Газпром нарастил поставки газа за рубеж

Взгляд
15 сентября, среда  |  Последнее обновление — 16:42  |  vz.ru
Разделы

Украина мешает экспорту российской пшеницы

Российская пшеница стала менее желанной на внешних рынках Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Российская пшеница подорожала на внешних рынках до семилетнего максимума. Это делает уязвимыми экспортные поставки и ставит под вопрос доходы российского бюджета: на последнем тендере Египет закупил у Украины в четыре раза больше пшеницы, чем у России. Сохранит ли Россия мировое лидерство в экспорте пшеницы, которое удерживает последние пять лет? Подробности...
Перейти в раздел…

Президент Сербии прогнулся перед Меркель

Странам Западных Балкан предстоит еще очень долгий путь в ЕС, отрезала Меркель EPA/ANDREJ CUKIC/ТАСС
В преддверии ухода в отставку канцлер Германии Ангела Меркель совершила вояж на Балканы – в зону своей внешнеполитической ответственности. Принимающая сторона в лице президента Сербии Александра Вучича расшаркивалась перед гостьей настолько, что за него может стать стыдно. Он как будто забыл, сколько горя и зла принес его стране Берлин после Второй мировой войны. Подробности...
Перейти в раздел…

Волонтеры прошли проверку пожарами

Пожарные успешно справлялись сами – но для борьбы с последствиями пожаров потребовались усилия добровольцев Валерий Мельников/РИА «Новости»
«Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна». Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, как добровольцы помогали ликвидировать последствия пожаров в Якутии и где такие люди могут применить свои навыки в «мирной жизни». Подробности...
Перейти в раздел…

Афганцы и африканцы наводят свои порядки в Прибалтике

Гости из Африки намерены задержаться в Прибалтике Mindaugas Kulbis/АР/ТАСС
«Не хотели жить с русскими, будете жить с африканцами». Такие фразы встречаются в иронических комментариях, которые жители Прибалтики оставляют под сообщениями об очередных выходках нелегальных мигрантов. Эксперты полагают, что само наличие тысяч беженцев сильно повлияет на общество всех трех прибалтийских стран. Каким именно образом? Подробности...
Перейти в раздел…

Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
Перейти в раздел…

Декоммунизация Украины дошла до Нью-Йорка

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Переименование Владимира-Волынского поддерживает националистическая общественность, на которую ориентируется Зеленский. Нацики считают, что украинский Владимир – это оригинал времен Владимира Святославича, а вражеский Владимир-на-Клязьме – жалкая копия. Подробности...

Аполитичность – это и есть политика

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сбитые с толку странные люди с дурацкими мотивациями, скудными и предсказуемыми реакциями на простейшие раздражители, с кашей в голове, до смешного завышенной самооценкой убежденно и весьма эмоционально заявляют о своей аполитичности. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

На отказ от кириллицы у Украины не хватит денег

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
На Украине продолжаются «игры с языком». После фактического запрета употребления русского языка в публичной сфере и предложений переименовать украинский язык в «руськый» киевские власти призвали перейти на латиницу. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Перевести Украину на латиницу

Как отравиться арбузом

Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Перейти в раздел…

В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
Подробности...

Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
Подробности...

Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто должен нести ответственность за совершенные мигрантами преступления?
  • Только сам мигрант

  • Мигрант и его работодатель

  • Мигрант и его диаспора
Вы готовы ограничить собственное потребление ради экологического равновесия на планете?
  • Готов сейчас

  • Готов в будущем

  • Пусть другие себя ограничивают
Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
  • Высокая зарплата

