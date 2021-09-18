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США посоветовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2»
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Украине следует сосредоточиться не на «Северном потоке – 2», а на модернизации своей энергетики, заявил старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштейн.
Хохштейн, который находится с визитом в Киеве, заявил в интервью изданию «Новое время», что советует украинской стороне «смотреть не узко» на «Северный поток – 2». Вместо этого стране следует сосредоточиться на «будущем» и осознать факт «изоляции» Украины от «современных энергетических систем мира и энергетической экономики», передает РИА «Новости».
«Сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью», – сказал советник.
Он также отметил, что в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон поднимался вопрос о развитии ядерной энергетики.
«Нам точно нельзя сосредотачиваться только на проблеме «Северного потока – 2», – подчеркнул Хохштейн.
Он призвал обсуждать не «новости прошедшего дня о том, где какая труба проходит», а интеграцию Украины в европейскую энергетическую систему. По его словам, киевским властям нужно проявить дальновидность, чтобы «встретить принципиально новое будущее».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
В ЕС призвали к расследованию против Газпрома из-за цен на газ
Группа депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия Газпрома, которые якобы привели к росту цен на газ в Европе, сообщил источник в Европарламенте.
«Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратилась в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против Газпрома за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе», – сообщил источник, передает ТАСС.
На этой неделе цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров и достигла рекордных 963,9 доллара за 1 тыс. кубометров. Это произошло из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий.
При этом в Кремле заявили, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе не имеет никакого отношения к России и не влияет на стоимость поставляемого трубопроводного газа. Там также отметили, что запуск «Северного потока – 2» сбалансирует ценовые параметры рынка газа в Европе.
Производитель «Железного купола» прокомментировал сообщения о поставках на Украину
В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину.
«Мы не комментируем использование наших систем после их развертывания. Мы не имеем никакого влияния на обсуждение», – сообщил представитель компании РИА «Новости».
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол».
В Кремле согласились с мнением Меркель о ситуации в Донбассе
Москва согласна с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Абсолютно», – ответил он на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой, передает ТАСС.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.
Песков также заявил, что США в целом влияют на принимаемые в Киеве решения, однако влияние по поводу выполнения минских соглашений до сих пор не было оказано, передает РИА «Новости».
«Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства... С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было», - сказал Песков.
Так он ответил на вопрос в связи с возможным приездом в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, могут ли США способствовать реализации минских соглашений и какому-либо прогрессу на украинском направлении.
Миллер: Европа войдет в зиму с дефицитом газа
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Отставание закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) в Европе очень большое, его не наверстать, поэтому Европа войдет в осенне-зимний сезон с дефицитом газа в хранилищах, заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса, которое состоялось 14-17 сентября в смешанном формате.
Миллер заявил, что отставание закачки газа в европейские ПХГ сейчас составляет 22,9 млрд кубометров, и «это очень большая величина», передает ТАСС.
«Все эксперты в Европе и Азии говорят о том, что это отставание в закачке газа в подземные хранилища газа в Европе не наверстать. Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только с каким объемом?» – сказал он.
По его словам, сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.
При этом даже при ценовых рекордах в Европе поставки СПГ идут на более премиальный азиатский рынок, который остается более привлекательным.
«Мы, с одной стороны, фиксируем значительный рост спроса. Я уже отметил, что мы ожидаем в азиатском регионе в течение ближайших 20 лет, назвал просто ошеломляющие цифры потребления и объема импорта в Китае в ближайшее время. Мы видим сезонную неравномерность и рост спроса на импортный газ в Европе, поэтому, без сомнения, в том, что касается «зеленой» повестки, в том, что касается климатических целей, газ – это именно тот ресурс, который будет являться локомотивом решения всех этих вызовов», – также указал Миллер.
Именно природный газ является «правильным ответом» на все вызовы устойчивого развития, отметил глава Газпрома.
Спотовая цена газа в Европе на этой неделе достигала 946 долларов за 1 тыс. кубометров. Последняя котировка ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures составляет 786 долларов, передает «Интерфакс».
