Полиция начала проверку после нападения пумы на пенсионерку в Пермском крае

На 75-летнюю пенсионерку в Пермском крае напала пума, полиция начала проверку по факту произошедшего, у женщины диагностировали травмы лица, сообщили в региональном ГУ МВД.

Происшествие случилось еще 4 сентября в поселке Орел, рядом с городом Березники, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Пенсионерку на улице атаковала пума, у женщины диагностировали травмы лица, ей указали медицинскую помощь. В соцсетях сообщали, что нападение произошло, когда потерпевшая работала в огороде рядом с домом.

«Отдел МВД России по Березниковскому городскому округу проводит проверку, обстоятельства инцидента уточняются», – добавили в ГУ МВД.

В региональном минприроды уточнили, что пума в Пермском крае не водится. Источник агентства сообщил, что пума содержалась в частном доме, для животного были созданы специальные условия.

В соцсетях есть аккаунт с 35 тыс. подписчиков, посвященный жизни этого животного, его ведет девушка. Девушка в видео играет со взрослым самцом пумы во дворе частного дома, укладывает животное спать, кормит мясом и выгуливает на поводке в лесу.

В июле в Успенском районе Краснодарского края львица напала на 13-летнего ребенка во время попытки сфотографировать зверя, подростка отправили в больницу с рваными ранами предплечья.