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Стало известно состояние пострадавших на Эльбрусе
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Еще трех пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, сообщили в минздраве Кабардино-Балкарии.
«Сегодня выписаны еще три пациента. В стационаре республиканской клинической больницы остаются четыре человека. Все они находятся в ожоговом отделении. Чувствуют себя хорошо, динамика положительная», – пояснил РИА «Новости» источник.
Напомним, в четверг вечером находящаяся на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов запросила помощь. При этом данные о количестве членов команды разнились: изначально сообщалось, что их было 19 человек, затем в турфирме Еlbrus.guide, организовавшей восхождение, сообщили о 20 людях.
Спасти удалось 14 человек, пять альпинистов погибли до прихода спасателей, а выжившие получили сильные обморожения и травмы. Скорость ветра на Эльбрусе в ходе спасательной операции достигала 70 м/с, температура – минус 20 градусов, видимость не превышала одного метра.
Организатор тура и один из выживших альпинистов рассказывали обстоятельства трагедии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Кроме того, участвовавших в спасении альпинистов на Эльбрусе специалистов представят к государственным и ведомственным наградам.
Захарову потрясло нововведение на американских улицах
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Официальный представитель МИД Мария Захарова призналась, что очень любит центральную часть Нью-Йорка – Манхэттен, но ее потрясло то, что сделали в этом месте в последние годы.
«То, во что его превратили, вызывает оторопь. На улицах появились, как здесь их называют, «террасы». Это открытые или полуоткрытые будки из каких-то кусков фанеры и пластика, которые рестораны завели для тех, у кого нет документа о вакцинации», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что идея, может быть, и хорошая, но исполнение – «катастрофа» в самом центре города.
«Ни пройти, ни приехать мимо «новой нормальности» невозможно. Ассоциация одна – фавелы», – заключила дипломат.
Напомним, на этой неделе президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки.
Ранее вице-губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что поддерживает введение обязательного масочного режима для детей в школе, так как это поможет городу пережить новую волну коронавируса.
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На Украине назвали «теневого президента» страны
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Киевский политолог Михаил Басараб назвал руководителя офиса Владимира Зеленского «серым кардиналом» Украины, который в дуэте с президентом запугивает действующую власть, устраняя конкурентов.
«В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт (президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса – прим. ВЗГЛЯД.) демонстративно укрепляет власть», – рассказал Басараб в интервью журналу «Краина», передает РИА «Новости».
По его словам, в последнее время глава государства стал действовать гораздо жестче, а в планах Зеленского и Ермака – установить в Киеве авторитарный режим. Политолог считает, что Зеленский и его помощник отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, чтобы захватить всю власть в стране. Теперь этот дуэт планирует сместить с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, утверждает Басараб.
В июле Аваков написал заявление об отставке, после чего Верховная рада Украины уволила его с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Новым главой МВД Украины был назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Как пояснил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, это было сделано по просьбе Зеленского.
Ранее блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.
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Посла России удивили претензии немецких политиков из-за цены на газ
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Обвинения со стороны «некоторых германских политиков» в адрес Москвы в том, что она якобы пытается завысить спотовые цены на газ и ограничить его поставки в Европу с целью «заморозить» европейцев, «вызывают недоумение», заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Нечаев заявил агентству RND, что в посольстве «обратили внимание на высказывания некоторых германских политиков, а также публикации в ряде СМИ, обвиняющие российское руководство и ПАО «Газпром» в якобы невыполнении своих обязательств, искусственном ограничении поставок на европейский газовый рынок, беспрецедентном росте спотовых цен, стремлении «заморозить» европейцев предстоящей зимой», передает РИА «Новости».
«Эти заявления вызывают недоумение и не имеют ничего общего с реальным положением дел», – подчеркнул он, указав, что такие обвинения являются «откровенными фейками» и «примитивными антироссийскими вбросами», которыми подменяется объективный анализ ситуации.
Посол добавил, что Россия «всегда безупречно и в полном объеме выполняла свои обязательства и продолжает это делать», и «за более чем 50 лет успешного сотрудничества с европейскими странами в газовой сфере поставки сырья никогда не использовались Москвой как «энергетическое оружие» или «инструмент давления».
