Цена газа в Европе превысила 950 долларов за 1 тыс. кубов

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15 сентября, среда  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
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Украина мешает экспорту российской пшеницы

Российская пшеница стала менее желанной на внешних рынках Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Российская пшеница подорожала на внешних рынках до семилетнего максимума. Это делает уязвимыми экспортные поставки и ставит под вопрос доходы российского бюджета: на последнем тендере Египет закупил у Украины в четыре раза больше пшеницы, чем у России. Сохранит ли Россия мировое лидерство по экспорту пшеницы, которое удерживает последние пять лет? Подробности...
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Президент Сербии прогнулся перед Меркель

Странам Западных Балкан предстоит еще очень долгий путь в ЕС, отрезала Меркель EPA/ANDREJ CUKIC/ТАСС
В преддверии ухода в отставку канцлер Германии Ангела Меркель совершила вояж на Балканы – в зону своей внешнеполитической ответственности. Принимающая сторона в лице президента Сербии Александра Вучича расшаркивалась перед гостьей настолько, что за него может стать стыдно. Он как будто забыл, сколько горя и зла принес его стране Берлин после Второй мировой войны. Подробности...
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Волонтеры прошли проверку пожарами

Пожарные успешно справлялись сами – но для борьбы с последствиями пожаров потребовались усилия добровольцев Валерий Мельников/РИА «Новости»
«Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна». Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, как добровольцы помогали ликвидировать последствия пожаров в Якутии и где такие люди могут применить свои навыки в «мирной жизни». Подробности...
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Афганцы и африканцы наводят свои порядки в Прибалтике

Гости из Африки намерены задержаться в Прибалтике Mindaugas Kulbis/АР/ТАСС
«Не хотели жить с русскими, будете жить с африканцами». Такие фразы встречаются в иронических комментариях, которые жители Прибалтики оставляют под сообщениями об очередных выходках нелегальных мигрантов. Эксперты полагают, что само наличие тысяч беженцев сильно повлияет на общество всех трех прибалтийских стран. Каким именно образом? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Декоммунизация Украины дошла до Нью-Йорка

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Переименование Владимира-Волынского поддерживает националистическая общественность, на которую ориентируется Зеленский. Нацики считают, что украинский Владимир – это оригинал времен Владимира Святославича, а вражеский Владимир-на-Клязьме – жалкая копия. Подробности...

Аполитичность – это и есть политика

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сбитые с толку странные люди с дурацкими мотивациями, скудными и предсказуемыми реакциями на простейшие раздражители, с кашей в голове, до смешного завышенной самооценкой убежденно и весьма эмоционально заявляют о своей аполитичности. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

На отказ от кириллицы у Украины не хватит денег

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
На Украине продолжаются «игры с языком». После фактического запрета употребления русского языка в публичной сфере и предложений переименовать украинский язык в «руськый» киевские власти призвали перейти на латиницу. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Перевести Украину на латиницу

Как отравиться арбузом

Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кто должен нести ответственность за совершенные мигрантами преступления?
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  • Мигрант и его работодатель

  • Мигрант и его диаспора
Вы готовы ограничить собственное потребление ради экологического равновесия на планете?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Цена газа в Европе превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров
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    Цена газа в Европе превысила 950 долларов за 1 тыс. кубов

    15 сентября 2021, 12:06

    Текст: Алина Назарова

    Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов ICE Futures.

    Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 12.03 мск дорожала на 17,27% и составляла 943 доллара за 1 тыс. кубометров. Минутами ранее рост цен превышал 20%, а сама стоимость – 950 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти и впервые в истории превысила отметку в 900 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. 


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    Власти Молдавии не стали предпринимать попыток договориться с Газпромом

    13 сентября 2021, 22:18

    Текст: Антон Антонов

    Молдавское правительство не будет участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов, сообщила президент страны Майя Санду.

    Санду подчеркнула, что переговоры проходят в рамках «коммерческих отношений» между двумя компаниями, президент и кабмин Молдавии «не обсуждают вопросы поставок газа». «Мы увидим только результат их переговоров», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на TV8.

    Президент усомнилась в том, что «участие правительства позволило бы снизить цену на газ», поскольку «стоимость зависит от цен на мировом рынке». Санду отказалась следовать примеру своего предшественника Игоря Додона и самостоятельно заниматься урегулированием поставок газа, заявив, что «это не входит в ее полномочия».

    Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию дет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке по льготной стоимости завершается в конце сентября.