Напомним, цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в Европе уже появилась первая жертва газового кризиса: в Великобритании остановлено два завода по производству удобрений.
Арестович предложил переименовать Украину в СЗУ
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Украину можно было бы назвать Соединенные Земли Украины, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.
«Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. <...> Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», – заявил он в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в стране есть много обособленных районов со своей культурой, маленькими субэтносами, обычаями и историей, поэтому название «было бы в самый раз».
Ранее Арестович заявлял, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – говорил политик.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила назвать страну Укрусь.
На Украине допустили потерю нескольких областей из-за отказа от Минских соглашений
Отказ Украины от Минских договоренностей может стать «спусковым крючком» для отделения еще шести территорий, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
Он уточнил, что помимо Луганской и Донецкой народных республик, Украина может потерять еще шесть областей. Такая ситуация вполне вероятна при неподготовленном отказе Киева от Минских соглашений, что можно будет считать государственным преступлением, считает экс-замминистра.
«Я имею в виду создание «народных республик» в каждой из этих областей по типу «ДНР» и «ЛНР» — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Считаю, об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз», – сказал Тука в интервью «Обозревателю», передает РИА «Новости».
Он полагает, что Украине надо готовиться к выходу из соглашений, в том числе повышая обороноспособность армии. Однако Киев вряд ли решится на такой шаг, несмотря на все более частые заявления о нецелесообразности переговоров.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна с высказыванием Меркель, назвавшей ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе.
Киев обещал помешать работе российской торговой сети на Украине
Российская сеть дисконтных магазинов MERE (Svetofor) «на Украине работать не будет», заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов выразил в этом уверенность, комментируя сообщения СМИ о том, что MERE открыла супермаркеты в нескольких украинских городах. Данилов предложил «подождать», а также подчеркнул, что препятствовать MERE должны местные власти, передает РИА «Новости».
Оценивая открытие супермаркета в Николаеве, секретарь СНБО призвал мэров, которые «позволяют, чтобы у них работала» MERE, «вообще думать, чем они там занимаются». Он раскритиковал глав городов, заявляющих, что «не имеют к этому никакого отношения». «Если имеешь желание иметь отношение, то найдешь, как это сделать. Если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это», – сказал Данилов.
MERE – сеть магазинов в России, работающих под брендом Svetofor. Магазины открыты в России, Казахстане, Белоруссии и Китае. Сеть начинает работу в странах ЕС под названием MERE, ожидается открытие магазинов в Румынии, Германии, Азербайджане и Польше.
В августе Верховный суд Украины запретил АО «Сбербанк» (Киев) – дочерней структуре одноименного российского банка – использовать торговую марку Сбербанк на территории страны.
Регулятор Германии пообещал учесть позицию ЕК при сертификации Nord Stream 2 AG
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Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur Германии учтет мнение Еврокомиссии (ЕК) при вынесении решения о регистрации Nord Stream 2 AG в качестве транспортного оператора, при этом правом вето ЕК обладать не будет.
Агентство уже начало рассмотрение заявки Nord Stream 2 AG, в течение четырех месяцев необходимо представить проект решения и направить его в Еврокомиссию «для формирования позиции». Только после этой процедуры будет утверждено решение.
«Федеральное сетевое агентство будет при вынесении финального решения, насколько это возможно, учитывать позицию Еврокомиссии», – сказал представитель регулятора, передает ТАСС. Он также добавил, что при этом ЕК не будет обладать правом вето.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2».
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Медведев: Россия не боится санкций против «Северного потока – 2»
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Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Нет, конечно. Какие здесь могут быть опасения? Мы в этой ситуации с санкциями живем с 2014 года», – сказал Медведев, отвечая на вопрос, не боится ли он санкций, если Россия воспрепятствует транзиту газа через Украину, передает РИА «Новости» cо ссылкой на DW.
Он отметил, что «изменился дух отношений, и это очень грустно», но в целом Россия продолжила свое развитие, и в некоторых секторах даже нарастила свои возможности. «Поэтому если кто-то какие-то санкции введет, мы переживем и эти санкции», – добавил Медведев.
По его словам, сейчас происходит «ритуальный танец, исполняемый европейскими политиками, с одной стороны, а с другой стороны – американскими политиками, для того чтобы признать факт, что «Северный поток – 2» состоялся».
Кроме того, Медведев считает, что история вокруг «Северного потока – 2» «в значительной степени продиктована коммерческими интересами США и их недобросовестной конкуренцией, которую они ведут на европейском рынке». «Так было при президенте Трампе. Сейчас, как мне кажется, новая администрация Байдена проявила несколько лучшее понимание ситуации и нашла в настоящий момент компромисс, в том числе и с правительством Германии», – отметил он.
Он также подчеркнул, что, хотя сейчас «делаются разные оговорки про санкции», это «уж точно лучше, чем пытаться уничтожить вполне состоявшийся и очень важный для Европы проект». Он указал, что если Германия зависит от поставок российского газа, то Россия зависит от цен, которые формируются на рынке, и от того, чтобы эти объемы покупались, поэтому это взаимовыгодный процесс.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Миллер рассказал, на сколько лет России хватит запасов газа
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Запасы газа в России самые большие в мире, проблем с сырьем не будет в течение 100 лет, считает глава Газпрома Алексей Миллер.
«Запасы газа в России, запасы газа Газпрома, являются самыми крупными в мире, и мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших 100 лет», – сказал Миллер, передает РИА «Новости».
Он добавил, что некоторые месторождения, которые в настоящее время Газпром обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года.
Миллер также заявил, что «проработка такого проекта, как «Сила Сибири – 2», на самом деле позволяет поставлять газ из Западной Сибири не только на восток России, не только в крупные промышленные центры Восточной Сибири, но также позволяет поставлять газ на экспорт как на Запад, так и на Восток», передает ТАСС.
Напомним, в мае в Минприроды заявляли, что обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа – 103 года. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как России предстоит повторить сланцевую революцию США.
Стала известна причина награждения Меркель орденом Свободы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом Свободы за действия во время событий 2015 года и поддержку в ЕС антироссийских санкций, следует из пояснения к наградному листу, копию которого приводят украинские СМИ.
В документе указывается, что благодаря «посредническим усилиям» Меркель в 2015 году «удалось фактически остановить широкомасштабное военное вторжение России на территорию Украины, а также инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве», передает ТАСС.
Указывается, что Меркель – один из наиболее благосклонно настроенных к Украине немецких политиков, и она лично способствует широкой поддержке Киева в рамках проведения комплексных реформ. Общий объем финансово-технической и гуманитарной помощи правительства действующего канцлера ФРГ Украине с 2014 года составил около 1,4 млрд евро.
О награждении Меркель орденом Свободы стало известно в августе, однако на тот момент полная формулировка обоснования не приводилась.
Орден Свободы – это государственная награда Украины, которая присуждается за особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.
По состоянию на конец августа кавалерами ордена Свободы являются 74 человека, в том числе 22 иностранных гражданина. 29 сентября 2008 года первым орден получил король Швеции Карл XVI Густав.
Перед учениями с НАТО Киев не исключил обострения ситуации в Донбассе
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В преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил о возможном обострении ситуации в Донбассе.
Учения «Объединенные усилия – 2021» пройдут 22–30 сентября, «Быстрый трезубец – 2021» – 20 сентября – 1 октября. При этом Данилов заявил, что для Украины российско-белорусские учения «Запад» стали «вызовом». «Но я могу сказать, что у нас начинаются свои учения, и у нас учения постоянно проходят с нашими партнерами, странами-членами НАТО, прежде всего», – приводит его слова РИА «Новости».
Данилов заверил, что Украина «не чувствует себя незащищенной на сегодняшний день». Отвечая на вопрос о том, возможно ли «обострение», Данилов сказал: «В любое время, если Путин примет такое решение». «Но мы понимаем, что это уже непростая ситуация, его тут точно никто не ждет, и никакой свободной прогулки, как он себе может нарисовать, для него не будет», – сказал секретарь СНБО.
