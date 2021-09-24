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Захарова заявила о лицемерии Лондона и Парижа
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Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула Великобританию и Францию в лицемерном отношении к сирийским беженцам, использовании темы мигрантов для продвижения своих геополитических интересов и информационной кампании против Дамаска.
«Ни совести, ни памяти... На французском берегу Ла-Манша скопилось большое количество нелегальных мигрантов, которые стремятся переплыть последний рубеж перед их конечным пунктом назначения – Англией. Да вот только жители острова этому не очень рады», – написала Захарова в Telegram.
Она напомнила, что на днях глава МВД Британии Прити Пател пообещала, что поможет Франции урегулировать вопрос с мигрантами, в том числе финансово, при условии, что французские пограничники повысят эффективность своей работы. «Если же этого не произойдет, то британские правоохранители просто начнут разворачивать суда назад во Францию вопреки, кстати говоря, любой гуманитарной практике», – отметила Захарова.
В этой связи она привела трагическую историю сирийского мальчика Айлана Курди. «Трехлетний малыш стал в 2015 году жертвой миграционной катастрофы, развернувшейся на европейском континенте из-за преступных действий коллективного Запада в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Его тело было выброшено на берег на следующее утро, а фотографии обошли все передовицы мира. Он стал символом страданий тысяч и тысяч беженцев из разрушенной при поддержке Запада страны», – написала Захарова.
Она добавила, что британские политики, в том числе занимавший в то время пост премьер-министра Дэвид Кэмерон и нынешний премьер, а тогда мэр Лондона, Борис Джонсон заявляли о необходимости «принимать людей, спасающихся от преследований, и тех, кто явно боится за свою жизнь», а также «оценить, что можно сделать в Сирии для решения причины проблем».
В похожем духе высказывались тогда и в Париже, напомнила Захарова. «Когда судьба несчастного ребенка стала известна всему миру, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус подписал совместное воззвание с целью добиться «необходимости справедливого распределения мигрантов на европейских территориях», – добавила она.
По мнению Захаровой, страны, которые теперь отказываются принимать мигрантов, «нещадно использовали» изображение мальчика для продвижения своих геополитических интересов, сделав из трагедии «политический мем и оружие информационной войны против Дамаска». «Сейчас у французов иная повестка. Через несколько лет после трагедии Айлана Курди министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин пишет в «Твиттере», реагируя на нынешние противоречия с Лондоном: «Франция не приемлет ни нарушений морского права, ни финансового шантажа». Только прав мигрантов в этом уравнении нет, едва ли хоть кто-то из сердобольных членов правительств обеих стран о них помнит», – сказала Захарова.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает действия западных стран в Ливии и не собирается делить с ними бремя ответственности за спровоцированные миграционные кризисы.
В Германии заявили об изоляции Франции со стороны ЕС и США
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«Брюссель произносит лишь декларативные фразы, на деле же Франция остается изолированной», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о солидарности Евросоюза с Францией на фоне кризиса в отношениях Парижа, Вашингтона и Лондона.
«Не стоит преувеличивать европейскую солидарность, Боррель говорит лишь дежурные фразы. Он должен защищать Францию – одного из главных членов Евросоюза. Но несмотря на декларации Брюсселя, критика в отношении Вашингтона удивительно мягкая или вообще отсутствует. Особенно это касается Германии, Польши и стран Прибалтики», – считает немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, «Франция в этом вопросе остается изолированной и не может рассчитывать на что-то большее, чем декларативные заявления о солидарности».
Эксперт также отметил, что «США приняли стратегическое решение создать в Индо-Тихоокеанском регионе аналог НАТО для полномасштабного сдерживания Китая». «За исключением Великобритании, никто из европейских союзников США не захотел бы «бодаться» с КНР. Франция тоже никогда не поддерживала американскую политику в этом направлении. Так что американцы приняли принципиальное решение, не учитывая мнение европейских союзников», – пояснил он.
