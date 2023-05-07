Теплоход с пассажирами сел на мель в Нижегородской области

Приволжская транспортная прокуратура: Судно «Илья Муромец» со 113 пассажирами село на мель на Волге

На теплоходе «Илья Муромец», который сел на мель возле Галанинского причала в городе Городец Нижегородской области, находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Как указала пресс-служба, около 14:00 мск 7 мая на реке Волге в районе Галанинского причала в Городце между шлюзами село на мель пассажирское судно «Илья Муромец», передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что к месту происшествия выдвинулся буксир Волжского пароходства, угрозы жизни и здоровью пассажиров нет.

В настоящее время Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также соблюдения прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что теплоходы «Назмехр» и «Тиам» сели на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале. «Назмехр» получило пробоину при посадке на мель в ВКМСК.