«ПАО «Газпром» строго соблюдает все договоренности. Концерн не снижал и искусственно не ограничивал продажи газа в ЕС, большая часть которых осуществляется в рамках долгосрочных контрактов, где цена газа не зависит от текущих конъюнктурных колебаний», – пояснил Нечаев.
Он также добавил, что сотрудничество России и ФРГ в газовой сфере – «исключительно успешный проект, доказывающий свою эффективность на протяжении десятилетий». По его словам, всем «здравомыслящим людям» очевидно, что в условиях энергетического разворота Германии, отказа от атомной энергетики и угледобычи, стране не обойтись без газа как переходного сырья, и Россия готова его поставлять на максимально выгодных условиях, для чего и был реализован проект «Северный поток – 2».
Нечаев отметил, что в данный момент все определяет рынок, а в силу рыночных законов многие зарубежные поставщики предпочли перенаправить сырье с европейского на азиатский рынок, где цены выше.
«Некоторые компании в ожидании более выгодных цен заранее не позаботились о своевременном пополнении запасов собственных газохранилищ. Причем здесь Россия? Или мы виноваты еще и в том, что газодобыча в некоторых европейских странах сокращается?», – сказал посол.
Ранее поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ.
Вместе с тем кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление «Газпрома» получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
«Газпром» назвал обвинения абсурдными, подчеркнув, что поставки в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах.
Пушков сделал выводы из досрочной публикации данных «экзит-полла» в Германии
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, оценив якобы ошибочную досрочную публикацию в Германии данных «экзит-полла», что социал-демократы (СДПГ) имеют реальные шансы взять пост-канцлера, и это является следствием политики Ангелы Меркель.
Пушков написал в Telegram, что «судя по экзит-поллу, по ошибке выданному в эфир телеканалом ARD в Германии, у СДПГ – 22,9% голосов, у ХДС/ХСС – 22,1».
«Социал-демократы, которых все еще год назад дружно хоронили, имеют реальные шансы взять пост-канцлера, а ХДС рискует его потерять. Резкое ослабление за последние годы ХДС/ХСС и снижение его поддержки в обществе почти в два раза и есть главный результат политики Меркель», – заключил сенатор.
Ранее в Германии за два дня до выборов появились данные «экзит-полла», согласно которым блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил с 22,1% голосов, социал-демократы набрали 22,7%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Свободная демократическая партия – 13,2%. Строка погасла до появления «результатов» Левой партии и «Зеленых».
При этом телеканал ARD назвал тестом и ошибкой появление этих данных. Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября.
7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера.
До этого сообщалось, что СДПГ увеличила отрыв в рейтинге от блока ХДС/ХСС. За СДПГ готовы были проголосовать 24% избирателей – это самый высокий показатель для партии с сентября 2017 года.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российский газ подогрел выборы в Германии.
На Украине заявили о способности ВСУ заставить российскую армию утратить боеспособность
Украина имеет военный паритет с Россией, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.
«У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы – профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», – заявил Арестович в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
Он добавил, что при вооруженном конфликте с ВСУ армия России «утратит боеспособность на несколько лет». Советник президентского офиса не разъяснил, почему так думает.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны.
В сентябре депутат Рады Алексей Гончаренко пообещал «новые победы» над Россией, уточнив, что Россию лучше побеждать вместе с друзьями из Литвы, Польши, Балтии.
Лавров напомнил Франции и Британии о сохранившихся колониальных владениях
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«Порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
На общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН Лавров подчеркнул, что западные страны забывают о праве народов на самоопределение, когда оно идет вразрез с их геополитическими интересами, передает ТАСС.
Например, в нарушение резолюции СБ ООН «и без всяких референдумов признали» Косово. Также «никого не смущает, что Мальвины находятся за 12 тыс. км от Великобритании». Фолклендские (Мальвинские) острова – заморская территория Великобритании, права на которую оспариваются Аргентиной. Именно Аргентина называет острова Мальвинскими. Министр напомнил, что «под контролем Парижа и Лондона до сих пор, вопреки решениям ООН и Международного суда, остаются бывшие колониальные владения, которые никто не собирается освобождать».
