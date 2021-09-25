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Путин сравнил вакцинацию в России и Европе
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В Европе вакцинация фактически проводится в обязательном порядке, в России это делается гораздо мягче, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.
«В некоторых странах (выборы – прим. ВЗГЛЯД) растянуты на неделю, в тех же США – сколько там голосование по почте шло? По-моему, несколько недель. У нас ничего подобного нет, но это связано еще и с ковидными ограничениями. В тех же европейских странах – они по какому пути пошли? У них фактическая обязательная вакцинация ... фактически так и происходит. И посмотрите: в Великобритании, во многих странах континентальной Европы – фактически так. Мы делаем это гораздо мягче», – цитирует Путина РИА «Новости».
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 22041 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания.
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Мясников назвал защищенную от коронавируса категорию людей
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Люди с первой группой крови защищены от COVID-19, обладатели второй группы крови чаще болеют коронавирусом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
По словам медика, та или иная группа крови может повлиять на развитие заболеваний.
«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава Богу. <...>. Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов»,– приводит РИА «Новости» слова Мясникова.
При этом он добавил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус, в итоге они менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее.
По словам Мясникова, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, а второй — с раком желудка. Люди с третьей и четвертой группой, в свою очередь, более подвержены раку поджелудочной железы. Тем не менее, в некоторых случаях наличие антигенов может уберечь от опасных инфекций.
Врач также объяснил, что генетика влияет на продолжительность жизни: если у человека прямые родственники прожили больше ста лет, он может дожить до этого возраста в 17 раз вероятнее, чем те, у кого такой наследственности нет.
Наличие или отсутствие вредных привычек имеет значение до 80 лет, а после все зависит от генетики, которая в любом случае побеждает, заявил врач.
Ранее Мясников оценил вероятность появления коллективного иммунитета к COVID в России.
Путин ответил на предложение Жириновского возродить ссылки
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Возвращение практики ссылок в отдаленные регионы за различные проступки, предложенное лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, это «не наш метод», заявил президент Владимир Путин.
«Министр обороны недавно сказал, что мы будем строить новые города в Сибири – мы эту идею поддерживаем. Одна проблема: откуда взять людей?.. Мы предлагаем восстановить такое понятие как ссылка. У нас в тюрьме сидят люди – ну, тысячу рублей где-то украл или подрались по пьяни... Вот футболисты, помните, (Павел) Мамаев, (Александр) Кокорин? Их отправили в колонию на два-три года, а лучше бы в ссылку в Сибирь на несколько лет, там и футбол бы можно было поднять», – цитирует Жириновского РИА «Новости».
Путин ответил, что идеи развития Сибири с помощью точек роста – правильная идея, необходимо думать о ее реализации. «Но все-таки обеспечивание трудовыми ресурсами с помощью ссылки – наверное, это не наш метод, вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки. Наверное, это все-таки не будет работать, как минимум, это во-первых, жестокость чрезмерная», – сказал глава государства.
На реплику лидера ЛДПР о том, что «бунтовщиков» можно будет отправить на поезде в Магадан, тогда они перестанут бунтовать, Путин ответил, что «они и работать не будут после этого».
Также Жириновский предложил создать министерство демографии и миграции.
«Министерство создать обязательно по демографии и миграции. Завозить население из стран, где происходят стихийные бедствия, там население гибнет, так давайте их перевезем в добровольном порядке в те территории, где у нас есть пустые пространства», – сказал он.
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Кроме того, глава партии попросил президента организовать личную встречу с ним. «И просьба, если можно, личную встречу дайте указание организовать, хотел бы некоторые вопросы один на один изложить в коротком формате, чтобы вас не задерживать очень», – обратился он к Путину.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.
Путин призвал вытащить россиян из бедности
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Необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами партий, прошедших в Госдуму.
«У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач – нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он подчеркнул, что руководство страны проводит взвешенную политику, что позволило поддержать экономику и людей в период пандемии.
«Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется «живыми деньгами», поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики», – заявил президент.
Он пояснил, что это удалось провести во многом благодаря тесной и слаженной работе правительства и парламента. В самые критичные моменты фракции работали солидарно, отметил Путин. «И результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика», – заявил президент.
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Созданные резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать экономику и людей, заключил он.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.
Захарову потрясло американское нововведение
Официальный представитель МИД Мария Захарова призналась, что очень любит центральную часть Нью-Йорка – Манхэттен, но ее потрясло нововведение, которое сделали в этом месте в последние годы.
«То, во что его превратили, вызывает оторопь. На улицах появились, как здесь их называют, «террасы». Это открытые или полуоткрытые будки из каких-то кусков фанеры и пластика, которые рестораны завели для тех, у кого нет документа о вакцинации», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что идея, может быть, и хорошая, но исполнение – «катастрофа» в самом центре города.
«Ни пройти, ни приехать мимо «новой нормальности» невозможно. Ассоциация одна – фавелы», – заключила дипломат.
