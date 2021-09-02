Байден поручил использовать нефтяной резерв для помощи пострадавшим от урагана

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2 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
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Европа зря ждет падения цен на газ

Европа в панике от газовых цен Stefan Sauer/DPA/Picture alliance/ТАСС
Европейцы все лето жили в ожидании, когда же цены на газ на бирже пойдут вниз. Вместо этого они продолжили расти и установили очередной исторический рекорд, достигнув 640 долларов за тысячу кубометров. В Газпроме окончательно разрушили надежды европейцев, заявив, что объективных причин для снижения цен нет. Неужели даже «Северный поток – 2» не поможет Европе? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Какой была бы Россия с населением в полмиллиарда человек

Россия с большим количеством населения, бесспорно, была и лучше, мощнее и богаче Михаил Джапаридзе/ТАСС
Если бы не события 1917 и 1991 годов, у нас была бы другая страна, а ее население достигало бы 500 млн человек, заявил Владимир Путин на марафоне общества «Знание». По мнению экспертов, сегодня страна действительно испытывает дефицит населения в том числе и из-за утраченного в ХХ веке человеческого потенциала. Подробности...
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Байден выступил терапевтом Зеленского

Для Владимира Зеленского переговоры с Джо Байденом были жизненно необходимым актом верификации «охранной грамоты» Pool via CNP /MediaPunch/
Global Look Press
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США еще не завершен, но уже выглядит провальным. Встреча с Джо Байденом не принесла киевскому гостю ничего из того, на что он рассчитывал, что может создать для Зеленского угрозы внутри страны. Вместо реальной поддержки он получил своего рода терапию, задача которой – уберечь украинскую власть от вредных для США глупостей.  Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Русское небо способно породить новых людей

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Очевидно, летать – это дорого или очень дорого. Но все же это возможно. Под нашими ногами распласталось огромное, бескрайнее, но наше, родное, домашнее небо, в котором можно было бы летать. Подробности...
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США не понимают мир, который находится за их пределами

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Надежды, что американцы «поймут» и «осознают», насколько сложен мир и насколько аккуратно следует с ним обращаться, что возьмутся за ум и сделают наконец-то правильные выводы, перестанут наступать на грабли – все эти надежды напрасны. Подробности...
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Америка – королева государственного лицемерия

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Верх идиотизма – предупреждения перед началом фильмов об опасности курения. А ничего, что у вас потом весь фильм убивают десятки людей самыми извращенными способами? Подробности...
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США отказываются от войн

Афганистан: что будет дальше

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Олимпиада в Токио и честь России

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Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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    Байден поручил использовать нефтяной резерв для помощи пострадавшим от урагана

    2 сентября 2021, 20:12

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент США Джо Байден поручил использовать при необходимости стратегический нефтяной резерв страны для борьбы с нехваткой топлива в пострадавших от урагана районах Соединенных Штатов.

    Байден выступил в Белом доме с речью, посвященной борьбе с последствиями удара урагана «Ида», он заявил, что правительство «повышает доступность топлива и ослабляет давление на цены на топливо по всей стране», передает РИА «Новости».

    «Я поручил министру энергетики Дженнифер Грэнхолм использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, включая использование стратегического нефтяного резерва, чтобы бензин продолжал поступать на АЗС», – заявил глава государства.

    Ранее стало известно, что в Нью-Йорке из-за подтоплений, вызванных циклоном «Ида» погибли девять человек. Как сообщалось накануне, циклон подтопил некоторые части города Нью-Йорк, движение метро было остановлено на некоторых ветках.


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    Зеленский похвастался «большой победой» по «Северному потоку – 2»
       2 сентября 2021, 03:22
    Фото: Doug Mills/Pool/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, «США гарантируют введение санкций против «Северного потока – 2» в случае, если со стороны Москвы или «других сторон», связанных с газопроводом, «будут нарушены какие-то вещи» и возникнут «энергетические проблемы для Украины». Зеленский назвал это «большой победой», но отметил, что данный вопрос требует дальнейшего обсуждения, передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина 24».

    Зеленский сказал, что на переговорах с Байденом в Вашингтоне «много раз звучало слово «Крым». В частности, США поддерживают «Крымскую платформу» и считают ее «очень мощной инициативой», заявил глава украинского государства. Также обсуждались «деоккупация Крыма» и «пленные».