  • Хорошие жилищные условия

  • Перспективы карьерного роста

  • Таежная романтика

  • Ни при каких условиях не перееду

  • Я уже живу в Сибири
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Украина решила использовать систему ПРО «Железный купол» в борьбе против России
    Газпром нарастил поставки газа за рубеж Исполнитель диверсии в Крыму рассказал об угрозах спецслужб Украины Цена газа в Европе превысила 950 долларов за 1 тыс. кубов Юрист объяснил, почему Ефремову не смягчили наказание
    Стоимость нефти Brent выросла до 75 долларов за баррель Эксперт объяснила угрозы Парижа вывести войска из Мали из-за ЧВК Вагнера Падение ракеты КНДР в экономической зоне Японии подтвердил анализ Попова объяснила запрет макарон по-флотски в школьном меню
    Эксперт указал на неразумную стратегию Украины на рынке газа На Украине заявили о возможных поставках из США системы ПВО «Железный купол» Белорусский погранзнак с гербом обстреляли со стороны Украины СМИ: Перебежчик из Китая предупредил США о COVID за месяц до первой вспышки

    Главная тема


    «Менять башни и чиновников». Как водный вопрос испортил жизнь в Пензе

    «честная конкуренция»


    Украина потребовала «такого же, как у Газпрома» доступа к «Северному потоку – 2»

    «стране не по карману»


    Озвучена причина отказа России от создания лунной сверхтяжелой ракеты

    «жизнь дала трещину»


    Ефремов заявил о полной вине за смертельную аварию

    Видео

    самостоятельная держава


    Почему Украина не сможет стать вторым Израилем

    вояж на Балканы


    Президент Сербии прогнулся перед Меркель

    особый случай


    Как решить проблему мигрантских общежитий в России

    исторический рекорд


    Европа может сбить цены на газ с выгодой для России

    нелегальные мигранты


    Афганцы и африканцы наводят свои порядки в Прибалтике

    пространственная революция


    Игорь Караулов: «Северный поток – 2» изменил географию Европы

    арабо-турецкое сближение


    Камран Гасанов: Байден подружил арабов с турками

    не самый плохой канцлер


    Василий Федорцев: Чем России запомнится Меркель

    на ваш взгляд


    Кто должен нести ответственность за совершенные мигрантами преступления?

    Газпром нарастил поставки газа за рубеж

       15 сентября 2021, 15:26
    Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    С начала года Газпром, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 17,8% (на 53,9 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 357,7 млрд кубометров, сообщили в холдинге.

    Экспорт газа за указанный период в страны дальнего зарубежья вырос на 17,4% (на 20,6 млрд кубометров) – до 138,6 млрд кубометров, приблизившись к историческому максимуму, цитирует сообщение компании ТАСС.

    «Газпром продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (141,3 млрд кубометров за тот же период 2018 года)», – добавили там.

    С начала года компания нарастила поставки газа в Турцию (на 157,7%), Германию (на 35,8%), Италию (на 15%), Румынию (на 347,6%), Польшу (на 11,4%), Сербию (на 125,9%), Финляндию (на 19%), Болгарию (на 52,3%) и Грецию (на 12,8%).

    Между тем в среду стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Власти Молдавии не стали предпринимать попыток договориться с Газпромом

    13 сентября 2021, 22:18

    Текст: Антон Антонов

    Молдавское правительство не будет участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов, сообщила президент страны Майя Санду.

    Санду подчеркнула, что переговоры проходят в рамках «коммерческих отношений» между двумя компаниями, президент и кабмин Молдавии «не обсуждают вопросы поставок газа». «Мы увидим только результат их переговоров», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на TV8.

    Президент усомнилась в том, что «участие правительства позволило бы снизить цену на газ», поскольку «стоимость зависит от цен на мировом рынке». Санду отказалась следовать примеру своего предшественника Игоря Додона и самостоятельно заниматься урегулированием поставок газа, заявив, что «это не входит в ее полномочия».

    Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию дет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке по льготной стоимости завершается в конце сентября.

    Напомним, Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Президент России Владимир Путин заявлял, что страны, которые заключили с Газпромом долгосрочные контракты, могут ликовать, учитывая нынешние рекордные цены на газ. Цена газа в Европе превысила 760 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Коментарии (36)
    В Британии призвали «снять шляпу» перед Путиным за «Северный поток – 2»
       13 сентября 2021, 12:09
    Фото: Алексей Дружинин
    /пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Читатели британской газеты Daily Express, комментируя сообщения об окончании укладки газопровода «Северный поток – 2», назвали президента России Владимира Путина единственным победителем в сложившейся ситуации и сделали прогнозы о том, как реализация проекта скажется на условиях поставок газа в Европу.