«Когда же право на самоопределение противоречит геополитическим интересам Запада, как в случае свободного волеизъявления жителей Крыма на референдуме о воссоединении с Россией в 2014 году, про него забывают, а за реализацию этого права вводят противозаконные санкции», – подчеркнул Лавров, добавив, что «крымчане спасались от ультрарадикалов, совершивших госпереворот на Украине, который был поддержан Западом».
Еще одним проявлением «порядка, основанного на правилах», Лавров назвал «архаичное торговое эмбарго» США против Кубы. Кроме того, США пытаются «диктовать свою волю народам Венесуэлы и Никарагуа», нарушая «принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств».
Он подчеркнул, что односторонние санкции «подрывают прерогативы» СБ ООН и противоречат призыву генсека ООН Антониу Гутерриша к их приостановке хотя бы до тех пор, пока не удастся урегулировать ситуацию с коронавирусом.
Напомним, Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Лавров с трибуны ООН предложил хештег #НашиПравилаУставООН.
В Польше раскрыли план по превращению «Северного потока – 2» в «руины»
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«Северный поток – 2» может стать «инвестиционной руиной», поскольку его вводу в эксплуатацию могут воспрепятствовать Еврокомиссия, а также санкции США и претензии Варшавы, пишет портал BiznesAlert.
По словам автора статьи Войчеха Якубика, противники «Северного потока – 2» еще способны навредить участникам проекта, хотя газопровод уже достроен. Журналист считает, что Варшава одержала победу, когда ее нефтегазовая компания PGNiG получила допуск к процедуре сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG, против которого она выступает. Журналист отметил, что польский концерн при необходимости сможет предъявлять претензии по поводу «Северного потока – 2» в Еврокомиссии и европейских судах, передает РИА «Новости».
Другим «триумфом» Польши Якубик считает решение суда ЕС согласно которому газопровод не должен ущемлять интересы стран-членов. Варшава, в свою очередь, может использовать его при претензиях к «Северному потоку – 2», поскольку считает его угрозой энергетической безопасности.
По мнению журналиста, еще одной мерой давления могут служить санкции США, направленные на компании, которые решат застраховать проект или провести техническую сертификацию, а без этого начать работу невозможно. Кроме того, Якубик предположил, что Вашингтон может ввести новые уже персональные санкции против 35 российских официальных лиц, включая глав «Роснефти» и «Газпрома».
Автор статьи процитировал депутата Европарламента Райнхарда Бютикофера, ранее заявившего, что «Северный поток – 2» может стать «инвестиционной руиной», поскольку его вводу в эксплуатацию может воспрепятствовать Еврокомиссия. «Такой вариант событий реален, а если работу газопровода удастся вписать в европейские нормы, то он будет останется «экзистенциальной угрозой» для Украины», подытожил журналист.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, с троительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября.
При этом в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
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Путин ответил на предложение Жириновского возродить ссылки
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Возвращение практики ссылок в отдаленные регионы за различные проступки, предложенное лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, это «не наш метод», заявил президент Владимир Путин.
«Министр обороны недавно сказал, что мы будем строить новые города в Сибири – мы эту идею поддерживаем. Одна проблема: откуда взять людей?.. Мы предлагаем восстановить такое понятие как ссылка. У нас в тюрьме сидят люди – ну, тысячу рублей где-то украл или подрались по пьяни... Вот футболисты, помните, (Павел) Мамаев, (Александр) Кокорин? Их отправили в колонию на два-три года, а лучше бы в ссылку в Сибирь на несколько лет, там и футбол бы можно было поднять», – цитирует Жириновского РИА «Новости».
Путин ответил, что идеи развития Сибири с помощью точек роста – правильная идея, необходимо думать о ее реализации. «Но все-таки обеспечивание трудовыми ресурсами с помощью ссылки – наверное, это не наш метод, вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки. Наверное, это все-таки не будет работать, как минимум, это во-первых, жестокость чрезмерная», – сказал глава государства.