Напомним, Данилов заявил, что армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей». Данилов исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями ДНР и ЛНР. Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
Цена на газ в Европе поднялась выше 800 долларов за 1 тыс. кубометров
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Цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне, следует из данных биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 803,85 доллара за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС.
На торгах 15 сентября стоимость газа росла на 150 долларов, несколько раз побила исторический рекорд, а в пике достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. Однако к закрытию торгов цена упала до около 800 долларов за 1 тыс. кубометров.
Накануне же цена на газ в Европе ускорила падение до 730 долларов в течение дня, однако к закрытию торгов смогла отыграть часть снижения и закрепилась на уровне 760 долларов за 1 тыс. кубометров.
Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Секретарь СНБО Украины обвинил европейцев в потере Крыма и Донбасса
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал направление Венецианской комиссии проходящего через Верховную раду закона об олигархах.
Данилов сказал, что не будет «выяснять, что такое Венецианская комиссия», ему «все равно». По его словам, Украине «надо жить собственным умом» и «в своем доме наводить самостоятельно порядок». Он подверг критике «специалистов со всей Европы», которые уже «насоветовали, что делать и как жить» Украине. Как заявил Данилов, эти советы «привели к тому», что Украина «потеряла Крым», а также к конфликту в Донбассе, передает РИА «Новости».
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что рассмотрение закона об олигархах затягивают, чтобы его не успел принять действующий состав Верховной рады. По его словам, «олигархи пытаются сделать все возможное, чтобы закон об олигархах, который прошел первое чтение, не приняли». Он считает, что именно поэтому законопроект отправили на рассмотрение в Венецианскую комиссию, так как комиссия – «медленный институт». Министр предложил принять проект закона во втором чтении, а потом дожидаться выводов Венецианской комиссии, передает ТАСС.
Напомним, СНБО Украины запустил систему мониторинга олигархов для подготовки к рассмотрению соответствующего закона. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» противоречит Конституции Украины и нарушает права человека. Венецианская комиссия 15 сентября приняла к рассмотрению украинский законопроект.
Украина собралась установить на Луне свой флаг
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Украина доставит свой государственный флаг, напечатанный на 3D-принтере из украинского титана, на Луну в 2022 году в рамках своей первой совместной с британской компанией Spacebit миссии на спутник Земли, сообщается на сайте госконцерна «Укроборонпром».
«Для нас большая честь быть той командой, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны и которая осуществит первую украинскую миссию на спутник Земли. В то же время в этой сфере важна синергия с государственным сектором. Мы высоко ценим наше сотрудничество с «Укроборонпромом», в частности с ОАО «Меридиан», а также с КБ «Южное» и открыты для нового партнерства, чтобы вместе восстановить имидж Украины как ведущей державы на мировой космической арене», – цитирует пресс-служба основателя и исполнительного директора Spacebit Павла Танасюка, передает РИА «Новости».
На Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, а также сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле.
Сообщается, что сначала груз попадет к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем в темное пятно Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела.
Как отметили в концерне, информацию о радиации на Луне будут собирать датчики украинского производства, а происходящее на спутнике Земли будет транслировать камера.
«Все полученные данные будут доступны отечественным ученым для развития космических программ. Миссия является частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) – коммерческой программы обслуживания грузов на Луну», – отметили в пресс-службе концерна.
Ранее основатель и генеральный директор Spacebit Павел Танасюк сообщил, что Украина впервые примет участие миссии на Луну в 2022 году, которую организовывает британская компания. По его словам, во время миссии на Луну на поверхность спутника Земли будет доставлена техника для осуществления научных исследований, среди которых замеры уровня радиации прибором, разработанным на Украине. Кроме того, в британском луноходе, который высадится на Луну, будут использованы детали украинского производства. «По поводу сметы, британская миссия – это более 5 млн долларов. Если говорим об украинской (миссии) – это, конечно, меньше, но это более миллиона долларов, может быть, полтора. Сложно сейчас сказать», – отметил Танасюк.
Ранее на Украине признали потери в космической отрасли от разрыва с Россией.
Напомним, в декабре украинский вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что значительная часть общегосударственной космической программы Украины предполагает привлечение иностранных инвестиций.