7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.12 комментариев
Минобороны сообщило о 49 сбитых за ночь дронах ВСУ над семью регионами России
Минобороны: Средства ПВО уничтожили 49 дронов ВСУ над российскими регионами
Минобороны в Telegram-канале сообщило об уничтожении средствами ПВО 49 украинских беспилотников, атаковавших различные регионы России в ночь на девятое июня.
«В течение прошедшей ночи 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении ведомства.
Там уточнили, что по 13 беспилотников были сбиты над Курской и Нижегородской областями, по девять – над Воронежской и Орловской, по два БПЛА нейтрализованы над Брянской областью и Чувашской Республикой. Еще один дрон сбит над Белгородской областью.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на территории Чувашской Республики два сбитых БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», из-за чего было принято решение о временной приостановке производства.