На реплику лидера ЛДПР о том, что «бунтовщиков» можно будет отправить на поезде в Магадан, тогда они перестанут бунтовать, Путин ответил, что «они и работать не будут после этого».
Также Жириновский предложил создать министерство демографии и миграции.
«Министерство создать обязательно по демографии и миграции. Завозить население из стран, где происходят стихийные бедствия, там население гибнет, так давайте их перевезем в добровольном порядке в те территории, где у нас есть пустые пространства», – сказал он.
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Кроме того, глава партии попросил президента организовать личную встречу с ним. «И просьба, если можно, личную встречу дайте указание организовать, хотел бы некоторые вопросы один на один изложить в коротком формате, чтобы вас не задерживать очень», – обратился он к Путину.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.
В Китае восхитились российскими столовыми
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Пользователь китайского портала WeChat рассказал о впечатлениях от посещения российских столовых – на его взгляд, в России «культура» этих заведений шагнула далеко вперед.
Пользователь пишет, что в столовых можно вкусно, быстро и плотно поесть всего за 50 юаней (чуть больше 550 рублей). Он отметил, что при слове «столовая» у многих всплывают воспоминания о школьных временах, при этом в России «культура» этих заведений шагнула далеко вперед, передает РИА «Новости».
«В отличие от Китая, столовые в этой стране – это не только часть образовательных учреждений, но и отдельные заведения общественного питания, в которые можно войти с улицы. Причем в одних столовых будут стоять самые простые столы и стулья, а в других – уютные столики с диванчиками и оригинальные украшения интерьера», – делится он впечатлениями.
На его взгляд, самое интересное в российских столовых – это подаваемые блюда: «Заходя в столовую, первым делом необходимо встать в очередь, взять поднос, вилку и ложку, а также два кусочка хлеба». За это время, по его словам, можно рассмотреть ассортимент выпечки.
«Перед вами будут лежать пирожки со сладкой и соленой начинкой – с капустой, картофелем, мясом, а также различными фруктами и ягодами. Глядя на все это разнообразие, глаза разбегаются. Скажу вам по секрету – самые вкусные пирожки – с капустой», – отмечает он.
После этого можно выбирать салат, при этом многие в таких заведениях предпочитают брать обычный овощной салат, так как он легкий и хорошо сочетается с любым основным блюдом.
«После того, как вы взяли салат, тетушка попросит вас выбрать суп. В российской столовой можно встретить практически все традиционные блюда русской кухни. Самыми популярными супами являются борщ, уха и куриный бульон. Обязательно попробуйте борщ», – советует автор материала.
Гарниры, по его словам, обычно представлены картофелем, макаронами, рисом и гречкой – это он называет «столпами» русской кухни, которые «отлично утоляют голод и насыщают организм энергией».
«Наконец, очередь доходит до основного блюда. Здесь каждый найдет что-то на свой вкус. В России существует огромное количество мясных блюд – жареная курочка, говяжий язык, запеченная рыба, котлеты, тефтели, а также различные колбасные изделия», – делится впечатлениями пользователь WeChat.
Он отметил, что обед в России редко обходится без десертов, и они, как правило, «очень сладкие, поэтому не забудьте взять чашку чая».
«Возможно, сладкие десерты – это одна из причин, почему русские так любят пить чай. После того, как вы выбрали блюда, необходимо будет определиться с напитком. На выбор предлагаются чай, кофе, квас, а также интересный традиционный русский напиток из фруктов и ягод под названием компот. Обязательно попробуйте, это очень вкусно!», – отмечает автор.
По его словам, полный поднос еды в столовой обойдется в указанную выше сумму, а наесться можно до такой степени, что «придется придерживать живот». Как указывает пользователь WeChat, такая еда «не самое лучшая», но, «безусловно, самая экономичная», при этом в таких заведениях можно попробовать «практически все блюда русской кухни, которые можно представить».