Ранее вице-губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что поддерживает введение обязательного масочного режима для детей в школе, так как это поможет городу пережить новую волну коронавируса.
В России выявили 22 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 22041 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 041 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3211, Санкт-Петербурге – 1907, Московской области – 1106.
Всего в стране выявили 7 398 415 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 590 933 человек, из них 16 325 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 822 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 203 095 человек.
Накануне, 24 сентября, в России выявили 21 379 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 662.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в России
В России растет число случаев заболевания коронавирусом и ОРВИ, однако никаких оснований для введения локдауна нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1».
«Вернувшиеся из отпусков, вновь собравшиеся коллективы, детские коллективы, студенческие, рабочие, безусловно, понижение температуры и сезонность ОРВИ дают рост, как сезонных респираторных вирусных инфекций, и коронавирусная инфекция, как респираторная инфекция, тоже синхронно поднимается», – передает ее слова РИА «Новости».
По словам Поповой, ситуация два последних дня аналогична середине августа, и в дальнейшем количество заболевших будет расти.
«Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении – нет», – отметила глава Роспотребнадзора.
Ранее Попова заявила, что в России основания для снижения в ближайшее время заболеваемости острыми респираторными инфекциями отсутствуют.
Также глава ведомства сообщала, что сезон гриппа в России уже начался, в этом году первые случаи заражения выявили еще в конце июля.
Путин поздравил Тардифа с победой на выборах главы IIHF
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы поздравил избранного президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Глава государства также позвонил возглавлявшему федерацию Рене Фазелю, он выразил благодарность за взаимодействие, сотрудничество и вклад, который тот внес в развитие спорта, сказал Песков, передает РИА «Новости».
Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что уверен в хороших отношениях российской стороны с новым главой IIHF.
«Это выборы, что тут сказать. Новый президент выбран, будем работать с новым президентом. Хоккей – это наш основной вид спорта, и с Россией все будут работать хорошо, тем более у нас два крупных турнира скоро пройдут», – заявил Левитин.
В России в 2023 году пройдут взрослый и молодежный чемпионаты мира по хоккею.
В субботу президент Французской хоккейной лиги Люк Тардиф был избран на пост главы Международной федерации хоккея (IIHF), выборы проходили в Петербурге в ходе полугодового конгресса организации.
Путин призвал выполнять обещанное в ходе предвыборной кампании
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Избранным депутатам Госдумы вне зависимости от партии необходимо исполнять обещанное, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент.
«Неважно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять», – цитирует президента ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что речь идет о тех обязательствах, которые партии взяли на себя в ходе выборной кампании.
Он предупредил парламентариев, что впереди их ждет напряженная повседневная работа на благо России и граждан. «Отмечу, что роль Государственной Думы в соответствии с обновленной конституцией значительно возросла. Существенно выше стала и ответственность в этой связи депутатского корпуса», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Он добавил, что выборы в стране прошли открыто и в соответствии с законом. «Ее (Госдумы – прим. ВЗГЛЯД) состав определили граждане России, реализовав свое конституционное суверенное право, а сами выборы прошли открыто, строго в соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие более половины избирателей страны. В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участок, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно», – сказал Путин.
Президент пожелал всем депутатам успеха, и отметил, что рассчитывает на то, что парламентарии поделятся оценками выборов.
«Я хочу пожелать всем вам успеха, и, конечно, рассчитываю на то, что вы в ходе нашей сегодняшней встречи поделитесь оценками самой избирательной кампании, расскажете о ближайших планах фракций, о законодательных инициативах, которые, безусловно, у каждого присутствующего сегодня на встрече есть, и прежде всего, конечно, о тех целях, о тех задачах, которые направлены на реализацию предвыборных программ и обещаний, которые давались избирателям», – подчеркнул глава государства.
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Он выразил уверенность, что опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы в Думе, осознают ответственность перед страной, и сделают все, чтобы оправдать доверие избирателей.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.
Вирусолог рассказал о предпосылках новой волны коронавируса
Предпосылки для прихода новой волны коронавируса в Россию есть, но всплеск заболеваемости грозит не Москве и Санкт-Петербургу, а другим регионам, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.
Скулачев заявил, что в некоторых российских регионах уже отмечается рост заболеваемости COVID-19, но пока это нельзя назвать началом новой волны, передает радио Sputnik.
«По динамике заболеваемости понять, идет настоящая новая волна COVID-19 или нет, пока нельзя. Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты в университеты», – рассказал эксперт.
Прохладная осенняя погода, отметил он, также способствует распространению вируса, поскольку люди меньше выходят на улицу, а помещения реже проветриваются.
Вместе с тем существует высокий риск прихода в Россию и очередной волны инфекции, которая будет содержать новые штаммы коронавируса. Для этого есть предпосылки, считает ученый.
«Я бы сказал, что в большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах. В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет. Вот в других регионах, в меньших городах такой серьезной эпидемии не было», – полагает Скулачев.
