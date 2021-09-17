Путин заявил об оставленном США в Афганистане открытом ящике Пандоры

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17 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 14:33  |  vz.ru
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В Европе появилась первая жертва газового кризиса

Великобритания показала, к чему доведет Европу энергокризис Christoph Hardt/Geisler
Fotopres/Global Look Press
Зима еще не наступила, а энергетический кризис в Европе выявил первого потерпевшего. В Великобритании остановлено два завода по производству удобрений. Простой при таких ценах на газ – лучшее из двух зол. И это только начало – дальше снежный ком будет нарастать. Это яркий пример того, к чему надо готовиться европейскому континенту этой зимой при сохранении энергетического кризиса.  Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Возвращение Трампа погубит Америку

Возвращаясь на большую арену, Трамп руководствуется обидами, а не рассудком Jose Luis Magana/AP/ТАСС
Дональд Трамп намерен вернуться в Белый дом после выборов 2024 года как спаситель Соединенных Штатов. Это следует из его последних заявлений и информации от «ближнего круга». По-прежнему многочисленных сторонников экс-президента это наверняка обрадует, однако Трамп сильно рискует стать не спасителем, а могильщиком консервативной Америки.  Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Человечество сознательно сажают на траву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Невыразимый пафос, с которым Америка диктует повестку без компромиссов и оттенков, должен настораживать. Где-то тут кроется огромная ложь. И чья-то липкая лапа шарит по вашим карманам. Подробности...
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Современный мир – это война

Денис Фисенко
Денис Фисенко, Ветеран Группы «А»
Война сейчас – это не удар ядерных ракет, а взрыв смертника в метро. Это не танковые клинья, а религиозный фанатик, который фурой давит прохожих. Современная война – это не массы пехоты, а массы нелегалов. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Украинский спецназ вполне боеспособен и даже опасен

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
По мнению ряда украинских экспертов, «силы специальных операций становятся очень важным фактором силового варианта решения вопроса деоккупации территории Украины от российских захватчиков». Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
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Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

Как отравиться арбузом

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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Путин заявил об оставленном США в Афганистане открытом ящике Пандоры

    17 сентября 2021, 14:10

    Текст: Алина Назарова

    США и их союзники после завершения операции в Афганистане оставили там открытый ящик Пандоры, наполненный проблемами терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма, заявил президент Владимир Путин на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организациии сотрудничества (ШОС).

    Он обратил внимание, что все входящие в эти объединения государства разделяют схожие подходы к реагированию на угрозы, «исходящие с территории Афганистана после того, как оттуда поспешно ушли американцы – если не сказать сбежали – вместе со своими союзниками по НАТО». «Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом», – констатировал российский лидер, передает ТАСС.

    Он добавил, что Афганистан оказался в состоянии разрухи и его жители бегут со своей родины. «Страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи. От отчаяния многие афганцы бегут со своей родины. Да, мы надеемся, что массового, многомиллионного исхода не будет, но все-таки это факт: многие стараются покинуть страну, переезжают в соседние государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    На этом фоне он призвал к налаживанию устойчивого межафганского диалога с участием всех групп афганского общества. «Особое значение имеет налаживание устойчивого и результативного межафганского диалога с участием всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех групп афганского общества, всех этнических, религиозных и политических», – сказал Путин.

    Он также отметил, что перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по формированию общей линии действий.

    Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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    Путин не будет участвовать в созванной Байденом встрече по климату
       17 сентября 2021, 13:03
    Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин не будет участвовать во встрече по энергетике и климату, организованной президентом США Джо Байденом, согласование участника от России идет по дипканалам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Там по дипломатическим каналам идет согласование, но в планах у президента нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на встрече.

    Ранее в Белом доме сообщили, что Байден созывает 17 сентября виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, в котором исторически участвует Россия.