«Конечно, для Франции это большой удар, поэтому она будет жаловаться на поведение Вашингтона, – констатировал Рар. – Но американцы дипломатично объяснят Парижу, что Франция сама выбрала такой вариант развития событий, не пожелав идти на полное сдерживание Китая».
Политолог предполагает, что в каких-то коммерческих вопросах американцы в будущем могут уступить и «пропустить французов вперед», но в большой политической игре поблажек ожидать не стоит.
«Европейцы оказались перед очень серьезным выбором: продолжать и дальше защищать американскую повестку дня во всем мире, работая над укреплением Pax Americana, или же создавать свою собственную армию и самостоятельно обеспечивать безопасность, – отметил собеседник. – На второе никто, кроме самой Франции, пойти не готов».
При этом, по словам Рара, «тенденция на создание автономной Европы может появиться, но не при нынешнем руководстве Евросоюза, которое кровно заинтересовано в американской финансовой и политической поддержке».
«Сейчас нет даже намеков на процесс серьезного отмежевания Европы от США. Франция могла бы пригрозить США выходом из НАТО, но не делает этого. Германия же сочла спор между Парижем и Вашингтоном чисто коммерческим и уверена, что стороны придут к компромиссу. А другие европейские страны просто молчат. Скорее Франция окажется в изоляции, чем Европа станет развиваться автономно от США», – резюмировал политолог.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам. Боррель также отметил, что разрыв соглашения противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии.
Между тем глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. А Франция в очередной раз обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС.
США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. При этом в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. В то же время американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден научит Францию смирению перед американской ложью.
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Джонсон и Байден договорились об отношении к России
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Британский премьер-министр Борис Джонсон и американский президент Джо Байден договорились, что в основе подхода к России и Китаю должны лежать общие ценности Великобритании и США, сообщил представитель Джонсона.
Как сообщает Даунинг-стрит, Джонсон и Байден «обсудили ряд международных тем», в том числе речь шла о России и Китае. Британский премьер и глава американского государства «договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей».
В Лондоне заявили, что Джонсон с нетерпением ждет «Саммита за демократию», который состоится в видеоформате 9–10 декабря и «поможет осуществить международные действия». Планируется обсудить защиту от авторитаризма, борьбу с коррупцией, вопросы прав человека, передает ТАСС.
Кроме того, стороны заявили, что «партнерство AUKUS, объявленное на прошлой неделе, ясно воплощает общие ценности Великобритании и Америки и их подход к миру». По мнению Джонсона и Байдена, AUKUS будет играть важную роль «в продвижении мира и стабильности», используя «компетенцию британцев, американцев и австралийцев для разрешения будущих вызовов».
В июне Байден и Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Британия и США заявили, что «намерены защищать» демократию, которая должна быть способна «противостоять самым важным вызовам нашего времени». Стороны собираются «продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ», а также «бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека»
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НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию альянса по просьбе Франции и ФРГ
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В Североатлантическом альянсе согласились пересмотреть стратегическую концепцию по предложению Франции и Германии, сообщила глава французского Минобороны Флоранс Парли.
«Причина существования НАТО – трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе ФРГ, пересмотреть стратегическую концепцию альянса», – цитирует Парли РИА «Новости».
По ее словам, эта работа сможет прояснить ситуацию к саммиту НАТО в Мадриде и усилить оборону Европы. «Быть союзниками – это не значит быть заложниками интересов другой страны», – подвела итог глава Минобороны Франции.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
Кроме того, Евросоюз пригрозил пересмотреть отношения с США.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Австралия решилась вступить в AUKUS и насколько австралийское руководство боится Китая.
В Совфеде объяснили, зачем Лондон реанимировал историю об отравлении Скрипалей
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«После провала попыток повлиять на исход российских выборов, в США и Великобритании решили опорочить нашу страну иначе, использовав для этого старый материал», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее английская полиция заочно предъявила обвинение третьему россиянину по делу 2018 года о покушении на Скрипалей.
