7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.12 комментариев
Газопровод был поврежден в Воронежской области обломками БПЛА
Губернатор сообщил о повреждении газопровода после падения обломков БПЛА
В ночь на понедельник средствами ПВО в восьми муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 25 БПЛА, в результате падения обломков был поврежден газопровод низкого давления, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
«Пострадавших нет. На востоке региона в результате падения фрагментов сбитого беспилотника загорелись лес и сухая трава. Пожар уже потушен. В том же городском округе обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления (подача газа временно прекращена 22 абонентам)», – сказано в сообщении.
Гусев уточнил, что у одного дома повреждены крыша, стена и карниз, разбито стекло легкового автомобиля, оперативные службы работают на месте.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на территории Чувашской Республики два сбитых БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего было принято решение о временной приостановке производства.
В свою очередь, Минобороны в Telegram-канале сообщило об уничтожении средствами ПВО 49 украинских беспилотников, атаковавших различные регионы России в ночь на девятое июня.