    Песков также заявил, что в планах президента пока нет участия в Генассамблее ООН, но исключать ничего нельзя. «Пока в планах нет. Но, собственно, там же быстро разные инициативы появляются, поэтому я бы ничего не исключал», – сказал Песков, передает РИА «Новости»

    Коментарии (22)
    Захарова назвала уход Запада из Афганистана абсолютно позорнейшим явлением
       16 сентября 2021, 15:30
    Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Американские военные не смогли достойно покинуть Афганистан, уход Запада из этой страны стал абсолютно позорнейшим явлением, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    «Случился коллапс по их вине – по вине коллективного Запада. В Афганистане. Мы видим абсолютно позорнейшее явление – и того, что сделали со страной, и как не смогли даже оттуда достойно уйти. И как подставили десятки тысяч, да что там говорить – сотни тысяч, миллионы граждан под удар. И тех, которые с ними работали, и тех, которые ни на кого не работали, а просто жили в своей стране», – заявила Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    При этом, по ее словам, Запад понимает, что без России с катастрофой в Афганистане ему не справиться. «Они понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу, это не проблема, это катастрофа на всех направлениях, с ней ничего они не сделают», – сказала Захарова.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе.

    Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. 

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (7)
    Захарова заявила о финансовой ответственности США по восстановлению Афганистана
       16 сентября 2021, 17:11
    Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    США и их союзники ответственны за ситуацию в Афганистане и должны взять на себя основную долю расходов по восстановлению этой страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Мы исходим из того, что в первую очередь ответственность за сложившуюся в Афганистане ситуацию несут США и страны международной коалиции, на протяжении последних 20 лет присутствовавшие в этой стране. Именно поэтому они должны взять на себя основную долю расходов по постконфликтному восстановлению и обустройству Афганистана», – цитирует ТАСС Захарову.

    Ранее Мария Захарова назвала результат действий США в Афганистане проблемой всех стран, а уход оттуда Запада – абсолютно позорнейшим явлением.

    Президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск Запада из Афганистана.

    Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

    Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Коментарии (8)
    Песков рассказал о здоровье Путина
       17 сентября 2021, 12:29
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин, который ушел на самоизоляцию, чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Хорошо, как обычно, чувствует себя», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    По его словам, Путин на выборах в Госдуму проголосует электронно.

    «Президент будет голосовать на электронном голосовании», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как будет голосовать президент.

    На вопрос о дате Песков ответил: «Как решит, мы сразу вас проинформируем».

    Ранее Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.

    Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».

    Коментарии (8)
    Путин счел бегством поспешный вывод войск США из Афганистана

    17 сентября 2021, 11:17

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Владимир Путин назвал поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана бегством, и указал, что теперь перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по формированию общей линии действий.

    Путин сказал, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС, что в данный момент перед организацией «остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО», передает ТАСС.

    Он призвал проработать «вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС – Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнерами».

    «Смена власти (в Афганистане) прошла практически бескровно. Это, безусловно, позитивный момент. Талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее в МИД России заявили о финансовой ответственности США по восстановлению Афганистана.

    Напомним, в начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

    Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (2)
    Глава ЕК потребовала создать Европейский оборонительный союз

    16 сентября 2021, 22:02

    Текст: Елена Мирошниченко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз намерен построить собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны, сообщает Daily Mail.

    Глава ЕК выразила обеспокоенность падением правительства Афганистана под натиском «Талибана*» (запрещено в России). Она считает, что это событие ставит серьезные вопросы не только перед блоком НАТО, но и перед странами, входящими в состав ЕС, передает РИА «Новости».

    Фон дер Ляйен потребовала ускорить развитие Европейского оборонительного союза. Она уверена, что для этого не нужно формировать новые подразделения, так как они существуют уже давно. Глава ЕК также подчеркнула, что объединению нужно обладать достаточной политической волей, чтобы использовать военные инструменты в международных делах без помощи США и НАТО.

    Она добавила, что ЕС должен обеспечивать большую стабильность в своем регионе и за его пределами, а также принимать участие в миссиях, не инициированных Североатлантическим альянсом или ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ, назвал поспешным вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (3)
    Захарова объяснила обязанность Запада принимать беженцев из Афганистана

    16 сентября 2021, 18:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Западные страны должны принять на себя обязательства по приему беженцев из Афганистана, так как они ответственны за ситуацию в стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это обязательство, которое должны принять на себя те страны, которые знали как Афганистану жить, что-то обещали народу этой страны, куда-то за собой их вели, и сейчас должны все те слова, которые были сказаны за 20 лет, претворить в жизнь», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Она добавила, что российская сторона обеспокоена проникновением террористов со стороны Афганистана под предлогом гуманитарных лозунгов.

    Также дипломат подчеркнула, что именно США и их союзники ответственны за ситуацию в Афганистане, а потому должны взять на себя основную долю расходов по восстановлению этой страны.

    Ранее Захарова называла результат действий США в Афганистане проблемой всех стран, а уход оттуда Запада – абсолютно позорнейшим явлением.

    Коментарии (0)
    И. о. главы МИД Нидерландов ушла в отставку из-за плохой организации эвакуации из Кабула

    16 сентября 2021, 21:47

    Текст: Вера Басилая

    Исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Сигрид Каг ушла в отставку из-за плохо организованной эвакуации сотрудников посольства в Кабуле и местных жителей.

    Парламент страны выразил вотум недоверия Каг, после чего ей пришлось подать в отставку, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    Ранее стало известно, что  премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может в ближайшее время провести перестановки в своем кабинете, заменив глав МИД Доминика Рааба и Минобразования Гэвина Уильямсона.

    Ранее Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин оффиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании на фоне наступления членов радикального движения «Талибан*» (признано террористическим, запрещено в России).

    Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

    Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Коментарии (0)
    Захарова рассказала о контактах российского посольства в Кабуле с талибами

    16 сентября 2021, 17:59

    Текст: Вера Басилая

    Посольство России в Афганистане поддерживает контакты с представителями движения «Талибан*» (запрещено в России) и делает это очень активно, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    «Наше посольство, посол в Кабуле [посол Дмитрий Жирнов] являются сейчас нашей опорной точкой во взаимодействии, в контактах, в отношениях с представителями движения «Талибан*» (запрещено в России). Именно наше посольство и наш посол ведут рабочие контакты и делают это очень активно», – цитирует ТАСС Захарову.

    Ранее Мария Захарова заявила о финансовой ответственности США по восстановлению Афганистана

    До этого Захарова назвала результат действий США в Афганистане проблемой всех стран, а уход оттуда Запада – абсолютно позорнейшим явлением.

    Президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск Запада из Афганистана.

    Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

    Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (1)
    Захарова назвала результат действий США в Афганистане проблемой всех стран

    16 сентября 2021, 16:14

    Текст: Наталья Ануфриева

    Действия США в Афганистане создали колоссальную проблему не для самого Вашингтона, а в первую очередь для всего остального мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

    Захарова заявила, что результаты миссии США в Афганистане «ноль с точки зрения заявленных целей, но с точки зрения реальной жизни, к которой нужно Вашингтону возвращаться, это колоссальная проблема не для них, а в первую очередь для всех для нас», передает ТАСС.

    «Этому посвящены были сейчас переговоры, которые ведутся в Душанбе, это и ОДКБ, и ШОС, которые объединяют страны региона. И не только страны, непосредственно соседствующие с Афганистаном, но в целом региона», – указала она.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск Запада из Афганистана.

    Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

    Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (1)
    Россия и Пакистан договорились продолжить работу в расширенной «тройке» по Афганистану

    16 сентября 2021, 18:33

    Текст: Елена Мирошниченко

    Главы МИД России Сергей Лавров и Пакистана Шах Мехмуд Курейши на полях заседания Совета глав государств – членов ШОС в Душанбе договорились продолжать работу в рамках расширенной «тройки» по урегулированию в Афганистане.

    «Достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе, в том числе в рамках расширенной «тройки» России, США, Китая и Пакистана, в целях обеспечения стабильности и безопасности как в Афганистане, так и в регионе в целом», – говорится на сайте МИД России.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посольство России в Афганистане поддерживает контакты с представителями движения «Талибан*» (запрещено в России) и делает это очень активно.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Путин приветствовал предоставление статуса партнеров по диалогу ШОС трем странам

    17 сентября 2021, 11:22

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия приветствует предоставление Египту, Катару и Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент Владимир Путин на саммите ШОС.

    «Конечно, приветствуем предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статуса диалогового партнера, Россия – сторонник активного привлечения этих стран к различным аспектам деятельности ШОС», – передает ТАСС слова главы российского государства.

    «Считаю весьма актуальной и полезной инициативу проведения сегодня совместного заседания лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ. Это дает нам возможность более детально обсудить вопросы практического сотрудничества двух организаций на афганском треке, выстроить необходимую координацию с учетом специфики полномочий ШОС и ОДКБ», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Напомним, Путин в режиме видеоконференции присоединился к заседанию глав стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Душанбе.

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    Генсек ООН призвал исключить некоторые санкции в отношении талибов

    17 сентября 2021, 09:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости введения исключений из некоторых санкций в отношении талибов* (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

    Отвечая на вопрос о том, считает ли он целесообразным в какой-то момент исключить «Талибан*» из списка террористических организаций ООН, Гутерреш отметил: «Конечно,... странам-членам решать, когда наступит подходящий момент для этого. Но, в любом случае, я призывал к ряду исключений из санкций, что позволило бы сделать возможными функциональные аспекты», передает РИА «Новости».

    Он указал, что исключения из санкций в отношении талибов* уже применялись ранее. «Как вы знаете, американцы просили о некоторых исключениях для своих собственных переговоров с «Талибаном». Так что, я считаю, что мы должны создать условия... Из практических соображений будет необходимо сделать некоторые исключения из некоторых санкций, чтобы создать необходимые условия и обеспечить эффективное распределение гуманитарной помощи», – подчеркнул он.

    Гутерреш заявил также, что планирует провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

    Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет с 21 по 27 сентября.

    «Я проведу встречу с министром иностранных дел Лавровым в один из дней на неделе - не могу сказать сейчас точно (в какой день – прим. ВЗГЛЯД), но она уже внесена в мою программу», – сказал Гутерреш.

    Лавров будет возглавлять российскую делегацию – ожидается, что он выступит на общих прениях недели высокого уровня 25 сентября. В данный момент планируется, что он примет участие в работе сессии в очном формате, а также проведет на полях ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя потребовал провести в четверг срочное заседание Генеральной Ассамблеи для обсуждения решения властей Нью-Йорка о необходимости предоставления делегатами при входе в штаб-квартиру международной организации доказательства вакцинации от коронавируса.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Токаев заявил о готовности создать в Алма-Ате хаб ШОС для помощи Афганистану

    17 сентября 2021, 10:05

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), предложил организовать в городе Алма-Ате хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану.

    «Мы также готовы оказывать посильную помощь для решения актуальных гуманитарных и экономических проблем, с которыми столкнулся Афганистан. Учитывая уже имеющуюся инфраструктуру и логистические возможности Казахстана, предлагаем организовать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану», – передает ТАСС слова Токаева.

    Ранее страны ОДКБ отказались размещать афганских беженцев.

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    Песков отказался рассказать о быте Путина

    17 сентября 2021, 12:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    Информация об устройстве быта президента Владимира Путина и количестве его помощников не является публичной, она не подлежит огласке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сказал, отвечая на просьбу журналистов рассказать о бытовой жизни президента, сколько людей занимаются этими вопросами, что он не может рассказать об этом, это «не публичная информация», передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь главы государства также отметил, что заражение коронавирусом сотрудников из окружения президента России Владимира Путина никак не отразится на их работе.

    «Слава богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого, у кого-то проходит бессимптомно, а у кого-то совсем в легкой форме, потому что так или иначе все были привиты», – добавил Песков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».

    Песков сообщал, что российский лидер чувствует себя хорошо.

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