«Это объясняется тем, что в мае Госдеп США вновь поставил цель – опорочить Россию. На тот момент планировалось привязать это к парламентским выборам, но выборы прошли успешно. Волна по вмешательству захлебнулась», – сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Тем не менее, полагает сенатор, указание осталось в силе. «Поэтому теперь русофобские силы на Западе пытаются опорочить нашу страну, используя старый материал. Обратите внимание: в этот же самый день Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) попытался «оживить» другую старую историю – отравление Александра Литвиненко», – пояснил сенатор.
«В докладе Европарламента, который был подготовлен по делу об отравлении в Солсбери, вся доказательная база строилась на ссылках, которые непонятно на что ведут. Если задуматься, то зачем в принципе России могло понадобиться убивать бывших агентов? Это же полный маразм, – убежден собеседник. – Единственное, на что это похоже: сюжеты голливудских фильмов, где про Россию сочиняют множество выдумок».
По словам Климова, правящие круги США и Великобритании даже премьеры фильмов могут иногда подстраивать к событиям, связанным с действиями своих спецслужб, чтобы усилить психологический эффект в обществе. «Вспомните художественный фильм «Красный воробей» – про российских разведчиков. Он вышел на экраны незадолго до того, как британцы разыграли комедию с отравлением собственного агента Сергея Скрипаля», – заключил сенатор.
Во вторник британская полиция заочно предъявила обвинения третьему россиянину по делу о попытке убийства Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери. Новым подозреваемым стал «сотрудник ГРУ» Сергей Федотов, настоящее имя которого, по версии следствия, Денис Сергеев. Вместе с ним по делу проходят Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), которых Лондон также называет агентами ГРУ.
В пресс-релизе Скотленд-ярда говорится, что у сотрудников контртеррористического отдела полиции есть «достаточно доказательств» вины Сергеева. Ему предъявлены обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, а также ношение и использование химического оружия. Уже выдан ордер на его арест, сообщает ТАСС.
Правительство Британии считает, что подозреваемые россияне должны быть переданы королевству, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Напомним, Скрипали были отравлены неизвестным веществом 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к произошедшему причастна российская разведка. Москва все обвинения отрицает, а упомянутых лиц называет гражданскими.
Ранее посольство России в Лондоне заявляло, что спустя два года после отравления Скрипалей общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.
Также во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию «ответственной» за смерть бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, заявив, что власти страны не провели эффективного внутреннего расследования его убийства. ЕСПЧ присудил 100 тыс. евро его вдове Марине Литвиненко в качестве компенсации морального вреда, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал голословными выводы ЕСПЧ по делу о гибели Литвиненко.
В свою очередь депутат Госдумы Андрей Луговой назвал вердикт «максимально идиотским и подрывающим репутацию» Страсбургского суда. «Дело Скрипалей как под копирку списано с дела Литвиненко. Это очередной повод дискредитировать нашу страну в глазах мирового сообщества и ничего более», – сказал газете ВЗГЛЯД Луговой.
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Политолог: Америка успокоила Францию как взволнованную даму
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«Поведение Франции классическое: дама обиделась из-за невнимательности кавалера, после чего ее приласкали, и она успокоилась», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя итоги телефонного разговора президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.
«Сообщение Парижа о возвращении своего посла в США на следующей неделе лишнее тому доказательство. Пошумели и успокоились. Причем, я уверен, что Вашингтону даже не пришлось что-то обещать Парижу в утешение», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Президенты США и Франции Джозеф Байден и Эммануэль Макрон в среду обсудили по телефону проблемы, которые возникли в связи с отменой французского контракта по подводным лодкам для Австралии, сообщил ТАСС. В Белом доме по итогам разговора сообщили, что посол Франции в течение недели вернется в США и начнет углубленные консультации – после трений из-за создания AUKUS. Байден и Макрон также договорились встретиться в Европе в конце октября, уточнили в Белом доме.