    Напомним, Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Президент России Владимир Путин заявлял, что страны, которые заключили с Газпромом долгосрочные контракты, могут ликовать, учитывая нынешние рекордные цены на газ. Цена газа в Европе превысила 760 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Коментарии (36)
    В Британии призвали «снять шляпу» перед Путиным за «Северный поток – 2»
       13 сентября 2021, 12:09
    Фото: Алексей Дружинин
    /пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Читатели британской газеты Daily Express, комментируя сообщения об окончании укладки газопровода «Северный поток – 2», назвали президента России Владимира Путина единственным победителем в сложившейся ситуации и сделали прогнозы о том, как реализация проекта скажется на условиях поставок газа в Европу.

    Большинство пользователей сошлись во мнении, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов: новый газопровод выгоден не только ей, но и потребителям из европейских стран. «Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. «Северный поток – 2» позволит значительно увеличить его поставки», – отметил Dr Hope, передает РИА «Новости».

    «Сделка между Россией и Германией – это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены», – добавила Jullianne21.

    Некоторые комментаторы обратили внимание, что постоянные попытки США воспрепятствовать реализации проекта обусловлены личными выгодами Вашингтона, а не желанием «защитить поставки энергоносителей в Европу». Так, читатель под ником RufflesThe GuineaPig считает, что Белый дом пытался искусственно создать дефицит газа в регионе, чтобы последующий за этим рост цен позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими производителями. «Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку», – пишет он.

    «Единственный победитель – это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками», – поддержал его Captain Cod.

    Однако не все пользователи согласны с такой позицией. В частности, комментатор под ником RukKrull убежден, что через несколько лет Россия якобы вторгнется в Европу, а виноват в этом будет Джо Байден, который сам «распахнул ей дверь». «А следующей зимой цена (на газ) взлетит, и ЕС будет во власти Путина», – прогнозирует другой читатель.

    Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2».

    Коментарии (15)
    Пушков оценил троллинг Зеленского со стороны Азарова

    14 сентября 2021, 08:31

    Текст: Алина Назарова

    Российский сенатор Алексей Пушков назвал пост бывшего премьера Украины Николая Азарова о сравнении цен на газ для Киева и Минска «удачным троллингом» украинского президента Владимира Зеленского.

    «Удачный троллинг Зеленского со стороны экс-премьера Украины Николая Азарова. Если не в администрации президента Украины, то в «Квартале-95» должны оценить», – написал Пушков в Telegram.

    Так сенатор оценил пост Азарова в Twitter. В нем экс-глава правительства разместил фотографии расстроенного Зеленского и улыбающегося президента Белоруссии Александра Лукашенко, сопроводив их актуальными для каждого государства ценами на газ в 753 и 128 долларов соответственно.

    «И кто после этого больший патриот своей страны? Риторический вопрос!» – написал Азаров.

    Ранее сообщалось, что в 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 доллара за 1 тыс. кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630-640 млн долларов.

    Коментарии (17)
    В США нашли объяснение сделке с Германией по «Северному потоку – 2»

    14 сентября 2021, 02:23

    Текст: Антон Антонов

    США могли пойти на сделку с Германией по «Северному потоку – 2», потому что ждут от стран Европы жертв в борьбе с Китаем, сообщают американские СМИ.

    Обозреватель Николас Гроздев в статье для National Interest пишет, что США не могут позволить себе игнорировать «уловку» России, которая ведет «газовую игру». Гроздев не исключает, что США могли бы спровоцировать энергетический кризис в Европе. Сейчас российская сторона экспортирует через Украину ровно столько газа, сколько предусматривает ее соглашение с Германией, заявил Гроздев. По его версии, Москва полагает, что «опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят ее» сертифицировать и запустить «Северный поток – 2».

    При этом Гроздев предположил, что США согласились на сделку с Германией, так как «во имя трансатлантической солидарности» могут попросить от стран Европы пойти на экономические убытки в рамках совместных действий против Китая, а «ущерб европейским экономикам» в случае действий против газопровода «может свести на нет попытки потребовать дополнительных жертв», передает РИА «Новости».

    Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.

    Коментарии (14)
    Цена газа в Европе превысила 720 долларов за 1 тыс. кубометров
       13 сентября 2021, 10:34
    Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 720 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале понедельничной торговой сессии составляла 713,1 доллара за 1 тыс. кубометров, а к 9.30 мск выросла до 728,2 доллара, затем скорректировавшись до 724,1 доллара, передает РИА «Новости».

    Прошлый рекорд цена газа в Европе побила в предыдущую торговую сессию, в пятницу, когда к 17.40 мск достигла 710 долларов за 1 тыс. кубометров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что на фоне таких цен вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности «Северного потока – 2».