    Большинство пользователей сошлись во мнении, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов: новый газопровод выгоден не только ей, но и потребителям из европейских стран. «Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. «Северный поток – 2» позволит значительно увеличить его поставки», – отметил Dr Hope, передает РИА «Новости».

    «Сделка между Россией и Германией – это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены», – добавила Jullianne21.

    Некоторые комментаторы обратили внимание, что постоянные попытки США воспрепятствовать реализации проекта обусловлены личными выгодами Вашингтона, а не желанием «защитить поставки энергоносителей в Европу». Так, читатель под ником RufflesThe GuineaPig считает, что Белый дом пытался искусственно создать дефицит газа в регионе, чтобы последующий за этим рост цен позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими производителями. «Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку», – пишет он.

    «Единственный победитель – это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками», – поддержал его Captain Cod.

    Однако не все пользователи согласны с такой позицией. В частности, комментатор под ником RukKrull убежден, что через несколько лет Россия якобы вторгнется в Европу, а виноват в этом будет Джо Байден, который сам «распахнул ей дверь». «А следующей зимой цена (на газ) взлетит, и ЕС будет во власти Путина», – прогнозирует другой читатель.

    Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2».

    Коментарии (15)
    Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом
       15 сентября 2021, 11:07
    Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной.

    «Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с Газпромом. Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями», – сказал Витренко, передает РИА «Новости».

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

    Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.  

    Коментарии (34)
    Пушков оценил троллинг Зеленского со стороны Азарова

    14 сентября 2021, 08:31

    Текст: Алина Назарова

    Российский сенатор Алексей Пушков назвал пост бывшего премьера Украины Николая Азарова о сравнении цен на газ для Киева и Минска «удачным троллингом» украинского президента Владимира Зеленского.

    «Удачный троллинг Зеленского со стороны экс-премьера Украины Николая Азарова. Если не в администрации президента Украины, то в «Квартале-95» должны оценить», – написал Пушков в Telegram.

    Так сенатор оценил пост Азарова в Twitter. В нем экс-глава правительства разместил фотографии расстроенного Зеленского и улыбающегося президента Белоруссии Александра Лукашенко, сопроводив их актуальными для каждого государства ценами на газ в 753 и 128 долларов соответственно.

    «И кто после этого больший патриот своей страны? Риторический вопрос!» – написал Азаров.

    Ранее сообщалось, что в 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 доллара за 1 тыс. кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630-640 млн долларов.

    Коментарии (17)
    В США нашли объяснение сделке с Германией по «Северному потоку – 2»

    14 сентября 2021, 02:23

    Текст: Антон Антонов

    США могли пойти на сделку с Германией по «Северному потоку – 2», потому что ждут от стран Европы жертв в борьбе с Китаем, сообщают американские СМИ.

    Обозреватель Николас Гроздев в статье для National Interest пишет, что США не могут позволить себе игнорировать «уловку» России, которая ведет «газовую игру». Гроздев не исключает, что США могли бы спровоцировать энергетический кризис в Европе. Сейчас российская сторона экспортирует через Украину ровно столько газа, сколько предусматривает ее соглашение с Германией, заявил Гроздев. По его версии, Москва полагает, что «опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят ее» сертифицировать и запустить «Северный поток – 2».

    При этом Гроздев предположил, что США согласились на сделку с Германией, так как «во имя трансатлантической солидарности» могут попросить от стран Европы пойти на экономические убытки в рамках совместных действий против Китая, а «ущерб европейским экономикам» в случае действий против газопровода «может свести на нет попытки потребовать дополнительных жертв», передает РИА «Новости».

    Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.

    Коментарии (14)
    Цена газа в Европе превысила 950 долларов за 1 тыс. кубов
       15 сентября 2021, 12:06
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов ICE Futures.

    Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 12.03 мск дорожала на 17,27% и составляла 943 доллара за 1 тыс. кубометров. Минутами ранее рост цен превышал 20%, а сама стоимость – 950 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти и впервые в истории превысила отметку в 900 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. 

    Коментарии (98)
    Эксперт указал на неразумную стратегию Украины на рынке газа
       15 сентября 2021, 14:08
    Фото: Виталий Грабар/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    «Киев безосновательно рассчитывает на то, что европейские страны поменяют свою позицию касательно транзита газа из-за его прихоти», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом и потребовал «такого же, как у Газпрома» доступа к «Северному потоку – 2» для европейских компаний.

    «Это очередная апелляция Украины к Европе с нотками шантажа. По всей видимости, Киев хочет, чтобы европейская бюрократия надавила на страны ЕС с целью сохранения транзита газа через Украину. В противном случае, как считают в Киеве, ЕС окажется зависим от Газпрома, а это безобразие, страх и ужас», – считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

    «Но такой шантаж не сработает. «Северный поток – 2», как и другие газопроводы, был построен с учетом пожеланий участвующих в проекте сторон. Если ранее европейские страны позитивно относились к реализации проекта, то почему сейчас они должны пересмотреть свою точку зрения из-за прихоти Киева? – задается вопросом эксперт. – К примеру, в Чехии есть энергетическая компания Net4gas, которая построила газопровод «Capacity4Gas», являющийся продолжением «Северного потока – 2». То есть Чехия вложила деньги в строительство инфраструктуры, чтобы принимать российский газ на своей территории. Зачем ей транзит газа через Украину?»

    Кроме того, на фоне высоких цен на газ в Европе неразумно ссориться с главным поставщиком. «У Киева странный расчет на то, что европейские страны по неизвестной причине должны изменить свою позицию касательно газа, – пояснил он. – Да, у Европы есть некоторая инерция ответственности в отношении Украины после событий в 2014 году в Киеве. Но мне кажется, эта инерция постепенно выветривается». «Так что надеяться на то, что такая переговорная стратегия Украины приведет к каким-то позитивным результатам, не стоит», – уверен собеседник.

    «Напротив, Украине следовало бы поступать более разумно», – считает Митрахович. «Например, она могла бы договариваться о сохранении транзита с территориально близкими странами – Словакией и Молдавией. В таком случае Киев располагал сильной аргументацией. Кроме того, пусть Украина предлагает более выгодные условия транзита через свою территорию, чем у Польши. Это было бы разумно. Но вместо этого украинские политики что-то придумывают, пытаясь шантажировать и напугать европейских коллег. Вряд ли Европа оценит такой неразумный подход», – резюмировал эксперт.

    Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией заявил, что европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, для этого они должны получить доступ – такой же, как у Газпрома – ко всем газопроводам.

    Кроме того, Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза. По его мнению, у Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком. 

    Между тем глава минэнерго Украины Галущенко заявил, что если «Северный поток – 2» запустят, а поставки по украинскому маршруту окажутся слишком низкими, то Киев будет вынужден полностью переориентировать свою газотранспортную систему (ГТС) на внутренние нужды, приводит его слова «Лента.ру» со ссылкой на сайт ведомства. По словам министра, в таком случае многим европейским странам грозит нехватка топлива, а в Европу будет перекрыт надежный, гибкий и независимый маршрут. «Это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику», – подчеркнул он.

    Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».

    Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (5)
    Кремль: Рост цен на газ в Европе не имеет никакого отношения к России
       15 сентября 2021, 12:58
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Рост цен по фьючерсам на газ в Европе не имеет никакого отношения к России и не влияет на стоимость поставляемого трубопроводного газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «К России эти процессы не имеют никакого отношения, более того, эти спотовые цены на газ также не влияют на цены на трубный газ, и получатели трубного газа в Европе не подвержены этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле», – сказал Песков.

    Он также отметил, что «эти колебания цены и резкие скачки до нас дойти не могут», передает РИА «Новости».

    Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало скачку более чем на 20% за день. Сейчас котировки немного скорректировались, но дневной рост все равно внушительный – около 13%. 

