullivans), а еще позднее –«Коул» (Cole) и «Грейвли» (Gravely), в то время как «Дональд Кук» отправится на техобслуживание. Оперативная группа будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По словам Маклейна, она будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года, передает ТАСС. «Корабли будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря», – приводятся в материале слова командующего надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна. Напомним, 9 сентября стало известно, что Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами», которые могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. В декабре 2020 года американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт сообщил, что Соединенные Штаты переименуют Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на противостояние Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе. После этого эксперт спрогнозировал новую фазу противостояния России и США в Атлантике. Эксперт назвал заинтересованные в подготовке своих офицеров в Узбекистане страны 27 сентября 2021, 23:00

27 сентября 2021, 23:00

«Ташкент рассчитывает на приезд военных из соседних государств с разрушенной системой образования: Туркмения, Киргизия, Таджикистан. Курды или иранцы тоже могли бы получать образование в его военных вузах», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, комментируя решение Узбекистана разрешить прием иностранцев в университеты Минобороны. В первую очередь, Узбекистан будет конкурировать в сфере военного образования с Казахстаном, добавляет Лепехин. «Уровень образования в узбекских военных вузах на порядок ниже российского, но единственный плюс – не до конца разрушена советская система. Возможно, еще остались старые педагогические кадры. Узбекистан наверняка также будет привлекать российских преподавателей и обеспечивать тем самым приемлемый уровень образования. Однако в соседнем Казахстане пока уровень образования выше», – объяснил аналитик. По словам Лепехина, привлекая в вузы военных специалистов из других стран Узбекистан одновременно реагирует на угрозу, которую представляет для Центральной Азии экспансия суннитского мира в лице Турции и Пакистана. «Поэтому я не исключаю также приток учащихся из стран дальнего зарубежья, которые не принадлежат к суннитскому миру», – предположил политолог. «В Узбекистан поедут учиться, в основном, курсанты из сопредельных республик Средней Азии, – предположил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. – На узбекское военное образование там есть спрос. Не исключаю также приезда курсантов и офицеров из Африки и Латинской Америки. В Узбекистане еще сохранились советские традиции высокого уровня военного образования». Как сообщил в понедельник «Спутник», в Узбекистане вводится система обучения военных кадров зарубежных государств в высших военных образовательных учреждениях Минобороны. Решение об этом принял президент Шавкат Мирзиёев. Зарубежные военные кадры принимаются на учебу без вступительных экзаменов. Обучение осуществляется по образовательным программам высшего военного образования на узбекском и русском языках по дневной форме обучения. Как отмечает ИА «Фергана», армия Узбекистана остается сильнейшей в Центральной Азии, в этом году она заняла 51-ю строчку в международном рейтинге вооруженных сил Global Firepower. На параде в Ашхабаде Туркмения показала турецкие беспилотники Bayraktar TB2 27 сентября 2021, 15:15

27 сентября 2021, 15:15

В ходе военного парада, который прошел в Туркмении в честь 30-летия независимости страны, продемонстрировали турецкие беспилотники Bayraktar TB2 и боевые самолеты A-29 Super Tuсano. Главное событие праздника – военный парад впервые прошел не в центре Ашхабада у президентского дворца, а в предгорьях Копетдага в южной части города. Здесь несколько дней назад президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов торжественно открыл новую правительственную трибуну. В начале парада глава государства на кабриолете, окруженном всадниками на ахалтекинских конях, объехал строй военнослужащих различных родов войск Вооруженных сил Туркменистана. В ходе парада в Ашхабаде туркменские военные показали немало новинок. В частности, впервые были показаны ударные турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, передает РИА «Новости». Также впервые в военном смотре приняли участие пять боевых самолетов A-29 Super Tuсano, которые применяются для поддержки сухопутных войск огнем в любое время суток и в различных погодных условиях. Кроме того, впервые в военном параде участвовал тактический военно-транспортный самолет C-27J Spartan. И, конечно же, гвоздем воздушной части парада стали полеты шести итальянских боевых самолетов М-346. На одной из этих машин 1 августа этого года совершил испытательный полет президент Туркмении. Помимо новинок присутствовала и военная техника, традиционно демонстрируемая на туркменских военных парадах: танки Т-90 и Т-72М, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня. Гости праздника также могли наблюдать на больших мониторах, установленных у правительственной трибуны, праздничный парад кораблей ВМС Туркмении. После военного смотра состоялась демонстрация экономических достижений страны за 30 лет независимого развития. Перед правительственной трибуной прошли коллективы предприятий топливно-энергетического комплекса, электроэнергетики, химической промышленности, текстильной индустрии, строительного комплекса и транспорта. В ходе праздника президенту страны от имени соратников был подарен ахалтекинский конь-трехлеток светло-серой масти по прозвищу Гарашсыз (Независимый). Празднование 30-летия независимости Туркменистана продолжится 28 сентября скачками в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе. Туркмения обрела независимость в 1991 году. Тогда Верховный совет Туркменской ССР, опираясь на итоги всенародного референдума по вопросу о независимости, принял конституционный закон «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана». Адмирал Комоедов: США испуганы российскими подлодками в Атлантике 28 сентября 2021, 12:26

28 сентября 2021, 12:26

«Американцы, создавая новую группу эсминцев, пытаются бороться с нашими новыми бесшумными подлодками», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя сообщение о создании военно-морскими силами США новой оперативной группы эсминцев в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам. «Американцы увидели угрозу со стороны новых российских подлодок. Теперь они хотят создать разнородные противолодочные силы, включая не только эсминцы, но и базовую патрульную авиацию, а также подключить космические силы, чтобы отслеживать подлодки, которые проникают в Атлантику», – отметил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов. Собеседник напомнил, что «у НАТО есть Фареро-Исландский рубеж, откуда контролируются все подлодки, заходящие из акватории Северного флота в Атлантику». «Но, видимо, в системе контроля есть пробелы. К тому же у наших подлодок уменьшена шумность, что делает их менее заметными», – указал адмирал и выразил убежденность, что «наши подводники все равно будут успешно уклоняться от их систем слежения». «Впрочем, США по-прежнему господствуют в Атлантике. У нас же в этом регионе нет баз и даже нет стран-союзников, кроме разве что далекой Кубы. А любая подлодка нуждается в техническом обслуживании. Поэтому нам следует выполнять план по обновлению нашего Военно-морского флота», – заключил собеседник. Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев, которая может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам. Об этом говорится в статье, опубликованной на информационном портале Института ВМС США. Группа эсминцев получила название Greyhound («Борзая»). В ее состав первоначально войдут эсминцы «Дональд Кук» (Donald Cook) и «Томас Хаднер» (Thomas Hudner). В январе 2022 года к ней также присоединится эсминец «Салливанс» (Sullivans), а еще позднее – «Коул» (Cole) и «Грейвли» (Gravely), в то время как «Дональд Кук» отправится на техобслуживание. Оперативная группа будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По словам Маклейна, она будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года. Напомним, 9 сентября стало известно, что Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами», которые могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. В декабре 2020 года американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт сообщил, что Соединенные Штаты переименуют Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на противостояние Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе. После этого эксперт спрогнозировал новую фазу противостояния России и США в Атлантике. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США захотели использовать российские военные базы в Центральной Азии 28 сентября 2021, 07:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли на прошлой неделе обсуждал с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым возможность использования американскими войсками российских баз в Центральной Азии, сообщили источники The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, дискуссия по поводу российских баз вызвана тем, что администрация Джо Байдена после стремительного вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в этой стране. Как утверждает издание, Герасимов не дал каких-либо обещаний Милли, передает РИА «Новости». Издание также напоминает, что Конгресс США еще несколько лет назад запретил Пентагону какое-либо тесное сотрудничество с российским Минобороны. Напомним, 22 сентября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли провели переговоры в финском городе Хельсинки. Посольство России в США отреагировало на слухи о запрете на въезд для привитых «Спутником» 28 сентября 2021, 08:39 Текст: Алина Назарова

Российское посольство в США оценило сообщения о том, что американские власти могут отказать во въезде в страну вакцинированным российским препаратом «Спутник V». «Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых «Спутником V» не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем», – приводит комментарий посольства РБК. Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США с ноября могут отказать во въезде иностранцам, привитым российским препаратом. По данным издания, граждане других стран, желающие попасть в Соединенные Штаты, должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает РИА «Новости». «Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. К настоящему моменту «Спутник V» еще не получил одобрение ВОЗ. Новый дрон-разведчик «Мерлин-ВР» создали в России 28 сентября 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Мерлин-ВР», способный работать на высоте до пяти километров, разработан в России. Дрон способен вести воздушный мониторинг в автоматическом и полуавтоматическом режимах на протяжении десяти часов. Максимальная масса полезной нагрузки «Мерлина» составляет до 6,5 килограмма, передает РИА «Новости». Аппарат способен нести на борту различные варианты оптико-локационных станций, работающих как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. За счет применения гибридного двигателя и больших высот полета беспилотник имеет малую акустическую заметность. Как уточнил источник в оборонно-промышленном комплексе, «аппарат демонстрировался представителям военного ведомства, рассматривается возможность его испытаний». Разработчиком дрона является смоленский Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий. Ранее источник в ОПК сообщил, что многоцелевой беспилотный комплекс «Молния», реактивные аппараты которого будут запускаться роем с самолета-носителя, разрабатывается в интересах Воздушно-космических сил России. США сократили производство F-35 28 сентября 2021, 08:47 Текст: Алина Назарова

Американская корпорация Lockheed Martin из-за пандемии коронавируса не сможет поставить США необходимое число истребителей F-35, сообщает агентство Bloomberg. Первоначально компания должна была поставить Пентагону в 2022 году от 158 до 163 истребителей. Однако в понедельник она заявила, что сможет произвести только 151-153 военных самолетов в следующем году, а начиная с 2023 и «в обозримом будущем» будет поставлять по 156 истребителей, передает РИА «Новости». Пересмотр объема поставок «обеспечивает предсказуемость и стабильность производственного процесса, в то время как отрасль восстанавливает дефицит самолетов, возникший из-за пандемии COVID-19 в прошлом году». В этом году компания, которая является крупнейшим оборонным подрядчиком США, планирует поставить до 139 истребителей F-35. Изменение графика Lockheed «показывает производственные ограничения и нарушения в цепочках поставок, возникших в результате пандемии», считает аналитик в сфере авиации, чье мнение приводит Bloomberg. В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил о проблемах с двигателями как минимум у 45 самолетов этой модели, которые уже находятся на вооружении. А исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском…». Корабли ВМС Украины отработали высадку десанта на учениях «Объединенные усилия» 28 сентября 2021, 11:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Корабли и катера военно-морских сил Украины отработали меры универсальной обороны на переходе морем и высадку десанта в ходе учений «Объединенные усилия – 2021», сообщила пресс-служба ВМС. Стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия – 2021» с привлечением военнослужащих и техники стран НАТО проходят на Украине с 22 по 30 сентября. Маневры с участием 12,5 тыс. человек, сил и средств авиации и ВМС пройдут на всех основных военных полигонах страны, а также в акваториях Черного и Азовского морей, передает РИА «Новости». «Во время учений «Объединенные усилия – 2021» проводился комплекс тактических учений с корабельно-катерным составом ВМС. Учения проходили в северо-западной части Черного моря и в пунктах базирования. Привлекались корабельно-катерный состав ВМС, подразделения морской пехоты, морской авиации, авиации воздушных сил, катера государственной пограничной службы Украины», – цитирует пресс-служба командира флотилии ВМС Украины капитана первого ранга Юрия Федаша. По информации пресс-службы, на учениях отрабатывались меры универсальной обороны на переходе морем, высадка воздушного и морского десанта, огневая поддержка войск. Перед десантированием морской пехоты корабельная тактическая группа провела разведку возможностей противника на участке высадки и с помощью штатного вооружения уничтожила огневые средства противника. На финальном этапе провели практические боевые стрельбы кораблями и катерами с целью поддержки войск, действующих на приморском направлении. Ранее командование воздушных сил ВС Украины выступило с утверждением, что российские самолеты-разведчики якобы «грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений». Ирак решил приобрести у России зенитную систему С-300 28 сентября 2021, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Ирака намерены заключить с Россией контракт на поставку зенитной ракетной системы С-300, сообщил глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммед Рида аль-Хайдар. «Иракская делегация во главе с командующим войск ПВО страны побывала в России, где вела переговоры о контракте на закупку системы С-300», – передает ТАСС слова аль-Хайдара. Однако, как добавил глава парламентского комитета, в настоящее время «дело приостановилось». Он отметил, что у Багдада уже есть контракты с Москвой на оснащение бронетанковой бригады. По словам аль-Хайдара, иракские военные «имеют большой опыт использования российского оружия, особенно бронетанковой техники». Лавров подтвердил намерение России наращивать военное сотрудничество с Вьетнамом 28 сентября 2021, 13:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия и Вьетнам условились интенсифицировать военно-техническое сотрудничество, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном. «Подтвердили намерение последовательно наращивать военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в сфере оборонной безопасности», – передает ТАСС слова Лаврова. Напомним, в январе 2020 года сообщалось, что Россия и Вьетнам подписали контракт на закупку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше 350 млн долларов. Песков прокомментировал оказание российскими ЧВК охранных услуг 28 сентября 2021, 13:17 Текст: Алина Назарова

В Кремле не видят противоречий законодательству в оказании российскими ЧВК (частные военные компании) консультативных и охранных услуг, темы изменения российского законодательства в сфере наемничества нет в повестке дня президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В данном случае, действительно, в законодательстве у нас нет никаких положений, которые бы регулировали эту деятельность, но с другой стороны, есть целый ряд компаний, которые оказывают разного рода консультационные, охранные услуги, в том числе и за пределами нашей страны. И в целом ряде этих услуг нет ничего противоречащего нашему законодательству», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о том, не считает ли президент, что требуется какое-то регулирующее законодательство по вопросу ЧВК и нужно ли что-то делать со статьей наемничества или президента в этом вопросе законодательно все устраивает. Однако, подчеркнул Песков, «у этой деятельности может быть много аспектов». «И, конечно, в случае выявления каких-то противоречий, потребуется совершенствование законодательства», – заметил он. Отвечая на уточняющий вопрос о том, нет ли, по мнению Путина, сейчас «противоречий со статьей наемничества», Песков отметил: «Эта тема не стоит сейчас на повестке дня президента». Ранее Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей страны с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. В ответ Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали. В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера также назвали слухами. Политолог Сергей Федоров рассказал газете ВЗГЛЯД, почему Франция ревниво относится к успехам России в Африке. В США завели дело на адвоката, заявившего о вмешательстве Пригожина в выборы 28 сентября 2021, 13:25 Текст: Алина Назарова

В США завели дело на адвоката Майкла Сассмана, работавшего на Хиллари Клинтон и передавшего ФБР ложные данные о вмешательстве России в президентские выборы, среди материалов дела – фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Евгения Пригожина, сообщает принадлежащая бизнесмену компания «Конкорд». Как указали в компании, более трех месяцев назад Пригожин направил заявление в адрес Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) при Казначействе США с требованием отменить все санкционные ограничения и раскрыть «доказательства», на основании которых он был включен в этот список. Подчеркивается, что на данный момент ответ от OFAC не поступил, в связи с этим бизнесмен и его юристы готовят допзаявление. Отмечается, что «вероятно, дело будет доведено до открытого суда», сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе также рассказали, что по инициативе спецпрокурора США Джона Дарема, назначенного для расследования так называемого «Рашагейта» (предвыборного сотрудничества между Дональдом Трампом и России), было заведено уголовное дело против адвоката Майкла Сассмана. Отмечается, что, согласно предъявленному обвинению, осенью 2016 года, тайно представляя интересы избирательной кампании Клинтон, он передал агентам ФБР ложные материалы о якобы российском вмешательстве в выборы президента США. «Более того, в обвинительном заключении есть много интересных фактов, касающихся консалтинговой фирмы Fusion GPS и фальшивого "досье", созданного экс-сотрудником MI-6 Кристофером Стилом, которые были в свое время также положены и в основу обвинения против Евгения Викторовича во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году», – отметили в компании. Подчеркивается, что это подтверждает как незаконность предъявленного Пригожину обвинения во вмешательстве в эти выборы, так и незаконность санкций. «Евгений Викторович продолжит бороться за правду, несмотря на явное нежелание властей США соблюдать собственные законы и правила», – добавили в «Конкорде». Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Вашингтон через десятилетие выяснит, что российские хакеры все-таки не замешаны в итогах американских выборов. Россия не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года. ФБР в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил.