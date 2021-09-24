Выживший альпинист рассказал о гибели товарищей на Эльбрусе После гибели пяти человек при восхождении на Эльбрус возбудили дело 24 сентября 2021, 11:19

Фото: Антон Подгайко/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

По факту гибели пяти человек при восхождении на Эльбрус возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК). В сообщении на сайте СК говорится, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Отмечается, что для оперативного проведения следственных и иных мероприятий создана следственная группа. Проводится осмотр тел погибших граждан, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Представитель экстренных служб сообщил, что 14 из 18 спасенных на Эльбрусе альпинистов были госпитализированы. По его словам, зарегистрированная туристическая группа в составе 23 человек попала в шторм, передает РИА «Новости». «Порывы ветра достигали 60-70 метров в секунду при температуре воздуха до минус 20 градусов, видимость из-за сильного мокрого снега составляла не более одного метра», – добавил он. В пятницу планируется спустить к подножию Эльбруса тела трех из пяти погибших. Между тем в минздраве Кабардино-Балкарии сообщили, что «всего в республиканскую клиническую больницу «доставлено 11 пострадавших, двое из них, в том числе один гид из Карачаево-Черкессии, находятся в реанимации». Еще три человека находятся в терапии, трое – в ожоговом отделении, двое пострадавших – в отделении травматологии и еще один – в торакальном отделении. Напомним, накануне вечером находящаяся на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов запросила помощь. При этом данные о количестве членов команды: изначально сообщалось, что их было 19 человек, затем в турфирме Еlbrus.guide, организовавшей восхождение, сообщили о 20 людях. Спасти удалось 14 человек, пять альпинистов погибли до прихода спасателей, а выжившие получили сильные обморожения и травмы. Скорость ветра на Эльбрусе в ходе спасательной операции достигала 70 м/с, температура – минус 20 градусов, видимость не превышала одного метра. Организатор тура и один из выживших альпинистов рассказали обстоятельства трагедии.

Кандидат в канцлеры ФРГ обвинила Россию в «газовом шантаже» 23 сентября 2021, 11:49

Фото: Jan Huebner/Imago/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Российские власти стремятся путем «политического давления» получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2», заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ. Бербок заявила в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что Россия «очень неохотно поставляет природный газ в Европу», и «одна из причин этого очевидна» – она якобы заключается в том, что Россия «хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для «Северного потока – 2» и ввести трубопровод в эксплуатацию», передает РИА «Новости». По ее мнению, «пострадавшими будут клиенты в Германии, для которых цены на газ вырастут или которым в крайнем случае придется даже сидеть в холоде». Она указала, что правительство Германии выступало за «Северный поток – 2», несмотря на «все сомнения, предупреждения и опасения», в результате ФРГ «находится в ситуации шантажа, о котором было много предупреждений». «Сигнал (Москве от Берлина) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам», – добавила Бербок. Отметим, что она не раз высказывалась против реализации проекта «Северный поток – 2» и неоднократно пыталась провести в Бундестаге ФРГ проект об остановке строительства газопровода. Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев. Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. До этого глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать. Микологи назвали Россию лидером по сбору мухоморов в мире 23 сентября 2021, 16:40

Фото: Anton Kavashkin/Russian

Look/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Столько мухоморов, сколько в России, вообще нигде в мире не собирается, страна сейчас является лидером по сбору, заготовке и переработке этих грибов, причем как для лекарственных целей, так и для терапевтических, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные микологи. «Все народы в мире делятся на микофильные (гриболюбивые) и микофобные (грибонелюбивые). Европейская часть, по крайней мере славянская, формировалась как гриболюбивая. У нас грибы начали собирать где-то 300–400 лет назад, а массово их начали собирать где-то с 17-го века. В Западной Европе другая история, там долгое время в целом к грибам относились плохо, у них они имели только лекарственное значсение. Но сейчас грибоводство продвигается: в лес многие все еще боятся идти, но грибы покупают, в частности у нас», – говорит миколог и блогер Михаил Вишневский. Он рассказывает, что в число тех грибов, которые собираются грибниками в Европе, но не собираются в России, входят исключительно те, которых попросту нет у нас: белый трюфель, некоторые виды сморчков, южно-средиземноморских шампиньонов, съедобных серо-розовых мухоморов (деликатесных). Однако другие виды мухоморов активно собираются как на территориях Европы, так и в России. «Столько мухоморов, сколько у нас, вообще нигде в мире не собирается. Россия сейчас является лидером по сбору, заготовке и переработке мухоморов для лекарственных целей», – поясняет собеседник. Кроме того, он подчеркнул, что в России есть ряд грибов, от которых среднестатистический европеец придет в ужас. «Во многих странах Европы даже не собирают белые грибы и считают их опасными. В некоторых странах, пойдя в лес и собрав этот гриб, можно даже получить штраф за угрозу собственному здоровью. Но это ничем не обосновано, чисто историческая традиция. А уж всякие вешенки, грузди, рыжики, сыроежки, белоножки – все это там, в Европе, обычно нонсенс», – делится Вишнесвский. Миколог, автор научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров рассказывает, что в Европе не так принято собирать грибы, как в России, в первую очередь потому, что существуют различные запреты, в частности на количество собранного продукта. Например, в Германии каждый гражданин имеет право собрать для себя не более корзинки. А в числе тех лесных диких грибов, которые заготавливают в России промышленным способом и отправляют в европейские страны, всего три вида: сосновый белый гриб (боровик), лисичка и грузди. По мнению собеседника, большинство остальных грибов в Европе считают несъедобными, потому что их нужно вымачивать или отваривать. «Там признаются те, которые не нуждаются в термической обработке. В Италии, в особенности на севере, вообще очень любят грибы, в том числе и собирать, кстати. А что касается мухоморов, так это заблуждение, что у нас их не собирают. И у нас, и в Европе собирают. Они, кстати, даже стоят достаточно дорого: если стоимость килограмма сушеных белых грибов равна 30 тысячам рублей, то мухомор будет стоить от 25 тысяч», – рассказывает Тихомиров. Он подчеркивает, что в России растет около 300 видов съедобных грибов. Кроме того, по его мнению, опасения других стран насчет данного продукта практически беспочвенны, поскольку грибами действительно очень сложно отравиться, а виды смертельно ядовитых можно пересчитать на пальцах одной руки. «В Европе, кстати, мухомор, несмотря на его ядовитость, считается вполне съедобным грибом, но это действительно так. Тот же красный мухомор достаточно отварить дважды по 15 минут, меняя воду, естественно, и большая часть токсинов из них выходит. Хотя лично я все равно не рекомендовал бы его собирать, потому что до конца токсины все равно не выходят. Все-таки возможны передозировки, да и были случаи, когда им травились», – говорит миколог. В августе эксперты по грибам объявили открытие сезона «тихой охоты» в Центральной части России, сообщив, что после обильного количества дождей стоит ожидать появления белых грибов, подосиновиков и подберезовиков. Кандидат в канцлеры ФРГ потребовал «геополитических гарантий» по Украине 23 сентября 2021, 23:20

Фото: Oliver Dietze/DPA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине. Отвечая на вопрос о том, нужно ли принимать проект в эксплуатацию, Лашет ответил: «Да». При этом, по его словам, необходимы «геополитические гарантии», что трубопровод не обернется проблемами для Украины, передает ТАСС. «Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен», – сказал кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС и ХСС во время теледебатов в эфире телеканала ARD. Ранее в четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2». Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать. Напомним, 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В турецкой прессе трактовали слова Эрдогана о Крыме 23 сентября 2021, 19:36 Текст: Алексей Дегтярев

Заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана об «аннексированном» Крыме связано с желанием угодить Соединенным Штатам, предполагает турецкая газета Cumhuriyet. Последние заявления турецкого руководства демонстрируют желание Анкары стать «стратегическим партнером» Вашингтона, отметили авторы публикации, передает РИА «Новости». Автор Cumhuriyet отметил, что сложно говорить о тесном сотрудничестве, если интересы стран сталкиваются. В Черноморском регионе США желают «беспрепятственно заплывать в море в обход конвенции Монтре, закрепиться там, сделать Черное море озером НАТО и потеснить Россию». Турция же пытается сохранить регион для причерноморских государств. Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Политолог объяснил обвинения РФ в «газовом шантаже» со стороны кандидата в канцлеры ФРГ 23 сентября 2021, 17:12

Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Елена Лексина

Анналена Бербок начала паниковать, ее агрессивная риторика в адрес России связана с опасением не только проиграть выборы, но и досрочно завершить политическую карьеру, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он отреагировал на слова кандидата в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Бербок, которая обвинила Россию в «газовом шантаже». «Заявление кандидата в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналены Бербок – это паника, потому что рост цен на энергоресурсы сказывается на инфляции. Потребление газа в Германии стремительно дорожает, и все это происходит за несколько дней до решающих выборов в Бундестаг», – считает германский политолог Александр Рар. Обвинения России в «газовом шантаже» эксперт назвал бредовыми, потому что Бербок, местные правозащитники и другие политики зеленого толка еще недавно «кричали в один голос о том, что Россию надо наказать, отказавшись от ее газовых поставок». «А сейчас по их логике выходит, что отказываться не надо, а наоборот – требовать от России больше газа», – пояснил собеседник. Другой причиной агрессивной риторики в адрес Москвы могут быть опасения некоторых немецких политиков насчет начала массовых протестов населения. Подобные явления уже начались в Испании, Англии и Франции. «Люди чувствуют себя обманутыми экологической повесткой дня. Обещанная сладкая жизнь от возобновляемых источников энергии не началась», – констатирует эксперт. Политолог убежден, что, прежде чем говорить об увеличении поставок газа из России, немецкие «зеленые» должны отказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы, не призывать к отказу от «Северного потока – 2». «Бербок в истерике, потому что рейтинг «зеленых» падает. Это коснется ее личной карьеры, потому что она уже выпадает из тройки главных кандидатов на пост канцлера», – добавил Рар. В то же время подобная риторика помогает Бербок зарабатывать политические очки, многие немцы верят СМИ, в которых появилась «жуткая злоба в отношении России». Тем не менее, для победы на выборах этих очков вряд ли хватит, уверен Рар. Хотя в западной части страны уже появилось новое поколение немцев, «воспитанных на полном отрицании всего русского». «Если пресса начнет в ближайшие дни подыгрывать госпоже Бербок и писать, что она является чуть ли не Жанной д'Арк, которая сражается с неким злым русским медведем, то тогда, может быть, это настолько запутает простого избирателя, что он совершит глупость и пойдет на поводу у Бербок», – не исключает эксперт. А вот остальные кандидаты на пост канцлера ФРГ стараются не высказываться по поводу «Северного потока – 2» и цен на газ, «потому что у них позитивное отношение с прагматическому сотрудничеству с Россией». Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявила, что Россия «очень неохотно поставляет природный газ в Европу», с целью «усилить политическое давление» и быстрее получить разрешение на запуск «Северного потока – 2». «Сигнал (Москве от Берлина) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам», – заявила Бербок. Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев. Боррель в Нью-Йорке чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром 23 сентября 2021, 20:32