    Коментарии (59)
    Цена газа в Европе превысила 760 долларов за 1 тыс. кубометров
       13 сентября 2021, 20:42
    Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    В ходе торгов в субботу цена на газ в Европе превысила отметку 760 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

    Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в понедельник достигла 760,4 доллара за 1 тыс. кубометров, или 62,32 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч), передает РИА «Новости».

    Ранее цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 720 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Коментарии (56)
    Цена газа в Европе превысила 800 долларов за 1 тыс. кубометров
       14 сентября 2021, 10:45
    Фото: Кarl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

    Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF достигла 801,2 доллара за 1 тыс. кубометров. Таким образом, цена обновила исторический максимум, передает ТАСС

    Ранее во вторник цена на газ в Европе превысила отметку в 770 долларов за 1 тыс. кубометров. 

    Коментарии (80)
    Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом
       15 сентября 2021, 11:07
    Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной.

    «Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с Газпромом. Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями», – сказал Витренко, передает РИА «Новости».

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

    Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.  

    Коментарии (14)
    Цена газа в Европе впервые в истории превысила 840 долларов за 1 тыс. кубов
       15 сентября 2021, 09:45
    Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды и на открытии торгов превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров, а минутами позже – 840 долларов за 1 тыс. кубов.

    Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 9.35 мск составляла 841,39 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Ранее цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 810 долларов за тысячу кубометров.

    Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

    Коментарии (25)
    Цена газа в Европе превысила 770 долларов за 1 тыс. кубометров
       14 сентября 2021, 10:35
    Фото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Цена на газ в Европе превысила в ходе торгов отметку в 770 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF в начале торговой сессии понедельника составляла 747,3 доллара за тысячу кубометров, но к 9.54 мск достигла 771,2 доллара. Таким образом, цена обновила исторический максимум, передает РИА «Новости»

    Отмечается, что заполненность газохранилищ в Европе в субботу составляла 70,45%, что на 15,5 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

    Ранее цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 760 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Коментарии (19)
    Цена газа в Европе превысила 880 долларов за 1 тыс. кубов
       15 сентября 2021, 10:52
    Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы подскочила с начала торгов уже на 10% и превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 10.46 мск дорожала практически на 9% и составляла 875,84 доллара за тысячу кубометров. При этом минутами ранее рост цен превышал 10%, тогда стоимость газа превышала отметку в 880 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы также обновила рекорд и на открытии торгов превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. 

    Коментарии (17)
    Цена газа в Европе превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров
       15 сентября 2021, 11:49
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров, подскочив за среду более чем на 12%, свидетельствуют данные торгов ICE Futures.

    Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 11.41 мск дорожала на 13,6% и составляла 913,26 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти, только за первые часы торгов среды она прибавила более 10% и впервые в истории превысила отметку в 880 долларов за тысячу кубометров.

    Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. 

    Коментарии (28)
    Цена газа в Европе превысила 810 долларов за 1 тыс. кубометров

    14 сентября 2021, 13:47

    Текст: Евгения Шестак

    Цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 810 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF достигла 810,3 доллара за 1 тыс. кубометров. Таким образом, цена обновила исторический максимум, передает РИА «Новости».  

    По словам директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погоды. 

    Ранее во вторник цена на газ в Европе превысила отметку в 800 долларов за 1 тыс. кубометров.

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    Путин потребовал сдержать рост цен на оборудование при социальной газификации

    14 сентября 2021, 16:56

    Текст: Елизавета Булкина

    При реализации программы социальной газификации необходимо сдерживать рост цен на оборудование, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия».

    «Что касается единого оператора и комплексной заявки, здесь цель всех этих мероприятий ... в том, чтобы сдержать рост цен на газовое оборудование, на трубы, на работы, связанные с газификацией участков. Вот создание всего единого ... может привести к монополизму. Здесь самым внимательным образом надо следить, чтобы цель-то была достигнута, конечная цель – сдержать рост цен на оборудование и на услуги, в том числе строительные работы», – передает слова президента РИА «Новости».

    «Нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию, и обратите внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы», – сказал глава государства вице-премьеру Александру Новаку, передает ТАСС.

    Тот в свою очередь уточнил, что с начала года более 100 тыс. домов подключено к газу, из них 9 тыс. – по новым правилам.

    Напомним, 11 июня Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.

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    Цена газа в Европе превысила 850 долларов за 1 тыс. кубометров

    15 сентября 2021, 10:27

    Текст: Евгения Шестак

    Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды, превысив отметку в 850 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствует данные торгов ICE Futures.

    Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, составляла 850 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Утром в среду цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 840 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

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