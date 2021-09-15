Нафтогаз продолжил закачку газа в ПХГ вопреки высоким ценам Цена газа в Европе превысила 950 долларов за 1 тыс. кубов Цена газа в Европе превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров 15 сентября 2021, 11:49

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров, подскочив за среду более чем на 12%, свидетельствуют данные торгов ICE Futures. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 11.41 мск дорожала на 13,6% и составляла 913,26 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти, только за первые часы торгов среды она прибавила более 10% и впервые в истории превысила отметку в 880 долларов за тысячу кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Власти Молдавии не стали предпринимать попыток договориться с Газпромом 13 сентября 2021, 22:18 Текст: Антон Антонов

Молдавское правительство не будет участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов, сообщила президент страны Майя Санду. Санду подчеркнула, что переговоры проходят в рамках «коммерческих отношений» между двумя компаниями, президент и кабмин Молдавии «не обсуждают вопросы поставок газа». «Мы увидим только результат их переговоров», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на TV8. Президент усомнилась в том, что «участие правительства позволило бы снизить цену на газ», поскольку «стоимость зависит от цен на мировом рынке». Санду отказалась следовать примеру своего предшественника Игоря Додона и самостоятельно заниматься урегулированием поставок газа, заявив, что «это не входит в ее полномочия». Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию дет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке по льготной стоимости завершается в конце сентября. Напомним, Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Президент России Владимир Путин заявлял, что страны, которые заключили с Газпромом долгосрочные контракты, могут ликовать, учитывая нынешние рекордные цены на газ. Цена газа в Европе превысила 760 долларов за 1 тыс. кубометров. В Британии призвали «снять шляпу» перед Путиным за «Северный поток – 2» 13 сентября 2021, 12:09

Фото: Алексей Дружинин

/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Читатели британской газеты Daily Express, комментируя сообщения об окончании укладки газопровода «Северный поток – 2», назвали президента России Владимира Путина единственным победителем в сложившейся ситуации и сделали прогнозы о том, как реализация проекта скажется на условиях поставок газа в Европу. Большинство пользователей сошлись во мнении, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов: новый газопровод выгоден не только ей, но и потребителям из европейских стран. «Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. «Северный поток – 2» позволит значительно увеличить его поставки», – отметил Dr Hope, передает РИА «Новости». «Сделка между Россией и Германией – это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены», – добавила Jullianne21. Некоторые комментаторы обратили внимание, что постоянные попытки США воспрепятствовать реализации проекта обусловлены личными выгодами Вашингтона, а не желанием «защитить поставки энергоносителей в Европу». Так, читатель под ником RufflesThe GuineaPig считает, что Белый дом пытался искусственно создать дефицит газа в регионе, чтобы последующий за этим рост цен позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими производителями. «Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку», – пишет он. «Единственный победитель – это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками», – поддержал его Captain Cod. Однако не все пользователи согласны с такой позицией. В частности, комментатор под ником RukKrull убежден, что через несколько лет Россия якобы вторгнется в Европу, а виноват в этом будет Джо Байден, который сам «распахнул ей дверь». «А следующей зимой цена (на газ) взлетит, и ЕС будет во власти Путина», – прогнозирует другой читатель. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2». Пушков оценил троллинг Зеленского со стороны Азарова 14 сентября 2021, 08:31 Текст: Алина Назарова

Российский сенатор Алексей Пушков назвал пост бывшего премьера Украины Николая Азарова о сравнении цен на газ для Киева и Минска «удачным троллингом» украинского президента Владимира Зеленского. «Удачный троллинг Зеленского со стороны экс-премьера Украины Николая Азарова. Если не в администрации президента Украины, то в «Квартале-95» должны оценить», – написал Пушков в Telegram. Так сенатор оценил пост Азарова в Twitter. В нем экс-глава правительства разместил фотографии расстроенного Зеленского и улыбающегося президента Белоруссии Александра Лукашенко, сопроводив их актуальными для каждого государства ценами на газ в 753 и 128 долларов соответственно. «И кто после этого больший патриот своей страны? Риторический вопрос!» – написал Азаров. Ранее сообщалось, что в 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 доллара за 1 тыс. кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630-640 млн долларов. В США нашли объяснение сделке с Германией по «Северному потоку – 2» 14 сентября 2021, 02:23 Текст: Антон Антонов