    Кроме того, по словам Зеленского, «говорили много о НАТО – о месте, роли, и где Украина в этом альянсе». США поддерживают «предложение членства в НАТО» для Украины, но «каким будет путь» украинский лидер рассказать не смог.

    Также стороны «говорили о Донбассе», Зеленский предложил несколько форматов привлечения представителей США к вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. «США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не проговаривал эти детали и не передавал», – сказал он, не уточнив, идет ли речь о привлечении США к «нормандскому формату». Он заявил: «Какой-то формат».

    Как считает президент Украины, «встреча была в нормальной, продуктивной, не солнечной атмосфере постоянно». По его словам, состоялся «нормальный мужской разговор». Он не почувствовал негатива: «Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к команде моей <…> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова». Зеленский сказал, что «это приятно».

    При этом он признался, что забыл обсудить с Байденом вопрос его возможного ответного визита на Украину. Однако Зеленский сообщил, что глава Минобороны США Ллойд Остин «обязательно приедет на Украину», передает РИА «Новости».

    Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».

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    Эксперт назвал главный результат поездки Зеленского в США
       2 сентября 2021, 11:50
    Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
    Текст: Елена Лексина

    «Единственная большая победа Зеленского в ходе его визита в США – встреча с Байденом в Овальном кабинете. Других побед там не было», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины после встречи с Джо Байденом похвастался «большой победой» по «Северному потоку – 2».

    «Если вспомнить все заявления Зеленского в США, то они выглядят, мягко говоря, непоследовательно. Буквально за день до встречи с Байденом Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире», – отметил политолог и публицист Владимир Корнилов.

    «Согласно этой логике, Зеленский должен радоваться очистке своей страны от зловредного и ужасного российского газа. Но на следующий день он потребовал от Байдена санкций против России, если после запуска «Северного потока – 2» объемы транзита топлива через Украину снизятся. То есть Зеленский умудряется делать взаимоисключающие заявления в ситуации, когда все решения по «Северному потоку – 2» ранее были приняты на уровне Байдена и Меркель. И называет это «большой победой», – констатировал Корнилов.

    «Поэтому единственная большая победа, которой добился Зеленский – это личная встреча с Байденом в Овальном кабинете. Других побед из США он не привез. Более того, он просил выделить Украине 277 млрд долларов на «план трансформации страны», а в реальности получил 60 млн долларов военной помощи и еще какие-то скромные деньги «на развитие демократии». Поэтому личная встреча с Байденом – это единственный осязаемый результат его поездки в Вашингтон», – полагает эксперт.

    Собеседник также указал на «забавную оговорку американского телеканала C-SPAN», который ошибочно назвал Зеленского «президентом Левински». «Насколько я понимаю, это была ошибка текстового редактора, поскольку на встрече президента Украины с главой Пентагона Остином был автоматический перевод, – уточнил он. – Но в общем-то это символичная оговорка. То, чем занимался Зеленский в Овальном кабинете, в некотором роде повторяет то, чем занималась Моника Левински с Биллом Клинтоном». 

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Он назвал это «большой победой», но отметил, что данный вопрос требует дальнейшего обсуждения. 

    Также Зеленский сказал, что на переговорах с Байденом в Вашингтоне «много раз звучало слово «Крым». Кроме того, по его словам, США поддерживают «предложение членства в НАТО» для Украины, но «каким будет путь» украинский лидер рассказать не смог. Как считает президент Украины, «встреча была в нормальной, продуктивной, не солнечной атмосфере постоянно». По его словам, состоялся «нормальный мужской разговор».

    Примечательно, что американский телеканал C-SPAN назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Левински». Ошибка была обнаружена на сайте телеканала в подводке к видео со встречи Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне.

    Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.

    Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский приехал к Байдену с большим аппетитом

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    Погребинский о «плане трансформации Украины» Зеленского: «Дурень думкою богатеет»
       1 сентября 2021, 18:52
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Елена Лексина

    Заявления президента Украины, прозвучавшие накануне его встречи с Байденом, не более чем пиар. Зеленскому просто хочется возвыситься в собственных глазах. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал проект «трансформации Украины» на 277 млрд долларов, презентованный Владимиром Зеленским в США.