Фото: Marquardt,Christian/Global look Press

Текст: Вера Басилая

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался встретиться с Сергеем Лавровым раньше главы МИД Японии Тосимицу Мотэги. В Нью-Йорке перед встречами глав МИД России и Японии Боррель пришел в комнату российской делегации раньше назначенного времени. Его встреча с Лавровым стояла в графике после переговоров российского министра с японским коллегой. Боррель поздоровался с Лавровым и направился в комнату для переговоров, японский министр и его делегация в это время стояли у него за спиной, передает РИА «Новости». Представителю ЕС объяснили, что встреча запланирована на более позднее время, на что Боррель, Мотэги и Лавров рассмеялись. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италия рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане. Эрдоган рассказал о принятии важных решений на переговорах с Путиным в Сочи 23 сентября 2021, 19:10 Текст: Вера Басилая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. «Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом – к чему мы пришли, и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений», – цитирует Эрдогана газета Hurriyet, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. Между тем, Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма. Напомним, МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава СУ СКР по Пермскому краю покончил с собой 23 сентября 2021, 18:05 Текст: Вера Басилая

Руководитель следственного управления следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме. «Сегодня с собой покончил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Он был найден мертвым в своем доме», – передает ТАСС со ссылкой на источник в ведомства Официально о причинах его смерти ничего не сообщается. «По предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми», – уточнил источник в правоохранительных органах. Сергей Сарапульцев возглавил следственное управление СКР по Пермскому краю в июле 2018 года. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника регионального подразделения СКР. В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского 23 сентября 2021, 14:00

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы и будут понимать, о чем разговаривать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Военный эксперт оценил планы Пентагона установить в Арктике новый порядок 23 сентября 2021, 13:24

Фото: Alejandro Pena/ZUMA/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Вашингтон создает почву для гибридной войны против России в Арктике», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее США назначили отставного генерал-майора ВВС США Рэнди Ки командующим шестым региональным центром министерства обороны США в Арктике для обеспечения «порядка, основанного на правилах». «США фактически создают свой центр управления в Арктике. Его цель – обеспечение всестороннего американского присутствия в этом регионе», – считает доктор военных наук Константин Сивков. «А это подразумевает вытеснение России из Арктики. Американцы понимают: чисто военным путем эту задачу не решить, поэтому подошли к ней комплексно, – пояснил он. – Во-первых, проведение научно-исследовательских разработок призвано дать США представление о том, каковы возможности России по развитию своего военного и экономического присутствия в Арктике». Во-вторых, «центр будет заниматься изучением физико-географических условий в Арктике с целью размещения там вооруженных сил США». «Кроме того, центр будет разрабатывать экономические меры для проникновения США в Арктику, – полагает эксперт. – Это может быть как поиск партнеров для создания совместных проектов, так и формирование каких-то некоммерческих организаций или даже налаживание контактов с российскими компаниями, которые впоследствии могут переориентироваться на США». «Таким образом Вашингтон создает почву для заблаговременной подготовки к гибридной войне против России», – считает Сивков. Также США будут активнее вмешиваться в зоны ответственности других стран в Арктике – Канады, Норвегии, Дании. Сивков предполагает, что США будут наращивать контроль над Гренландией вопреки суверенитету Дании над этой территорией. «Не стоит забывать, что в 2019 году экс-президент США Дональд Трамп уже предлагал Дании выкупить этот остров, чтобы американцы смогли там разместить военные базы, но Дания отказалась. Возможно, в будущем США вновь актуализируют этот вопрос», – заключил собеседник. Ранее Пентагон сообщил о назначении отставного генерал-майора ВВС США Рэнди Ки старшим советником по вопросам безопасности в Арктике, где он должен обеспечить «порядок, основанный на правилах». Отмечается, что Ки должен «помогать в создании Центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики». Это «шестой и новейший региональный центр министерства обороны США». Как сообщает ведомство, Ки «отвечает за поддержку создания и начальной деятельности нового института». Ему также предстоит взаимодействовать с «партнерами для обеспечения стабильного и основанного на правилах порядка в Арктике, который принесет пользу США и всем арктическим странам». Центр, как сообщили в Пентагоне, должен будет решать «вопросы региональной и глобальной безопасности посредством исследований, взаимодействия и образования», установить «международные сети лидеров в сфере безопасности для продвижения приоритетов национальной безопасности США» в регионе, передает ТАСС. Ранее глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, который также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), заявил, что Россия представляет для США основную военную угрозу. Напомним, о создании центра Пентагон объявил в июне. О том, где центр будет находиться, пока не сообщается. Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Чубайс заявил о «беспрецедентно подешевевшей» ветряной и солнечной энергии 23 сентября 2021, 12:36

