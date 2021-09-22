Посол объяснил отношение в Нидерландах к нападкам на Россию из-за цен на газ Зеленский заявил о монополизации Россией газового рынка Европы 22 сентября 2021, 06:35

Фото: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, где проводится 76-я сессия Генассамблеи ООН, встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил офис украинского лидера. Обсуждались вопросы энергетической безопасности в Европе. Зеленский заявил, что его страна «готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций» по ситуации вокруг «Северного потока – 2», а также «другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы». По его словам, «Северный поток – 2» является «вызовом для европейского региона». Кроме того, обсуждался предстоящий саммит Украины и ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве. Зеленский подчеркнул, что «признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС – среди ключевых приоритетов государства», передает ТАСС. Зеленский в Нью-Йорке также провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из еврейской правозащитной организации American Jewish Committee, призвав их к участию в «процессе трансформации» Украины. Президент сказал, что «Украина разработала амбициозный план изменений в государстве». Он рассказал инвесторам о ситуации в Донбассе и в энергетической сфере в контексте проекта «Северный поток – 2», сообщает офис Зеленского. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что украинская делегация не контактирует с делегацией России на полях ГА ООН: «По состоянию на сейчас мне неизвестно ни о каких взаимодействиях с российской делегацией и о каких-либо провокациях неизвестно также», –передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом». Пресс-служба ООН сообщила, что генсек организации Антониу Гутерреш встретился на полях недели высокого уровня сессии ГА ООН с Зеленским, они «обсудили последние события на Украине» и «мирные усилия». Гутерреш «подчеркнул приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ». Никифоров сообщал, что Зеленский собирался обсудить с Гутерришем увеличение поддержки формата «Крымская платформа». Никифоров посетовал, что «на «Крымской платформе» были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было». Напомним, США посоветовали Киеву сосредоточиться не на «Северном потоке – 2», а на модернизации своей энергетики. Строительство газопровода полностью завершено. Поставки планируется начать в октябре. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.

Стали известны условия поставок газа в Европу Роснефтью 21 сентября 2021, 09:10

Фото: Максим Стулов/ТАСС/Ведомости

Текст: Алина Назарова

Российское правительство готово в качестве эксперимента разрешить Роснефти экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно через агентское соглашение с Газпромом, но окончательное решение будет принимать президент Владимир Путин, следует из проекта доклада вице-премьера Александра Новака. Новак предлагает Минэнерго проработать этот вариант, а также вместе с Минфином проанализировать возможность поправок к Налоговому кодексу (о привязке НДПИ с экспортируемых Роснефтью объемов к спотовым ценам в Европе). Но поскольку позиции Газпрома и Роснефти кардинально расходятся, принципиальное решение, согласно докладу, будет принимать президент, пишет «Коммерсант». Газета напоминает, что в августе глава Роснефти Игорь Сечин просил президента о доступе компании к экспорту, отмечая, что на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе поступления в бюджет от экспорта газа «не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру». Доступ Роснефти к поставкам трубопроводного газа, по мнению компании, даже при сохранении единого экспортного канала позволит решить проблему с полной загрузкой трубопроводов «Северный поток – 2» и Opal. Газпром не может полностью использовать их из-за норм Третьего энергопакета ЕС, отмечает издание. Эффект от поставки дополнительных 10 млрд кубометров газа из России даст бюджету дополнительные 60 млрд рублей платежей по НДПИ и 100 млрд рублей вывозной таможенной пошлины. Еще 50 млрд рублей принесет налог на прибыль и дивиденды Роснефти. Источником газа станут газовые проекты «Роспан» и «Харампур», в 2021-2022 годах прирост их добычи составит 25 млрд кубометров газа в год. Это, по мнению компании, позволит поставлять газ за рубеж без ущерба для внутреннего рынка. Как отмечает газета, позиция Газпрома, которая приводится в докладе, прямо противоположная. По мнению монополии, котировки фьючерсов на газ в 2022 году указывают, что сохранение высоких цен «представляется маловероятным». Поэтому принятие долгосрочных решений по регулированию экспорта газа и законодательства о налогах «на основании краткосрочных колебаний рыночных цен на природный газ представляется необоснованным». Кроме того, напоминает Газпром, Роснефть по-прежнему приобретает существенные объемы газа на российском рынке для выполнения своих контрактов внутри страны, но при этом хочет поставлять газ на экспорт. Минфин видит риски в переходе на спотовые цены при расчете НДПИ в долгосрочной перспективе из-за волатильности рынков, однако поддерживает такой вариант в формате эксперимента. Минэкономразвития же считает необходимым проанализировать риски конкуренции газа, который Роснефть планирует поставлять на европейский рынок, с текущими и перспективными поставками Газпрома. ФАС, согласно докладу, поддерживает предложение Роснефти о доступе независимых производителей газа к экспорту через заключение агентского соглашения. Минэнерго же считает, что агентский договор в целом не противоречит закону об экспорте газа и может быть заключен между Газпромом и Роснефтью. В Минэнерго также сообщили, что позиция по этому вопросу «направлена президенту в установленные сроки». Эксперт: Газпром может показать Европе зубы 21 сентября 2021, 23:20