    «Поведение президента Украины в ходе визита в США можно охарактеризовать пословицей «дурень думкою богатеет». Смысл ее сводится к тому, что глупый человек богатеет только розовыми мечтами, – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – То, что Зеленский представил «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов, что в несколько раз превышает ВВП страны, относится к этой серии, поскольку все, что можно было испортить в стране, он уже испортил. Мечты Зеленского о кредитах, международных заимствованиях и инвестициях в экономику страны выглядят абсолютно нереалистично».

    Эксперт добавил, что, «несмотря на уже принятые решения США и Германии по «Северному потоку – 2», Зеленский, видимо, все еще надеется зарубить этот проект, чтобы «самый грязный в мире», как он выразился, российский газ по-прежнему шел через украинскую трубу в Европу».

    «Безусловно, это «логичный» ход для человека, который чудом оказался в кресле президента Украины и до сих пор не приблизился к формату адекватного руководителя», – иронизирует Погребинский.

    Что касается уже подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения о военном сотрудничестве, то, по мнению политолога, «в нем нет ничего нового». «Обмен разведданными, как и тренировки, совместные маневры, происходили и ранее. А 60 млн долларов военной помощи, которые США пообещали Киеву, выглядят довольно смешно на фоне того, как много денег они, к примеру, выделяли армии Афганистана, – а в итоге американская бронетехника оказалась в руках у талибов», – пояснил эксперт.

    Так же смешно, по словам Погребинского, выглядит и обещание Вашингтона предоставить Украине новые комплексы «Джавелин». «Это оружие предназначено для защиты от танковых атак. Я не могу себе представить, чтобы сейчас нашелся повод для применения этого оружия в зоне конфликта», – полагает он.

    «Сегодня вопрос военного конфликта решается с помощью гиперзвукового ракетного оружия, против которого нет защиты даже у американцев. Поэтому ничего радикального для укрепления боеспособности Украины в противостоянии с Россией США не сделали. Да и не сделают», – уверен Погребинский.

    Политолог не удивлен тому, что Байден отказался от общей пресс-конференции с Зеленским. «Возможно, Байден пытается уклониться от неудобных вопросов по Афганистану. Но, скорее всего, ему просто нечего сказать по итогам переговоров, кроме общих слов о поддержке территориальной целостности Украины и прочей «обязательной программы», – предполагает Погребинский.

    При этом эксперт не исключает, что у Байдена заготовлен план требований, которые он озвучит лично Зеленскому. «В частности, речь может идти о переменах в интересах США в отношении непризнанных республик Донбасса, а также России. Говорить обо всем этом публично нехорошо, дабы лишний раз не давать повода обвинять Киев в том, что он остается под полным управлением Вашингтона», – резюмировал Погребинский.

    Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где в среду встретится с президентом США Джо Байденом. При этом Байден отказался от проведения пресс-конференции вместе с Зеленским.

    В рамках визита Зеленский презентовал в Вашингтоне план трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.

    Также Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа, договорился с Вашингтоном о военном сотрудничестве и противодействии России, сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании, назвал российский газ «самым грязным в мире» и рассмешил пользователей соцсетей своими фотографиями.

    Глава МИД России Сергей Лавров высмеял заявления о «самом грязном российском газе». Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, напомнив, что визит к тому же дважды переносили.

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    Байден объявил о завершении эры силового переустройства других стран
       31 августа 2021, 23:25
    Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к нации.

    «Решение об Афганистане – не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Президент США Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистана «чрезвычайно успешной». По его словам, Соединенные Штаты вывезли из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев.

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

    До прихода талибов Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. В администрации Байдена собирались растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

    После перехода Афганистана в руки талибов среди жителей страны, сотрудничавших с американцами, началась паника, в воздушной гавани Кабула возникла давка. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» при эвакуации из аэропорта Кабула. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос талибы возложили на США.

    В этих условиях президент США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американцев. Однако движение «Талибан» (запрещено в России) пригрозило применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. 24 августа талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». После этого Госдепартамент США пообещал передать аэропорт Кабула «афганскому народу» 31 августа.

    Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

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    Байден отказался от пресс-конференции после встречи с Зеленским

    1 сентября 2021, 10:21

    Текст: Алина Назарова

    Президент США Джо Байден примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном офисе, но совместной пресс-конференции по итогам встречи в расписании американского лидера нет, сообщил Белый дом.

    Как говорится в расписании Байдена на предстоящий день, президент США примет Зеленского в Овальном кабинете, встреча «подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму», а также сотрудничество в сфере энергетики и поддержку реформ на Украине.

    Следом за этим в расписании Байдена идет еженедельный экономический брифинг, передает РИА «Новости».

    Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.

    Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

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    Зеленский начал встречу с Байденом с обсуждения «Северного потока – 2»
       1 сентября 2021, 21:40
    Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Украины Владимир Зеленский в начале встречи со своим американским коллегой Джо Байденом упомянул «Северный поток – 2», а также другие вопросы, в том числе восстановление экономики, сообщила пресс-службе Белого дома.

    В свою очередь Байден пообещал, что обсудит с Зеленским поддержку реформ на Украине со стороны США, а также диверсификацию энергетического сектора Украины, передает ТАСС.

    «Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня – безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства. Спасибо президенту США за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ. Вместе двигаться будем вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО», – написал перед встречей Зеленский в Twitter.

    Пресс-служба офиса президента Украины сообщила в Telegram, что «перед переговорами главы государств сделают короткие заявления для СМИ, после этого состоятся переговоры в расширенном формате, а также лицом к лицу».

    Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где он встретится с президентом США Джо Байденом. При этом Байден отказался от проведения пресс-конференции вместе с Зеленским.

    В рамках визита Зеленский презентовал в Вашингтоне план трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.

    Также Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа, договорился с Вашингтоном о военном сотрудничестве и противодействии России, сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании, назвал российский газ «самым грязным в мире» и рассмешил пользователей соцсетей своими фотографиями.

    Глава МИД России Сергей Лавров высмеял заявления о «самом грязном российском газе». Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, напомнив, что визит к тому же дважды переносили.

    Коментарии (25)
    Зеленский прилетел в Вашингтон на переговоры с Байденом

    31 августа 2021, 10:10

    Текст: Алина Назарова

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

    «Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена. В повестке дня визита – встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-службы, также состоится ряд важных встреч Зеленского с американскими чиновниками. Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов. Зеленский пробудет в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию, где у него запланированы встречи с американскими бизнесменами.

    Сам Зеленский заявил, что надеется подписать в США три оборонительных и энергетическое соглашения. «В общей сложности три оборонительных соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по «Северному потоку». Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол в деталях. Надо подождать немного», – сказал Зеленский.

    Также украинский президент рассказал, что у его супруги Елены в США отдельная программа. «Открываться будут важные аудиогиды для нашего государственного языка. Украинский дом мы откроем наконец в Вашингтоне. В the Capital of the USA будет наш украинский дом – очень крутой», – сказал президент.

    Известно, что в Вашингтоне Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams. «Президент и вся украинская делегация остановились в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Он расположен буквально через дорогу от Белого дома. Сегодня здесь можно встретить чуть ли не все украинское правительство и офис президента», – говорится в сообщении «Телевизионной службы новостей» (ТСН).

    Согласно данным на сайте отеля, стоимость номера на двоих на одну ночь составит от 379 до почти 2 тыс. долларов.

    Напомним, встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского дважды переносили.

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    Байден раскрыл процент брошенных в Афганистане американцев
       1 сентября 2021, 01:58
    Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана порядка 90% американцев, которые изъявили желание покинуть республику, заявил президент США Джо Байден в ходе обращения к нации.

    «В итоге 90% американцев в Афганистане, которые хотели уехать, смогли это сделать», – приводит утверждение Байдена ТАСС.

    При этом он заверил, что для оставшихся в республике 100-200 американцев «нет крайнего срока» выезда из Афганистана, а власти США верны взятым на себя обязательствам (по вывозу всех американцев из захваченной талибами страны).

    По версии американской администрации, с конца июля из Афганистана были вывезены порядка 123 тыс. человек, из них порядка 6 тыс. – американцы.

    Накануне Байден в ходе выступления в Белом доме назвал операцию по эвакуации людей из аэропорта столицы Афганистана «чрезвычайно успешной».

    В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

    До прихода талибов Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. В администрации Байдена собирались растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

    После перехода Афганистана в руки талибов среди жителей страны, сотрудничавших с американцами, началась паника, в воздушной гавани Кабула возникла давка. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» при эвакуации из аэропорта Кабула. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос талибы возложили на США.

    В этих условиях президент США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американцев. Однако движение «Талибан» (запрещено в России) пригрозило применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. 24 августа талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». После этого Госдепартамент США пообещал передать аэропорт Кабула «афганскому народу» 31 августа.

    Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

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    Зеленский захотел обсудить с Байденом роль США в урегулировании в Донбассе

    1 сентября 2021, 22:38

    Текст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с главой американского государства Джо Байденом хочет обсудить участие США в урегулировании ситуации в Донбассе.

    Зеленский выразил желание обсудить вопрос о том, «какая роль может быть у США в подключении к процессу мирного урегулирования». Также он сообщил, что «команде» Байдена передан «список всех пленных Украины», которые «находятся на временно оккупированной территории Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России». По словам Зеленского, «их около 450 человек». Он поинтересовался, «какую помощь могут сделать США» в этом контексте.

    Зеленский сказал, что в его «повестке много важных вопросов». Он не уверен, «хватит ли времени для обсуждения всех». Президент Украины выразил надежду, что стороны на переговорах попробуют найти ответы на все необходимые вопросы, передает ТАСС со ссылкой на канал «Дом».

    По словам Зеленского, основным приоритетом являются вопросы безопасности – в Донбассе, Крыму, Черном море, «важные вопросы Черноморско-Азовского побережья». Он также выразил желание обсудить «вопрос и видение роли и срока (принятия) Украины в НАТО», а также экономические вопросы, включая помощь США в «трансформации» украинской экономики.

    Напомним, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где он встретится с президентом США. Зеленский в начале встречи со своим американским коллегой упомянул «Северный поток – 2», а также другие вопросы, в том числе восстановление экономики. Байден отказался от проведения пресс-конференции вместе с Зеленским.

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    Байден назвал эвакуацию из Афганистана «чрезвычайно успешной»
       31 августа 2021, 22:58
    Фото: Oliver Contreras/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме во вторник выразил мнение, что американская операция по эвакуации людей из аэропорта столицы Афганистана якобы была «чрезвычайно успешной».

    «Чрезвычайный успех этой миссии был достигнут благодаря невероятному профессионализму и самоотверженности американских военнослужащих, а также наших дипломатов и специалистов в сфере разведки. В течение нескольких недель они рисковали своими жизнями, чтобы вывезти из страны американских граждан, афганцев, которые нам помогали, граждан стран – союзниц и партнеров и других людей на борту самолетов», – приводит слова Байдена ТАСС.

    Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

    До прихода талибов Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. В администрации Байдена собирались растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

    После перехода Афганистана в руки талибов среди жителей страны, сотрудничавших с американцами, началась паника, в воздушной гавани Кабула возникла давка. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» при эвакуации из аэропорта Кабула. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос талибы возложили на США.

    В этих условиях президент США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американцев. Однако движение «Талибан» (запрещено в России) пригрозило применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. 24 августа талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». После этого Госдепартамент США пообещал передать аэропорт Кабула «афганскому народу» 31 августа.

    Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

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    Трамп призвал Байдена извиниться перед американцами за провал в Афганистане

    31 августа 2021, 17:09

    Текст: Елена Мирошниченко

    Экс-президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox Business заявил, что нынешний глава страны Джо Байден в предстоящем во вторник выступлении о выводе войск из Афганистана должен извиниться перед согражданами за то, как это произошло.

    «Он должен сказать: «Я извиняюсь». Он должен принести американцам извинения», – приводит слова Трампа ТАСС.

    По мнению экс-президента, ситуация на авиабазе Довер, где в воскресенье прошла церемония передачи родственникам тел погибших при теракте в Кабуле американских военных – позор.

    «Он стоял и смотрел на свои часы, будто хотел уйти оттуда и отправиться домой. Он должен извиниться за это», – высказался Трамп.

    Во вторник ожидается выступление президента США Джо Байдена по Афганистану.

    Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан: на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.

    Ранее возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадалиПогибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России).

    Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Переговоры Байдена и Зеленского завершились
       2 сентября 2021, 00:07
    Фото: Doug Mills/Pool/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ.

    Встреча продолжалась с 21.08 мск до 23.18 мск. Покинув Белый дом, президент Украины сразу сел в автомобиль и не стал общаться с представителями СМИ, передает ТАСС со ссылкой на ТСН.

    Напомним, Вашингтон и Киев сделали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».

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    Байден увязал вывод войск США из Афганистана с Россией и Китаем
       1 сентября 2021, 03:54
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты после вывода войск из Афганистана должны сосредоточиться на новых вызовах, которые представляют в том числе Китай и Россия, заявил президент Джо Байден.

    «Я отказался продолжать войну [в Афганистане], которая уже не отвечала национальным интересам [Соединенных Штатов]», – приводит заявление Байдена ТАСС.

    Он подчеркнул, что война в Афганистане обходилась США в среднем в 300 млн долларов в день на протяжении последних 20 лет. Она затронула 800 тыс. американских военнослужащих, среди которых были как погибшие, так и получившие ранения или психологические травмы. «Я отказался посылать сыновей и дочерей Америки на войну, которая должна была давно закончиться», – заявил глава Белого дома.

    Байден напомнил, что США начали операцию в Афганистане с целью уничтожить «Аль-Каиду» (запрещенная в России террористическая организация) и ликвидировать ее лидера Усаму бен Ладена, но, по его словам, эти задачи давно выполнены. «Я верю, что это было правильное решение. Мудрое решение. Наилучшее решение для Америки», – сказал он.

    По его словам, Соединенные Штаты стояли перед выбором – вывести войска из Афганистана или отправить в эту страну дополнительные силы. «Следовать обязательствам прошлой администрации и уйти из Афганистана или [остаться и] ввести еще десятки тысяч военнослужащих, которые бы вновь вернулись на войну», – сказал 46-й президент США.

    «Мы вовлечены в серьезное соревнование с Китаем, имеем дело с вызовами со стороны России по нескольким фронтам, сталкиваемся с кибератаками и распространением ядерного оружия. Мы должны быть конкурентоспособными, чтобы отвечать на эти вызовы», – заявил Байден. При этом глава американской администрации выразил мнение, что США способны совмещать выполнение этих задач с борьбой с терроризмом.

    «Важная вещь для понимания – мир меняется», – отметил Байден.

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

    30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.

    Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «Талибан» (движение запрещено в России) выиграл войну. Он также назвал приход талибов к власти в Афганистане «явным поражением Запада».

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    В США заявили о потере Байденом доверия американских военных
       1 сентября 2021, 14:30
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Действия президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Афганистане не находят поддержки среди американских военнослужащих, заявила бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

    «Он потерял доверие и уверенность каждого военнослужащего и членов их семей, которыми я горжусь. Он потерял доверие союзников, проводящих сейчас переговоры без нас, поскольку они не знают, что мы делаем и зачем», – заявила Хейли в эфире Fox News.

    Она добавила, что Байден также потерял доверие американского народа. Экс-постпред отметила, что сейчас «джихадисты празднуют на улицах» Кабула, поскольку США оставили в Афганистане вооружений и техники на миллиарды долларов.

    «Невозможно представить более унизительной ситуации, чем та, в которой мы [США] оказались сейчас», – заключила Хейли.

    Ранее президент США Джо Байден в ходе обращения к нации заявил, что Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана порядка 90% американцев, которые изъявили желание покинуть республику.

    В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.

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    Байден поговорил с Зеленским о «кое-каких гарантиях» энергобезопасности Украины

    2 сентября 2021, 01:47

    Текст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой американского государства Джо Байденом вопрос энергетической безопасности Украины.

    «Есть кое-какие гарантии, о которых говорил господин президент со мной лично», – сказал Зеленский. По его словам, Байден «понимает, что это приоритетный вопрос сегодня для Украины, но эти гарантии будут еще разрабатываться», передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина–24».

    Зеленский «услышал» от Байдена «желание того, что, если будут нарушаться энергетические права, США будут готовы к введению санкционной политики». Он заверил, что Киев доверяет Вашингтону, но необходимо «иметь детали». По его словам, «детали всегда привязаны к людям, которые должны за это отвечать, а люди и ответственность всегда привязаны к особым срокам». «Поэтому это такая сложная форма», – сказал украинский лидер, добавив, что его страна «будет бороться с этим энергетическим оружием».

    Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».

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