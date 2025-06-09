Украинские коллекторы обратились за информацией к России по обмену солдат ВСУ

Украинские коллекторы спросили у российских силовиков о сроках обмена пленных

Tекст: Вера Басилая

Украинские коллекторы запрашивали у российских силовых структур информацию о мобилизованных в ВСУ должниках, чтобы выяснить, как скоро возможен их обмен и стоит ли ожидать возврата долгов,передает ТАСС.

По словам источника в силовых структурах, в последнее время значительно увеличилось количество обращений российских граждан, которые ищут своих родственников, мобилизованных в ВСУ, либо тех, кто пытается через российские структуры помочь им сдаться в плен. Кроме того, поступают обращения и от дезертиров, а также от лиц, уклоняющихся от мобилизации на Украине.

В силовых структурах также сообщили, что родственники украинских солдат, находящихся в Сумской области, просят их сдаться в плен российским военным, для чего отправляют им российские патриотические видеоролики и музыкальные записи. По данным силовиков, только в мае было зафиксировано более 3,5 тыс. обращений по вопросам сдачи в плен со стороны родственников военнослужащих ВСУ.

Ранее пленные украинские военнослужащие призвали Владимира Зеленского ускорить их обмен.

Украинские военные выразили недовольство отсутствием заинтересованности украинского правительства в их возвращении.

Министерство обороны России заявило, что украинская сторона отложила проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на достигнутые договоренности в Стамбуле и готовность России.

