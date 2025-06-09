Газопровод был поврежден в Воронежской области обломками БПЛА

Губернатор сообщил о повреждении газопровода после падения обломков БПЛА

Tекст: Ирма Каплан

«Пострадавших нет. На востоке региона в результате падения фрагментов сбитого беспилотника загорелись лес и сухая трава. Пожар уже потушен. В том же городском округе обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления (подача газа временно прекращена 22 абонентам)», – сказано в сообщении.

Гусев уточнил, что у одного дома повреждены крыша, стена и карниз, разбито стекло легкового автомобиля, оперативные службы работают на месте.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на территории Чувашской Республики два сбитых БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего было принято решение о временной приостановке производства.

В свою очередь, Минобороны в Telegram-канале сообщило об уничтожении средствами ПВО 49 украинских беспилотников, атаковавших различные регионы России в ночь на девятое июня.