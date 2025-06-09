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Получивший пробоину на Енисее теплоход частично затонул
Получивший пробоину на Енисее теплоход Обь-Иртышского пароходства частично затонул
Теплоход Обь-Иртышского пароходства получил пробоину после столкновения с порогами на Енисее, что привело к разливу до 15 т дизтоплива, судно частично затоплено, инициирована проверка.
Теплоход, который буксировал две баржи и получил пробоину на реке Енисей, принадлежит Обь-Иртышскому речному пароходству, передает ТАСС.
По информации прокуратуры Красноярского края, надзорные органы уже инициировали внеплановые проверки, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и Минэкологии Красноярского края приступили к контролю ситуации, на место вылетел природоохранный прокурор.
Теплоход буксировал две баржи, он ударился о пороги, после чего произошла расцепка между баржами и судном. В результате инцидента теплоход получил пробоину в корпусе и повреждение рулевого управления, а также был поврежден топливный бак, из которого вылилось от десяти до 15 тонн дизельного топлива. Экипажу удалось поставить баржи на якоря, сам теплоход прибило к берегу. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, судно частично подтоплено.
По информации регионального главка МЧС, в происшествии никто не пострадал, судоходный путь остался свободным, угрозы жизни экипажа нет.
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