Фото: Виатрис Виктория/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Цены на возобновляемую энергетику ветра и солнца в России в 2021 году резко упали – на десять лет раньше прогнозов, констатировал специальный представитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс. Отбор проектов ВИЭ в 2021 году проводился в отношении объектов ветровой генерации, солнечной генерации и гидрогенерации. По результатам отбора совокупно отобрано 69%. В отношении отобранных проектов будут заключены договоры, обеспечивающие инвесторам возмещение затрат в течение 15-летнего периода. «В результате этого отбора цена по ветру по отношению к предшествующим годам снизилась вдвое, по солнцу снизилась в три раза. Почти произошло то, ради чего создавалась почти десять лет российская возобновляемая энергетика… Цена электроэнергии возобновляемой опускается до уровня цены обычной генерации. Мы рассчитывали, что это в России должно произойти к концу 2020-х годов, но благодаря очень грамотной построенной стратегии это почти произошло сейчас», – сказал Чубайс, передает РИА «Новости». Он уточнил, что цены на ветрогенератор приблизились вплотную к ценам традиционной генерации. При этом на рынке ВЭО удалось сохранить конкуренцию, что и дало такой результат. «Я согласен с теми экспертами, которые говорят, что это впервые, что это беспрецедентно и так оно и есть… К тому же мы приблизились к лучшим мировым параметрам по цене. По солнцу пока еще отстаем, Россия не самая солнечная страна, а по ветру приблизились к лучшим мировым ценам… Рынок в возобновляемой энергетике дал потрясающий результат», – сказал Чубайс. Согласно результатам торгов, минимальная цена победившей заявки составила 1,717 рубля за киловатт-час, по 14 проектам зафиксирована цена ниже 2 рублей за киловатт-час. В сфере ветроэнергетики объем отобранных проектов стал наибольшим и составил 1851,239 МВт (48 проектов). Его разделили между собой компании «Ветропарки ФРВ» (39 объектов) и «ВетроОГК-2» (9 объектов). Сроки запуска – от 2025 до 2027 года. Кроме того, отбор прошли 18 проектов по строительству солнечных электростанций с запуском в 2023-2024 годах. Объем в размере 774,839 МВт был разыгран между компаниями «Юнигрин Пауэр», «Новая энергия» и «Солар Ритейл». В России с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки «зеленой» энергетики, в том числе строительства электростанций на основе ВИЭ – солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Власти уже решили продлить программу до 2035 года. Общий объем поддержки проектов в сфере ВИЭ до этого времени составит 360 млрд рублей. Ожидается, что к этому сроку в России будет введено около 6,7 ГВт мощностей генерации на основе ВИЭ. Зампред правления «Новатэка» арестован в США за неуплату налогов 23 сентября 2021, 23:44

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Энтони Джитвэй арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на сумму 93 млн долларов, говорится в сообщении министерства юстиции США. Американское правосудие обвиняет Джитвэя, гражданина США, в том, что он не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов. По каждому из нескольких выдвинутых в его отношении обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы. Сообщается, что обвинительный акт вынесен 22 сентября в штате Флорида, передает ТАСС. Обвинение считает, что Джитвэй с 2005 по 2016 годы «участвовал в схеме обмана США, скрывая факт владения офшорными активами, и не уплачивая налоги на миллионы долларов». В качестве активов он мог использовать акции и опционы, которые он получил, работая в «Новатэке», отмечается в сообщении. Считается, что первый такой счет Джитвэй открыл в одном из швейцарских банков в 2005 году, стоимость активов на котором превышала 93 млн долларов. Скрыть владение этими активами Джитвэй пытался через свою жену, гражданку России, сделав ее бенефициаром счетов, отмечается в сообщении Минюста США. Власти также считают, что некоторые из его налоговых деклараций были ложными. Из сообщения также следует, что Джитвэй сегодня предстанет перед судьей Дугласом Фрейзером из окружного суда США по Среднему округу штата Флорида. Напомним, в 2019 году Джитвэю было предоставлено российское гражданство. Джитвэй трудился в «Новатэке» свыше 15 лет, переехал в Москву в 1995 году. Он является экспертом в нефтяной и газовой отрасли, выступает на отраслевых и инвестиционных конференциях по этой тематике, опубликовал многочисленные статьи по нефти и газу. Был признан журналом Investor Relations Magazine одним из лучших главных финансовых директоров в России и СНГ, и журналом Institutional Investor в качестве одного из пяти лучших главных финансовых директоров в нефтегазовой отрасли в Европе. Стало известно о задержании бывшего вице-премьера Крыма Кабанова 24 сентября 2021, 09:08