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Текст: Наталья Макарова

«Те, кто сейчас жалуется на недостаток газа, раньше упрекали Россию в том, что она поставляет слишком много газа», – сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Станислав Митрахович, комментируя призыв Международного энергетического агентства к России увеличить экспорт газа на Запад. «Теоретически Газпром, если сильно постарается, может хотя бы частично удовлетворить заявки европейцев и поднять экспорт. Но он не хочет делать этого по понятным причинам – контракты не обязывают к этому. В первую очередь, концерн обязан поставлять голубое топливо внутри России. Тем временем в Европе пока не хотят сертифицировать «Северный поток – 2». Более того, – угрожают Газпрому. Почему компания должна идти навстречу?» – задается вопросом ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Раз в Европарламенте уже грозят концерну применить «жесткие инструменты», Газпром в ответ «тоже может показать зубы», пояснил собеседник. Если же Газпром откликнется на призывы увеличить поставки безо всяких ответных уступок, то западная пресса наверняка снова начнет обвинять компанию в том, что та «приобретает характер монополии» на территории ЕС. «Никто не сказал бы нам спасибо за безвозмездное увеличение поставок. Те, кто сейчас жалуется на недостаток газа, раньше упрекали Россию в том, что она поставляет слишком много газа», – напомнил Митрахович. Международное энергетическое агентство (МЭА), штаб-квартира которого расположена в Париже, во вторник выпустило заявление о ситуации с мировыми ценами на газ. МЭА признало, что Россия выполняет в полном объеме свои контрактные обязательства по поставкам в Европу. Однако Европа, предупредили в МЭА, предстоящей зимой может «столкнуться со стресс-тестами» в виде резких похолоданий и незапланированных отключений. При этом запасы газа в европейских хранилищах значительно ниже среднего за пять лет уровня. На этом фоне поставки голубого топлива из России – ниже уровня 2019 года. «МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа на европейском рынке и обеспечить заполнение хранилищ до адекватного уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону. Это также возможность для России подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок», – говорится в заявлении. По прогнозу главы Газпрома Алексея Миллера, Евросоюз войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов газа. На сегодня он составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его, уверен Миллер, не наверстать. Строительство «Северного потока – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки планируется начать в октябре. Однако эти сроки и объемы газа зависят от нескольких факторов, прежде всего от итогов процедуры сертификации трубы. В Европе испугались «ценового цунами» из-за задержки пуска «Северного потока – 2» 21 сентября 2021, 07:40