За несколько часов до этого телефонного звонка глава французского Минобороны Флоранс Парли, выступая в парламенте, заявила о том, что партнеры по Североатлантическому альянсу по предложению Парижа и Берлина уже согласились пересмотреть стратегическую концепцию. «Причина существования НАТО – трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе ФРГ, пересмотреть стратегическую концепцию альянса», – указала Парли.
«Быть союзниками это не значит быть заложниками интересов другой страны», – добавила она. По словам Парли, основной задачей НАТО является не противостояние с Китаем, как думают в США, а обеспечение трансатлантической безопасности.
Напомним, на прошлой неделе после объявления о создании альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США), Париж отозвал для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан назвал «неприемлемым» подобное «поведение в отношениях между союзниками и партнерами», передает ТАСС.
«Не думаю, что за этим заявлением Флоранс Парли стоит что-либо реальное. Подобные разговоры звучат давно. Макрон с самого начала своего правления выступал с громкими призывами к изменениям в НАТО, к стратегической автономии Европы. Но после этого ничего не происходило», – напомнил Федор Лукьянов.
«Весь этот скандал в отношениях Парижа и Вашингтона послужил лишним доказательством того, что Североатлантический альянс в нынешнем виде себя изжил. Однако альтернативы ему нет. Ни Франция, ни Германия не имеют представления о том, как устроить европейскую безопасность без США», – пояснил эксперт.
Американист: У Европы нет защиты от вашингтонского лохотрона
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«Это демонстративный удар по Европе и публичная пощечина со стороны США в ее адрес. Теперь не только маленькие страны страдают от внешнего управления, но и такие крупные блоки, как Евросоюз. Ведь американцы кинули не Францию, а крупнейшую экономику мира – ЕС», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее ЕС потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки подлодок Австралии после создания оборонного альянса Вашингтона, Канберры и Лондона.
«Создание блока с Австралией и Британией должно было продемонстрировать, что администрация США в состоянии добиваться дипломатических успехов на фоне провала в Афганистане и неудач в попытке установить предсказуемые отношения с Россией. Учитывая недовольство ЕС, действия США нельзя назвать успехом. Но, по крайней мере, была сделана попытка», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт полагает, что «из-за этого рейтинг президента США Джо Байдена будет потихоньку тонуть». «Но для его резкого снижения нет оснований. Внутриполитическое положение Байдена определяется не такого рода дипломатическими успехами или провалами», – пояснил собеседник.
«Однако, все произошедшее – это демонстративный удар по Европе и публичная пощечина со стороны США в ее адрес. Теперь не только маленькие страны страдают от внешнего управления, но и такие крупные блоки, как Евросоюз. Ведь американцы кинули не Францию, а крупнейшую экономику мира – ЕС, – подчеркнул Дробницкий. – Главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю ничего не оставалось, кроме как поддержать Францию в ее демарше».
По словам собеседника, «демонстрация пренебрежительного отношения к европейским коллегам со стороны США вызывает раздражение». Политолог убежден, что «в ЕС будет звучать жесткая риторика, ведь впереди во многих странах, в том числе во Франции и Германии, в скором времени состоятся выборы».
«Нас ждет серьезная буря, но это буря в стакане воды, потому что реальных возможностей у нынешних лидеров Европы осуществлять независимую политику нет, – подчеркнул Дробницкий. – Это могли бы сделать альтернативные лидеры, но их не осталось у власти. Поэтому все вернется на круги своя после очередного цикла выборов».
«Европа, которая рукоплескала победе Байдена на выборах в США, теперь оказалась в дурацком положении, – констатирует собеседник. – Какой же это альянс демократий? Это постоянный лохотрон. Европа наконец начинает понимать, что она не имунна к этому постоянному лохотрону глобального начальства».
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам. Боррель также отметил, что разрыв соглашения противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии.
Между тем глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. А Франция в очередной раз обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС.
США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. При этом в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. В то же время американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден научит Францию смирению перед американской ложью.