    Коментарии (19)
    Цена газа в Европе превысила 720 долларов за 1 тыс. кубометров
       13 сентября 2021, 10:34
    Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 720 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале понедельничной торговой сессии составляла 713,1 доллара за 1 тыс. кубометров, а к 9.30 мск выросла до 728,2 доллара, затем скорректировавшись до 724,1 доллара, передает РИА «Новости».

    Прошлый рекорд цена газа в Европе побила в предыдущую торговую сессию, в пятницу, когда к 17.40 мск достигла 710 долларов за 1 тыс. кубометров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что на фоне таких цен вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности «Северного потока – 2».

    Коментарии (59)
    Цена газа в Европе превысила 760 долларов за 1 тыс. кубометров
       13 сентября 2021, 20:42
    Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    В ходе торгов в субботу цена на газ в Европе превысила отметку 760 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

    Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в понедельник достигла 760,4 доллара за 1 тыс. кубометров, или 62,32 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч), передает РИА «Новости».

    Ранее цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 720 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Коментарии (56)
    Цена газа в Европе превысила 800 долларов за 1 тыс. кубометров
       14 сентября 2021, 10:45
    Фото: Кarl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

    Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF достигла 801,2 доллара за 1 тыс. кубометров. Таким образом, цена обновила исторический максимум, передает ТАСС

    Ранее во вторник цена на газ в Европе превысила отметку в 770 долларов за 1 тыс. кубометров. 

    Коментарии (80)
    Цена газа в Европе превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров
       15 сентября 2021, 11:49
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров, подскочив за среду более чем на 12%, свидетельствуют данные торгов ICE Futures.

    Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 11.41 мск дорожала на 13,6% и составляла 913,26 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти, только за первые часы торгов среды она прибавила более 10% и впервые в истории превысила отметку в 880 долларов за тысячу кубометров.

    Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. 

    Коментарии (46)
    Цена газа в Европе впервые в истории превысила 840 долларов за 1 тыс. кубов
       15 сентября 2021, 09:45
    Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды и на открытии торгов превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров, а минутами позже – 840 долларов за 1 тыс. кубов.

    Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 9.35 мск составляла 841,39 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Ранее цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 810 долларов за тысячу кубометров.

    Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

    Коментарии (26)
    Нафтогаз продолжил закачку газа в ПХГ вопреки высоким ценам

    15 сентября 2021, 11:25

    Текст: Алина Назарова

    Нафтогаз продолжает закачку газа в подземные хранилища (ПХГ), несмотря на высокие цены на топливо, Киев намерен накопить 19 млрд кубометров топлива к отопительному сезону, заявил глава компании Юрий Витренко.

    «На Украине ситуация намного лучше, у нас намного выше процент наполнения наших хранилищ. Мы перевыполнили даже тот план, который установило правительство. Правительство сказало, что к началу отопительного сезона должно быть 17 миллионов кубометровая а мы приближаемся к отметке в 19 миллионов кубометров. Мы понимаем, что мы должны подстраховаться на случай разных ситуаций, которые могут произойти этой зимой… мы продолжаем закачку, несмотря даже на те высокие цены, которые мы видим», – сказал Витренко, передает РИА «Новости».

    Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти, только за первые часы торгов среды она прибавила более 10% и впервые в истории превысила отметку в 880 долларов за тысячу кубометров. С начала прошлой недели стоимость газа в Европе выросла на 35% (еще 6 сентября октябрьский фьючерс стоил 650 долларов), а за месяц – в 1,6 раза (13 августа газ торговался по 543 доллара).

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. 

    Коментарии (5)
    Цена газа в Европе превысила 880 долларов за 1 тыс. кубов
       15 сентября 2021, 10:52
    Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы подскочила с начала торгов уже на 10% и превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 10.46 мск дорожала практически на 9% и составляла 875,84 доллара за тысячу кубометров. При этом минутами ранее рост цен превышал 10%, тогда стоимость газа превышала отметку в 880 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы также обновила рекорд и на открытии торгов превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. 

    Коментарии (22)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •