Путин заявил об оставленном США в Афганистане открытом ящике Пандоры

США и их союзники после завершения операции в Афганистане оставили там открытый ящик Пандоры, наполненный проблемами терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма, заявил президент Владимир Путин на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организациии сотрудничества (ШОС).

Он обратил внимание, что все входящие в эти объединения государства разделяют схожие подходы к реагированию на угрозы, «исходящие с территории Афганистана после того, как оттуда поспешно ушли американцы – если не сказать сбежали – вместе со своими союзниками по НАТО». «Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом», – констатировал российский лидер, передает ТАСС.

Он добавил, что Афганистан оказался в состоянии разрухи и его жители бегут со своей родины. «Страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи. От отчаяния многие афганцы бегут со своей родины. Да, мы надеемся, что массового, многомиллионного исхода не будет, но все-таки это факт: многие стараются покинуть страну, переезжают в соседние государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

На этом фоне он призвал к налаживанию устойчивого межафганского диалога с участием всех групп афганского общества. «Особое значение имеет налаживание устойчивого и результативного межафганского диалога с участием всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех групп афганского общества, всех этнических, религиозных и политических», – сказал Путин.

Он также отметил, что перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по формированию общей линии действий.

Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.