Фото: www.gazprom.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил об угрозе повышения расценок на газ в Европе из-за спекуляций вокруг пуска «Северного потока – 2». По его мнению, «спекуляции вокруг пуска газопровода» стали причиной роста цен на голубое топливо в европейских странах, и, как прогнозирует аналитик, ситуация будет лишь ухудшаться, передает РИА «Новости». «В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется «ценовое цунами», интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и, не в последнюю очередь, всех потребителей газа, начиная бизнесом и заканчивая домохозяйствами», – сказал Гирман. При этом он обвинил в дороговизне газа для европейских потребителей Берлин и Вену. «Уже сегодня за этот проект очень дорого заплатим мы все, кто пользуется газом в Европе. <...> После Нового года мы все будем платить за газ намного больше, чем могли бы, если бы к повышению цен привела только нормальная рыночная конъюнктура», – считает эксперт. Ранее депутат Европейского парламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину. Накануне Газпром объявил о приостановке прокачки газа по «Силе Сибири». В тот же день Газпром не стал бронировать дополнительные транзитные мощности для поставок газа в Европу через территорию Украины в октябре. При этом Газпром забронировал на октябрь возможность прокачки через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» лишь 31,3 из возможных 89,1 млн кубометров газа в сутки. На этом фоне цена газа в Европе превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Переехавшая из России сестра Сенцова назвала Украину «худшей страной для эмиграции» 21 сентября 2021, 10:53

Фото: Наталья Каплан/Facebook

Текст: Алина Назарова

Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан, переехавшая на Украину из России после ареста брата, назвала Украину «худшей страной для эмиграции» и заявила о возвращении домой. «Кажется, это (Украина) худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой», – написала Каплан на своей странице в Facebook. В комментариях пользователи предположили, что страницу Каплан взломали, но она сообщила, что это не так. «Меня не взломали. Но я тут буквально умираю. Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья», – добавила Каплан. Наталья Каплан приехала на Украину, после того как в России осудили Сенцова. Она начала заниматься делами брата сразу после его задержания. Каплан до 2019 года была гражданкой России, а затем указом президента Украины получила украинское гражданство, передает РИА «Новости». Россия и Украина освободили 7 сентября 2019 года по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский. После возвращения из российской тюрьмы режиссер Сенцов отметился несколькими громкими заявлениями, потребовав, в частности, вернуть Украине ядерную бомбу, а также решил создать общественную организацию. В Европе призвали Россию увеличить поставки газа 21 сентября 2021, 14:22

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, но для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ страна могла бы нарастить экспорт газа, говорится в заявлении Международного энергетического агентства (МЭА) по ситуации с ценами на топливо. В нем отмечается, что Европа предстоящей зимой может «столкнуться со стресс-тестами» в виде резких похолоданий и незапланированных отключений. При этом запасы газа в европейских хранилищах значительно ниже среднего за пять лет уровня. На этом фоне поставки газа из России в Европу ниже уровня 2019 года, хотя Россия полностью выполняет контрактные обязательства, отмечается в заявлении, передает ТАСС. «МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа на европейском рынке и обеспечить заполнение хранилищ до адекватного уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону. Это также возможность для России подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок», – говорится в заявлении. Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать. США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой 21 сентября 2021, 12:27

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Европейские страны могут столкнуться с нехваткой природного газа для отопления домов зимой из-за малых запасов и «маленьких по сравнению с прошлыми годами поставок из России», заявил старший советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштайн. «Если нынешняя зима будет холоднее, чем обычно, я боюсь, что мы не сможем обеспечить достаточные объемы газа для отопления в некоторых частях Европы», – цитирует ТАСС Хохштайна со ссылкой на Bloomberg. По его словам, поставки из России в Европу «меньше по сравнению с прошлыми годами и их потенциальным уровнем». Он отметил, что Россия может попытаться использовать нынешний энергетический кризис для укрепления позиций по «Северному потоку – 2». Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российское правительство готово в качестве эксперимента разрешить Роснефти экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно через агентское соглашение с Газпромом, но окончательное решение будет принимать президент Владимир Путин. Накануне депутат Европейского парламента от фракции «Зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину. Слуцкий не получил визу США для участия в Генассамблее ООН 21 сентября 2021, 18:57 Текст: Алексей Дегтярев

Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу США для участия в Генассамблее ООН. Слуцкий подчеркнул, что причины задержки американское посольство не объясняет, передает РИА «Новости». Неполучение визы на ГА ООН заставляет задуматься, стоит ли продолжать размешать штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, добавил политик. По его мнению, это может быть связано с «черными списками», Слуцкий подчеркнул, что у США нет права закрывать въезд на международные мероприятия. Напомним, в состав российской делегации на ГА ООН вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, российский постпред при ООН Василий Небензя. Возглавить делегацию должен министр иностранных дел Сергей Лавров. Генсек ООН сказал, с чего начнется крупная конфронтация в мире 21 сентября 2021, 17:11 Текст: Алексей Дегтярев