Луговой назвал главную цель новых британских обвинений в адрес России по делу Скрипалей
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«Дело Скрипалей как под копирку списано с дела Литвиненко. Это очередной повод дискредитировать нашу страну в глазах мирового сообщества и ничего более», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. Так он прокомментировал выдвинутое британской полицией обвинение третьему россиянину по делу Скрипалей.
«Напряженный выдался день у британского правосудия: Скотленд-Ярд предъявил обвинения уже третьему российскому гражданину по делу об отравлении Сергея Скрипаля в 2018 году», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой.
Но, по его словам, британцы забывают собственную классику. «Нельзя теоретизировать, прежде чем появятся факты. Неизбежно начинаешь подстраивать факты под свою теорию», – процитировал Луговой известного литературного персонажа Шерлока Холмса, созданного английским писателем Артуром Конаном Дойлом.
«Где факты, доказательства, любая документально подтвержденная информация? – задается вопросами депутат. – Любое обвинение должно строиться на конкретных фактах, а не на домыслах и рассуждениях. Российское правосудие не получило ответа на свои запросы, а также возможность встретиться и получить показания самого Сергея Скрипаля». «Дело Скрипаля, как и дело Литвиненко, активно расследуется только в сообщениях СМИ», - добавил он.
«Я всегда утверждал и буду утверждать, что дело Скрипалей как под копирку списано с дела Литвиненко, – уверен Луговой. – Это очередной повод дискредитировать нашу страну в глазах мирового сообщества и ничего более. Важнее другое. Всегда за подобными обвинениями следует очередной виток экономических и политических санкций, что, скорее всего, и последует в ближайшее время».
При этом депутат отметил, что не связывает эту ситуацию со скандалом Лондона и Вашингтона с Парижем. «На мой взгляд, этот шквал обвинений адресован Москве. Подтверждением тому служит тот факт, что советника посольства России в Лондоне сегодня вызвали в МИД Британии», – заключил собеседник.
Ранее британская полиция заочно предъявила обвинения третьему россиянину по делу о попытке убийства Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери. Новым подозреваемым стал «сотрудник ГРУ» Сергей Федотов, настоящее имя которого, по данным следствия, Денис Сергеев. Вместе с ним по делу проходят Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), которых Лондон также называет агентами ГРУ.
В пресс-релизе Скотленд-Ярда говорится, что у сотрудников контртеррористического отдела полиции есть «достаточно доказательств» вины Сергеева. Ему предъявлены обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, а также ношение и использование химического оружия. Уже выдан ордер на его арест, сообщает ТАСС. Позже британская полиция рассказала подробности о третьем подозреваемом в деле Скрипалей.
Напомним, что Скрипали были отравлены неизвестным веществом 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к произошедшему причастна российская разведка. Москва все обвинения отрицает, а упомянутых лиц называет гражданскими.
В прошлом году посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.
В то же время Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию «ответственной» за смерть Литвиненко, заявив, что в Москве не провели эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тыс. евро его вдове Марине Литвиненко в качестве компенсации морального вреда, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал голословными выводы ЕСПЧ по делу о смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В МИД России заявили, что решение ЕСПЧ вызывает немало вопросов. В свою очередь, депутат Луговой назвал заявление Страсбургского суда «максимально идиотским и подрывающим репутацию европейского суда».
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Лондон потребовал от Москвы выдать подозреваемых по делу Скрипалей
Правительство Британии считает, что россияне, которые являются подозреваемыми по делу Скрипалей, должны быть переданы Москвой властям королевства, заявил в интервью телеканалу Sky News глава британского правительства Борис Джонсон.
«Как вы знаете, нам удалось идентифицировать еще одного подозреваемого по делу, касающемуся отравлений в Солсбери. Этого человека зовут Денис Сергеев. Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, все подозреваемые должны быть выданы [Великобритании] и предстать перед правосудием», – приводит его слова ТАСС.
Джонсон также заявил о стремлении Лондона к тому, чтобы «правосудие свершилось, не ослабло» и в Москве «должны осознать» это.
Ранее британская полиция заочно предъявила обвинения третьему россиянину по делу о попытке убийства Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери: новым подозреваемым стал «сотрудник ГРУ» Сергей Федотов, настоящее имя которого, по данным следствия, Денис Сергеев. Вместе с ним по делу проходят Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), которых Лондон также называет агентами ГРУ.
О причастности к отравлению Скрипалей третьего предполагаемого сотрудника ГРУ Сергеева еще в 2019 году писали британские СМИ. The Telegraph утверждала, что он не уехал из Великобритании. Также в 2019 году Болгария назвала Сергеева в числе причастных к отравлению бизнесмена Емельяна Гебрева. Само отравление произошло в апреле 2015 года.
Скрипали были отравлены неизвестным веществом 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к произошедшему причастна российская разведка. Москва все обвинения отрицает, а упомянутых лиц называет гражданскими.
В прошлом году посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.
Глава СВР назвал ложью новые британские обвинения по делу Скрипалей
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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал очередной ложью заявление Скотленд-Ярда о якобы причастности третьего россиянина к покушению на убийство Сергея и Юлии Скрипалей.
«На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую», – сказал он, передает РИА «Новости».
По словам Нарышкина, такие заявления являются попыткой отвлечь внимание от позорного бегства НАТО из Афганистана.
«В свете последних афганских событий это, наверное, еще и попытка отвлечь общественность от позора бегства из Афганистана – прежде всего войск Соединенных Штатов Америки и их союзников в лице, в том числе, Великобритании, отвлечь общественность от того факта, что в настоящее время блок НАТО просто уже не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира», – добавил Нарышкин.
Ранее британская полиция заочно предъявила обвинения третьему россиянину по делу о попытке убийства Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери: новым подозреваемым стал «сотрудник ГРУ» Сергей Федотов, настоящее имя которого, по данным следствия, Денис Сергеев. Вместе с ним по делу проходят Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), которых Лондон также называет агентами ГРУ.
Скрипали были отравлены неизвестным веществом 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к произошедшему причастна российская разведка. Москва все обвинения отрицает, а упомянутых лиц называет гражданскими.
В прошлом году посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.
В США заявили о страхе Киева перед союзом России и Франции
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Париж после расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок может пойти на сближение с Москвой, что вызовет обеспокоенность в Польше, странах Балтии и на Украине, пишет обозреватель National Interest Али Демирдас.
По его мнению, некоторые европейские страны опасаются гипотетического союза Москвы и Парижа. «Париж уже начал строить глазки России в восточном Средиземноморье, так что следует ожидать, что он пойдет на большее сближение с Москвой. Этого более чем достаточно, чтобы нанести ущерб основам НАТО, вызывая обеспокоенность в Польше, странах Балтии, на Украине и в Грузии», – считает Демирдас, передает РИА «Новости».
Публицист считает, что президент Франции Эммануэль Макрон может прибегнуть к решительным шагам во внешней политике, учитывая его невыигрышное положение сейчас на фоне главы правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Демирдас также отметил, что ситуация в Европе напоминает положение дел перед началом Второй мировой войны. «Пока неизвестно, спровоцирует ли AUKUS более широкий конфликт в Евразии», – заключил автор.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
Байден обсудил с Макроном разрыв контракта Франции по австралийским подлодкам
Президенты США и Франции Джозеф Байден и Эммануэль Макрон обсудили проблемы, которые возникли в связи с отменой французского контракта по подводным лодкам для Австралии.
«Разговор двух президентов состоялся. В ближайшее время будет опубликовано совместное франко-американское коммюнике», – передает сообщение администрации Макрона ТАСС.
Между тем в Белом доме по итогу переговоров заявили, что посол Франции после возвращения в США начнет интенсивную работу с представителями американской администрации, сообщает РИА «Новости».
Там добавили, что Вашингтон и Париж решили начать углубленные консультации после трений из-за AUKUS.
Байден и Макрон договорились встретиться в Европе в конце октября, уточнили в Белом доме.