Фото: rk.gov.ru

Текст: Алина Назарова

Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, который покинул пост в четверг, был задержан в тот же день, сообщил его отец Константин Кабанов. «Подтверждаю. Его задержали на 48 часов», – сказал ТАСС отец бывшего вице-премьера, уточнив, что задержание произошло в четверг. Госсовет в четверг одобрил отставку Евгения Кабанова, которого глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность заместителя председателя Совета министров республики 27 ноября 2018 года. Среди вопросов, которые курировал вице-премьер, были строительство и реализация федеральной целевой программы по развитию Крыма. Указ Аксенова об отставке Кабанова опубликован на официальном портале республиканского Совета министров. В документах уточняется, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию. Кабанов с февраля 2016 года занимал пост заместителя председателя комитета Государственного совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям. С 19 сентября 2014 года Кабанов – депутат Государственного совета Республики Крым первого созыва. Сирия пригрозила США повторением Афганистана 23 сентября 2021, 22:55

Фото: US Army

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты должны немедленно вывести войска с территории Сирии, иначе их ждет такой же унизительный исход, как в Афганистане, заявил глава сирийского МИД Фейсал Микдад. «Мы хотим, чтобы они (США) сфокусировали свое внимание на Афганистане. Пусть там занимаются своим делом, после тотально унизительного вывода американских войск из Афганистана. Что нам нужно сейчас, ...так это чтобы американцы ушли из Сирии. В противном случае они столкнутся с таким же исходом, что и в Афганистане», – приводит слова Микдада РИА «Новости». Министр иностранных дел Сирии также сообщил, что провел прекрасную встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН. «Она прошла прекрасно, как и всегда. Мы координируем наши совместные усилия. Недавно состоялся визит президента Башара Асада, в ходе которого он и президент Владимир Путин определили нашу дальнейшую стратегию (сотрудничества)», – сказал Микдад. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии. Напомним, в сентябре 2020 года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. Россия указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Нафтогазе оценили шансы на скорый запуск «Северного потока – 2» 23 сентября 2021, 12:09

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

После получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысокие, заявил глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко. «После вчерашнего решения немецкого регулятора допустить наших польских коллег … в процесс рассмотрения заявки оператора «Северного потока – 2» на сертификацию, вообще с тем, как мы совместно боремся против него, шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время не такие уж и высокие», – написал Витренко в Facebook. По его словам, также шансы на сертификацию газопровода снижает решение конгресса США о санкциях к «Северному потоку – 2». В то же время Витренко считает, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток –2» газовый кризис в ЕС может не разрешиться. «Для тех, кто верит..., что с запуском «Северного потока – 2» в Европе будет больше газа, и соответственно, низкие цены. Газпром после запуска «Северного потока – 2» может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут», – написал Витренко. По его словам, по текущему контракту на транзит с Украиной Газпром должен платить за прокачку 40 миллиардов кубометров газа. При этом он может просто платить деньги за транзит, но фактической прокачки газа может не быть. В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода. Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».