«А что мы бы заказали в обычном российском ресторане на 50 юаней? Наверняка только одну тарелку супа. А в столовой это будет целый поднос настоящей русской еды. Разве это не прекрасно?», – заключает он.
Ранее в Китае выразили недовольство качеством куриных лап из России.
Путин объяснил «нереалистичные» итоги выборов в Чечне
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Выборы в Чечне могут показаться нереалистичными, однако если посмотреть на результаты работы в регионе, то результат голосования становится понятен, заявил президент Владимир Путин.
Президент в субботу провел встречу с избранными главами регионов, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил ему о высоких результатах «Единой России» в республике.
«Рамзан Ахматович, конечно, тот результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным, но если посмотреть, с чего вы начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда вы возглавили республику, посмотреть на центр Грозного, на площадь Минутка, и сейчас с птичьего полета посмотреть на Грозный, будет понятен результат этого голосования», – ответил Путин, передает РИА «Новости».
Кадыров отметил, что в республике удалось одержать победу над терроризмом.
«И все позитивные процессы в регионе, социально-экономическое развитие, строительство и многое другое стало возможным только благодаря вашему личному участию и содействию», – обратился глава Чечни к президенту, передает ТАСС.
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По его словам, благодаря развитию региона люди на выборах большинством голосов поддержали «Единую Россию». Доверие народа руководство Чечни собирается оправдать «верным и плодотворным служением государству каждый день».
«Я хочу вас поздравить с результатами выборов и выразить надежду, что вы не будете останавливаться на том, что сделано и будете двигаться дальше, опираясь на ту большую поддержку, которую оказал вам народ», – сказал Путин Кадырову.
Лавров сыронизировал по поводу выбравшей лимит просьб Украины
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Москва не намерена просить об отмене американских санкций, весь лимит на просьбы выбрала Украина, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров, говоря о «вмешательстве» России в выборы в США, пояснил, что американская сторона делала такие заявления «не разобравшись», передает РИА «Новости».
«Это американские манеры, мы к ним привыкли. Просить, чтобы отменили санкции, мы не будем никогда. С просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая все просит и просит, и ничего, по-моему, так и не поняла из того, что происходит. А мы не будем этим заниматься», – пошутил он.
Также глава ведомства назвал критику в адрес выборов в Крыму попыткой отвлечь внимание от провала Киева в выполнении Минских договоренностей.
«Насчет Крыма... Не только Турция заявила, что они озабочены, осуждают голосование в Крыму. Ну, я это объясняю, вот этот шум, двумя вещами: во-первых, пять лет назад, когда были выборы в Госдуму предыдущего созыва, никто подобные заявления не делал. По крайней мере, они так громко никогда не звучали... То, что сейчас ухватились за эту тему... так называемой «Крымской платформы» в Киеве, и шум по поводу голосования – я думаю, что это попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом (Украины Владимиром) Зеленским позорно провалил свои обязательства по Минским договоренностям относительно восстановления, преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны», – подчеркнул Лавров.
Критика выборов в Госдуму, по его словам, является «дипломатическим непрофессионализмом» зарубежных партнеров. «Вторая причина, почему они это делают – наверное, это просто дипломатический непрофессионализм, отсутствие дипломатического, внешнеполитического профессионализма, потому что профессионалы прекрасно понимают, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда», – подвел итог министр.
Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
Мясников назвал защищенную от коронавируса категорию людей
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Люди с первой группой крови защищены от COVID-19, обладатели второй группы крови чаще болеют коронавирусом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
По словам медика, та или иная группа крови может повлиять на развитие заболеваний.
«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава Богу. <...>. Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов»,– приводит РИА «Новости» слова Мясникова.
При этом он добавил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус, в итоге они менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее.
По словам Мясникова, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, а второй — с раком желудка. Люди с третьей и четвертой группой, в свою очередь, более подвержены раку поджелудочной железы. Тем не менее, в некоторых случаях наличие антигенов может уберечь от опасных инфекций.
Врач также объяснил, что генетика влияет на продолжительность жизни: если у человека прямые родственники прожили больше ста лет, он может дожить до этого возраста в 17 раз вероятнее, чем те, у кого такой наследственности нет.
Наличие или отсутствие вредных привычек имеет значение до 80 лет, а после все зависит от генетики, которая в любом случае побеждает, заявил врач.
Ранее Мясников оценил вероятность появления коллективного иммунитета к COVID в России.
Лавров отреагировал на идею США провести «саммит демократий»
«Саммит демократий», предложенный Соединенными Штатами, станет движением в сторону раскола мирового сообщества, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Свежий пример – выдвинутая администрацией США идея созыва «саммита демократий». Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути эта инициатива – вполне в духе холодной войны – провозглашает новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных», – цитирует Лаврова ТАСС.
Также министр заявил, что все новые нормы межгосударственного общения должны согласовываться в ООН.
«Никто, разумеется, не выступает против правил как таковых. В конце концов Устав ООН – это именно свод правил. Но правил, одобренных всеми странами мира. Точно так же любые новые нормы, регулирующие межгосударственное общение, должны согласовываться на универсальных площадках, прежде всего здесь [в ООН]. Когда же они устанавливаются келейно, в обход всемирной организации, то не могут обладать всеохватной легитимностью», – подчеркнул глава ведомства.
Он добавил, что широкое сотрудничество ООН востребовано, когда среди ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства. «Расширяется спектр трансграничных угроз. Серьезный дестабилизирующий заряд несут многочисленные региональные очаги напряженности. Право сильного все чаще пытаются применять против силы права», – сказал он.
России очевидно, что эффективно противостоять вызовам и угрозам можно лишь солидарными усилиями и в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН. «Всемирная организация должна играть в глобальной политике центральную координирующую роль, в полной мере раскрывая свой уникальный потенциал универсальной многосторонности и легитимности», – заявил Лавров.
Ранее в субботу Лавров отмечал, что Москву беспокоит нагнетаемая напряженность между Пекином и Вашингтоном.
Названа вероятная причина столкновения российского и турецкого сухогрузов в Босфоре
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Причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор, по предварительным данным, стал отказ рулевого управления турецкого судна, сообщили в судоходной компании «Волжское пароходство».
«Сообщаем, что 25.09.2021 г. в районе 05.00 утра во время прохода пролива Босфор в Черное море сухогрузный теплоход «Русич-10» столкнулся с турецким теплоходном. «Русич-10» следовал в балласте из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку.... По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления турецкого судна. Детали обстоятельств выясняются», – приводит РИА «Новости» сообщение компании. Так добавили, что на борту находился экипаж в составе 11 человек, все граждане России.
«Есть незначительные повреждения. Водотечность не обнаружена. Пострадавших нет. Разлива топлива нет. Страховой Клуб извещен», – добавили в «Волжском пароходстве».
Стало известно, что российский сухогруз «Русич 10» ходил под флагами Мальты и Германии. Отмечается, что сухогруз построен в 2006 году на «Окской судоверфи». Длина судна составляет 128 метров, ширина 17 метров.
В 2007 году сухогруз «Русич 10» ходил под флагом Мальты, затем в 2010 году перешел под флаг Германии, а с 2012 года ходит под российским.
Порт приписки Санкт-Петербург. Судовладельцем является российская судоходная компания «Волжское пароходство».
Ранее береговая охрана Турции сообщила, что российский сухогруз «Русич 10» и турецкое судно «Тахсин Имамоглу» столкнулись в проливе Босфор, пострадавших нет. На место столкновения на помощь направлены три спасательных катера и 14 буксиров. Оба сухогруза отшвартовали и поставили на якорь в порту, сообщила береговая охрана Турции.
Лавров сравнил предоставленные Россией и Украиной данные по MH17
Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что российская сторона «про малайзийский Boeing предоставили все данные с радаров, многое другое». А вот «украинцы отказываются давать данные с радаров», отметил он. Как напомнил Лавров, в Киеве заявляют, что «они у них все выключились на период этой катастрофы, отказываются предоставлять переговоры диспетчера», передает РИА «Новости».
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года.
Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.