Ранее во французском правительстве анонсировали переговоры Макрона и Байдена, сообщалось, что лидеры стран обсудят обстоятельства разрыва контракта с Австралией на поставку французских подводных лодок.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
Макрон поблагодарил Путина за помощь в организации выставки коллекции Морозовых
Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в организации выставки коллекции Морозовых в Париже.
«Выражаю признательность президенту России Владимиру Путину. Я знаю, что он сыграл большую роль в том, чтобы эта выставка состоялась», – заявил он, выступая в фонде «Луи Виттон» на открытии выставки «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства», передает ТАСС.
Напомним, Россия представляет в Париже коллекцию из более чем 200 работ, находящихся в собрании живописи ведущих российских музеев.
Выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» будет проходить в фонде «Луи Виттон» с 22 сентября 2021 по 22 февраля 2022 года. В парижскую экспозицию включены работы Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса и других выдающихся европейских мастеров. Рядом с ними будут картины Константина Коровина, Валентина Серова, Казимира Малевича, Натальи Гончаровой, Петра Кончаловского - любимых русских художников из собраний братьев Морозовых.
Российское посольство назвало недопустимыми заявления Лондона о выборах в Госдуму
Заявления МИД Британии о якобы подрыве демократических свобод в ходе прошедших в России выборов в Госдуму являются недопустимыми, заявили в российском посольстве в Лондоне.
«Заявление пресс-службы МИД Великобритании в связи с прошедшими 17-19 сентября выборами в Государственную думу рассматриваем как очередную попытку вмешательства во внутренние дела России. Считаем такие действия недопустимыми в кругу цивилизованных наций», – цитирует заявление диппредставительства ТАСС.
В заявлении МИД Британии также осуждается проведение выборов в Госдуму в Крыму.
Российское посольство в Вашингтоне ранее также заявило, что заявления Госдепартамента США о якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Госдуму России являются голословными, народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.
Франция решила требовать от Австралии счет за расторжение контракта по подлодкам
Французская судостроительная корпорация Naval group направит властям Австралии требования о финансовой компенсации после разрыва контракта на поставку подводных лодок, заявил директор корпорации Пьер Эрик Поммелле в интервью газете Le Figaro.
«Мы недавно начали полную оценку всех наших издержек и издержек наших партнеров. Мы направим ее клиенту в течение нескольких недель», – заявил он, передает ТАСС.
Поммелле уточнил, что «Австралия расторгла контракт из соображений «удобства», говоря юридическим языком». «Поэтому с нашей стороны не может быть никакой вины. Такой случай предусмотрен в контракте, и за этим последуют возмещения за понесенные и будущие затраты, связанные с физической «демобилизацией» инфраструктуры и программного обеспечения, а также перераспределением сотрудников», – добавил он.
По словам Поммелле, Австралия к настоящему моменту подписала и оплатила два контракта на общую сумму в 840 млн евро. В то же время он не стал раскрывать возможные суммы компенсаций, которые потребует французская сторона.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
Байден собрался заверить Макрона в «приверженности альянсу» США и Франции
Завершается подготовка телефонных переговоров президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По словам Псаки, беседа «скоро состоится». Американская сторона «поддерживает контакт с командой Макрона, чтобы окончательно согласовать детали графика». Псаки заверила, что Байден «с нетерпением ждет беседы». Президент США хочет «подтвердить» Макрону приверженность Вашингтона «партнерству, давнему альянсу, а также продолжению совместной работы по целому спектру важных вопросов», включая «безопасность в регионах Индийского и Тихого океанов», передает ТАСС.
Тем временем Байден встретился с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, сообщил Белый дом. В администрации США заявили, что на встрече обсуждалась «критически важная роль, которую играют европейские союзники и партнеры, в том числе НАТО и ЕС, в Индо-Тихоокеанском регионе, а также пути углубления сотрудничества и совместной работы». Кроме того, обсуждалось сотрудничество с союзниками, в том числе по линии «четверки» (США, Австралия, Япония и Индия). Франция в релизе не упоминается, передает РИА «Новости».
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. ЕС пригрозил пересмотреть отношения с США.
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