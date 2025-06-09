Минобороны сообщило о 49 сбитых за ночь дронах ВСУ над семью регионами России

Минобороны: Средства ПВО уничтожили 49 дронов ВСУ над российскими регионами

Tекст: Ирма Каплан

«В течение прошедшей ночи 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении ведомства.

Там уточнили, что по 13 беспилотников были сбиты над Курской и Нижегородской областями, по девять – над Воронежской и Орловской, по два БПЛА нейтрализованы над Брянской областью и Чувашской Республикой. Еще один дрон сбит над Белгородской областью.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на территории Чувашской Республики два сбитых БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего было принято решение о временной приостановке производства.