По его мнению, если более заразный штамм «дельта» попадет в регионы, где не сформировался коллективный иммунитет, то именно там произойдет наибольший рост заболеваемости, выразил мнение вирусолог. Он также напомнил, что вакцинация остается самым надежным способом снизить риск заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Гинцбург одобрил идею включить «Спутник V» в нацкалендарь прививок
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург положительно отнесся к идее включить «Спутник V» в нацкалендарь прививок, предположив, что это произойдет через полгода.
«Так же, как и ко всем остальным вакцинам, у нас, кажется, 14 вакцин сейчас в календаре прививок. Ни у кого, это мне кажется, не вызывает никакого особого дискомфорта и противоречия, поэтому я отношусь положительно к тому, чтобы «Спутник V» включить в национальный календарь прививок. И, к сожалению, или к счастью, соответственно, жизнь нас заставит это сделать», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.
По его словам, это может произойти на полгода раньше или позже. Но прививаться придется, потому что «деваться некуда», поскольку «данный возбудитель никуда из человеческой популяции не уйдет».
Ранее Гинцбург заявил, что ревакцинироваться после «Спутника V» можно любым препаратом. До этого он объяснил проблемы с признанием «Спутника V» в мире конкуренцией вакцин.
Одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
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Новых случаев коронавируса у участников Генассамблеи ООН не выявлено
Проверки не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом у участников Генассамблеи ООН с момента обнаружения заболевания у одного из членов бразильской делегации, сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Нет, не выявлено», – заявил Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Напомним, делегация Бразилии на сессии Генассамблеи ООН ушла на самоизоляцию после выявления случая заболевания COVID-19 у одного из ее членов. Заболевание обнаружили у министра здравоохранения страны Марселу Кейрога. Чиновник пробудет в карантине в США две недели с момента инфицирования.
Все остальные члены делегации во главе с президентом страны Жаиром Болсонару тем же вечером вылетели в Бразилиа. В пятницу входивший в делегацию сын президента Жаира Болсонару Эдуарду также сообщил, что заболел коронавирусом.
Путин объяснил необходимость строительства нового космодрома
Россия сотрудничала, и будет сотрудничать с Казахстаном на Байконуре, но это другое государство, поэтому строится современный космодром на востоке страны, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами партий.
«Да, мы сотрудничали, и будем сотрудничать с Казахстаном. Но это все-таки, при всей нашей близости с этой страной, при всех стратегических взаимных обязательствах и интересах, но все-таки это другая страна, другое государство. И мы создаем на Дальнем Востоке современный российский космодром. Именно современный», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Он подчеркнул, что космодром – это общенациональный проект.
Восточный – первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома президент подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года.
Зюганов заявил Путину о поддержке со стороны КПРФ
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КПРФ поддерживает действия президента Владимира Путина по развитию страны, заявил лидер партии Геннадий Зюганов на встрече прошедших в Госдуму партий с главой государства.
«Россия была и остается для КПРФ главной партией, и мы все сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной. И все, что вы намечаете в этом плане, мы активно всегда поддерживали и будем поддерживать», – сказал Зюганов Путину, передает ТАСС.
Между тем лидер «Справедливой России – Патриотов – За правду» Сергей Миронов в ходе встречи оценил выборы как легитимные. «В целом по всей стране, в том числе благодаря четкой работе Центральной избирательной комиссии, которая оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно», – сказал лидер эсеров.
Он отметил, что справороссы не признали результаты голосования в Башкирии и в 212-м одномандатном округе в Петербурге. «У нас есть доказательная база, и, соответственно, будем спокойно оформлять иски», – подчеркнул Миронов.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.
Путин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы
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Председатель Госдумы действующего созыва Вячеслав Володин достоин того, чтобы руководить нижней палатой парламента следующего, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством прошедших в Думу партий
«Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего, восьмого, созыва», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Также глава государства заявил, что высоко оценивает деятельность депутата Леонида Слуцкого, и поддержит его кандидатуру на пост руководителя думского комитета по международным делам.
«Я знаю и высоко оцениваю деятельность Слуцкого Леонида Эдуардовича на том направлении, которым занимается на протяжении последних нескольких лет. Я с удовольствием поддержу его кандидатуру», – заявил Путин.
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В субботу президент проводит
встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.
Путин оценил итоги выборов в Госдуму
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Впервые за много лет в Госдуме будет пятая партия, это говорит о возможности каждого заявить о себе, сказал президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент.
«Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», – цитирует Путина РИА «Новости».
Президент также поздравил партию «Единая Россия» с позицией на выборах.
«Единую Россию» поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером», – заявил он.
Глава государства обратил внимание на то, что выборы прошли открыто и в соответствии с законом.
Президент отметил, что состав Госдумы определили россияне, «реализовав свое конституционное суверенное право». «Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», – приводит слова Путина ТАСС.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.
Выборы проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.