Следующая любая крупная конфронтация в мире начнется после массированной кибератаки, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. «Я уверен, например, что любая будущая крупная конфронтация – не дай бог – начнется с массированной кибератаки», – заявил генсек на ежегодной сессии Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Он также выступил за запрет автономных вооружений. «Автономные вооружения сегодня могут выбирать цели и убивать людей без человеческого вмешательства. Их следует запретить», – подчеркнул глава ООН. Зеленский высказался о поставке из США системы ПРО «Железный купол» 21 сентября 2021, 11:03

Фото: Анатолий Кирияк/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Пока преждевременно говорить о том, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол», заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Относительно «Железного купола» еще рано говорить, но тем не менее вы слышали сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты точно от нашей поездки [в США] будут и будут серьезные», – заявил Зеленский в комментарии телеканалу «Дом». По его словам, он ожидает реакции Вашингтона на план трансформации оборонного сектора Украины, который он презентовал в США в ходе своего недавнего визита. «Мы ожидаем фидбэк от администрации [президента США Джо] Байдена. Мы ожидаем фидбэк относительно плана трансформации, относительного оборонного сектора этой программы, мы ожидаем официального приезда делегации из США во главе с министром обороны, ожидаем этой встречи. Я думаю, она будет не один день на Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации. И также ожидаем фидбэк от бизнеса, у меня тут будет несколько встреч с несколькими месседжами», – отметил Зеленский. В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол». В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину. Украина стала крупнейшим поставщиком картофеля в Белоруссию 21 сентября 2021, 15:45 Текст: Елена Мирошниченко

Украина за семь месяцев 2021 года стала крупнейшим экспортером картофеля в Белоруссию, она поставила 15,5 тыс. тонн. «Крупнейшим поставщиком картофеля в Белоруссию в первые семь месяцев 2021 года была Украина, откуда было ввезено 15,5 тыс. тонн овощей. Также Белоруссия закупала картофель в России, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии», – подсчитали аналитики портала EastFruit Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА). Отмечается, что это «необычное явление» – как правило, во время уборки картофеля цены на него в стране достигают минимальных значений, да и в целом «Белоруссия известна как крупный экспортер, а не импортер картофеля». Сообщается, что импорт картофеля с Украины в Белоруссию стал возможным благодаря высоким ценам на него, так как оптовые цены в республике были выше, чем во всех остальных странах региона, кроме России. «Кроме того, картофель в Белоруссии сейчас продается в среднем на 70% дороже, чем обычно в это время года. Как правило, в середине сентября оптовые покупатели в Белоруссии платят за картофель 15–19 центов за килограмм», – говорится в статье. Ранее на Западе заявили о превращении России в главного экспортера пшеницы. Посол объяснил отношение в Нидерландах к нападкам на Россию из-за цен на газ 22 сентября 2021, 04:53 Текст: Антон Антонов

В Нидерландах на официальном уровне никто не обвиняет Россию в манипуляциях ценой на газ, сообщил посол России Александр Шульгин. Шульгин сообщил, что в Нидерландах Россию «рассматривают в качестве надежного поставщика газа», российская сторона «не давала усомниться в обратном, всегда скрупулезно и аккуратно выполняла обязательства». На «официальном уровне никто Россию не обвиняет в сложившейся ситуации», сказал он, но местные СМИ публикуют «перепечатки из публикаций зарубежной печати с домыслами, что якобы Россия причастна к манипуляциям вокруг цены на газ». ПХГ в Нидерландах заполнены на 50%. По словам посла, «к такому показателю Голландия обычно подходила весной, то есть после окончания отопительного сезона, <…> поэтому ситуация, конечно, достаточно напряженная», но «панических настроений не наблюдается, все в таком обычном, нормальном режиме», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24». Как отметил Шульгин, местные аналитики связывают высокую цену на газ с холодной зимой и весной прошлого года, сворачиванием деятельности на Гронингенском месторождении и переходом на различные альтернативные источники энергии. Бизнес не видит ничего тревожного в сложившейся ситуации с газом. Страна «интегрирована в единый энергетический рынок европейского союза и в любом случае найдет возможность обеспечить поступление природного газа», сказал посол. Напомним, стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке составляет более 850 долларов за тысячу кубометров. При этом в ходе торгов она достигала почти 920 долларов, а ранее – 970. Между тем в Европарламенте решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. Байден заявил об отсутствии у США стремления развязать новую холодную войну 21 сентября 2021, 17:42 Текст: Елена Мирошниченко

США не стремятся развязать новую холодную войну и не хотят видеть мир расколотым на жесткие блоки, заявил американский президент Джо Байден на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Он также заверил, что Вашингтон выступает за разработку единых правил безопасности поведения государств в киберпространстве, передает ТАСС. По словам Байдена, преодоление климатического кризиса, пандемии нового коронавируса и других вызовов нынешнего десятилетия определит все будущее человечества. «Это – срочный выбор, перед которым мы стоим на заре того, что должно стать решающим десятилетием для нашего мира, десятилетием, которое буквально определит наше будущее. Как мировое сообщество мы сталкиваемся с неотложными и надвигающимися кризисами, и перед нами открываются огромные возможности», – отметил Байден. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что следующая любая крупная конфронтация в мире начнется после массированной кибератаки. Климкин испугался давления со стороны России после выборов в Госдуму 21 сентября 2021, 09:59 Текст: Алина Назарова

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что Киев якобы может оказаться под сильным давлением Москвы после парламентских выборов в России. Дипломат предположил, что Евросоюз не встанет на сторону Киева, а признает результаты голосования в Госдуму, в том числе в Крыму и Донбассе, поскольку европейские политики надеются на диалог с Москвой из-за ситуации в Афганистане, с высокими ценами на газ, а также для координации политики в отношении Китая. «Все это дает Путину возможность после проведенных выборов начать новую, гораздо более последовательную и жесткую волну дестабилизации Украины», – утверждает Климкин в Facebook. По его мнению, «ничто не помешает России воспользоваться этой возможностью». При этом он не уточнил, в чем именно будут заключаться действия Москвы. Между тем в понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос» по дискредитации выборов в России. В Fitch оценили возможности Европы накопить газ к зиме 21 сентября 2021, 13:28 Текст: Алина Назарова

Наполнить подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе до нормального уровня к началу отопительного сезона будет крайне сложно, так как объем газа для этого должен вырасти более чем на 10 млрд кубических метров, сказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе на 19 сентября составляет 72%, что почти на 14 процентных пунктов ниже показателя за последние пять лет, передает РИА «Новости». «Довести уровень наполненности хранилищ до комфортных 80-85% к началу отопительного сезона, то есть к октябрю-ноябрю, будет крайне сложно, для этого объём газа в газохранилищах, часть из которых контролируется Газпромом, должен вырасти не менее чем на 10 миллиардов кубических метров», – сказал Маринченко. При этом, подчеркнул эксперт, многое будет зависеть от погоды и фактического потребления газа осенью и зимой, а также от времени запуска газопровода «Северный поток – 2» и желания Газпрома увеличить скорость закачки газа за счет существующих маршрутов, в том числе через Украину. Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать. Турция заявила о переговорах по новым поставкам газа из России 21 сентября 2021, 11:20 Текст: Алина Назарова

Анкара обсуждает заключение новых контрактов на поставки газа с разными странами, в том числе с Россией, заявил замминистра энергетики Турции Алпарслан Байрактар. «Этот год будет очень тяжелым для всех нас. Но мы в хороших отношениях с нашими текущими поставщиками, такими как Азербайджан и Россия. Мы обсуждаем новые объемы поставок, новые контракты, потому что некоторые контракты, например, с Газпромом, истекают в конце года. Мы обсуждаем контракты с Россией, а также новые контракты с другими странами», – сказал он. Кроме того, замминистра добавил, что Турция рассчитывает как можно скорее заключить долгосрочное соглашение по транзиту газа с Россией, передает ТАСС. В августе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона ожидает наращивания поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток». «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.