В Германии заявили об «оскорблении партнеров по НАТО» со стороны США и Британии

Решение Австралии, Великобритании и США создать новое партнерство в сфере безопасности AUKUS стало «оскорблением партнеров по НАТО», заявил советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген, сравнив действия президента США Джо Байдена с поведением его предшественника Дональда Трампа.

По мнению бывшего постпреда Германии при ООН, появление нового альянса привело к «большой потере доверия» к администрации Байдена. «И я не знаю, достаточно ли перевесило такую потерю предполагаемое усиление региональной безопасности», – добавил он, передает ТАСС.

Хойсген провел параллели между сделкой AUKUS и решением США уйти из Афганистана. В обоих случаях, как сказал он, «поведение США не соответствовало ожиданиям со стороны новой американской администрации, пришедшей к власти с обещанием тесно сотрудничать с союзниками». Понятно, что Байден, по выражению советника, хотел «сократить высокие расходы, связанные с развертыванием войск в Афганистане, учитывая множество проблем, с которыми он сталкивается дома». Однако «это не оправдывает вывод войск, как планировал его предшественник Трамп, без согласования с союзниками», – продолжил он.

Создание партнерства «вызвало еще большее раздражение, потому что от Байдена, исходя из его публичных заявлений, можно было ожидать проведение другого курса - в отличие от Трампа – в плане сотрудничества со своими партнерами», отметил Хойсген.

Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение «ударом в спину» и отозвала послов из США и Австралии.