США могли пойти на сделку с Германией по «Северному потоку – 2», потому что ждут от стран Европы жертв в борьбе с Китаем, сообщают американские СМИ. Обозреватель Николас Гроздев в статье для National Interest пишет, что США не могут позволить себе игнорировать «уловку» России, которая ведет «газовую игру». Гроздев не исключает, что США могли бы спровоцировать энергетический кризис в Европе. Сейчас российская сторона экспортирует через Украину ровно столько газа, сколько предусматривает ее соглашение с Германией, заявил Гроздев. По его версии, Москва полагает, что «опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят ее» сертифицировать и запустить «Северный поток – 2». При этом Гроздев предположил, что США согласились на сделку с Германией, так как «во имя трансатлантической солидарности» могут попросить от стран Европы пойти на экономические убытки в рамках совместных действий против Китая, а «ущерб европейским экономикам» в случае действий против газопровода «может свести на нет попытки потребовать дополнительных жертв», передает РИА «Новости». Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Цена газа в Европе превысила 720 долларов за 1 тыс. кубометров 13 сентября 2021, 10:34

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 720 долларов за 1 тыс. кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале понедельничной торговой сессии составляла 713,1 доллара за 1 тыс. кубометров, а к 9.30 мск выросла до 728,2 доллара, затем скорректировавшись до 724,1 доллара, передает РИА «Новости». Прошлый рекорд цена газа в Европе побила в предыдущую торговую сессию, в пятницу, когда к 17.40 мск достигла 710 долларов за 1 тыс. кубометров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что на фоне таких цен вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности «Северного потока – 2». Цена газа в Европе превысила 760 долларов за 1 тыс. кубометров 13 сентября 2021, 20:42

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

В ходе торгов в субботу цена на газ в Европе превысила отметку 760 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в понедельник достигла 760,4 доллара за 1 тыс. кубометров, или 62,32 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч), передает РИА «Новости». Ранее цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 720 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе превысила 800 долларов за 1 тыс. кубометров 14 сентября 2021, 10:45

Фото: Кarl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF достигла 801,2 доллара за 1 тыс. кубометров. Таким образом, цена обновила исторический максимум, передает ТАСС. Ранее во вторник цена на газ в Европе превысила отметку в 770 долларов за 1 тыс. кубометров. Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом 15 сентября 2021, 11:07

Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной. «Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с Газпромом. Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями», – сказал Витренко, передает РИА «Новости». Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Цена газа в Европе впервые в истории превысила 840 долларов за 1 тыс. кубов 15 сентября 2021, 09:45

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды и на открытии торгов превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров, а минутами позже – 840 долларов за 1 тыс. кубов. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 9.35 мск составляла 841,39 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». Ранее цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 810 долларов за тысячу кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Цена газа в Европе превысила 770 долларов за 1 тыс. кубометров 14 сентября 2021, 10:35

Фото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Цена на газ в Европе превысила в ходе торгов отметку в 770 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF в начале торговой сессии понедельника составляла 747,3 доллара за тысячу кубометров, но к 9.54 мск достигла 771,2 доллара. Таким образом, цена обновила исторический максимум, передает РИА «Новости». Отмечается, что заполненность газохранилищ в Европе в субботу составляла 70,45%, что на 15,5 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Ранее цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 760 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе превысила 880 долларов за 1 тыс. кубов 15 сентября 2021, 10:52

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы подскочила с начала торгов уже на 10% и превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 10.46 мск дорожала практически на 9% и составляла 875,84 доллара за тысячу кубометров. При этом минутами ранее рост цен превышал 10%, тогда стоимость газа превышала отметку в 880 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы также обновила рекорд и на открытии торгов превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Цена газа в Европе превысила 810 долларов за 1 тыс. кубометров 14 сентября 2021, 13:47 Текст: Евгения Шестак

Цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 810 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF достигла 810,3 доллара за 1 тыс. кубометров. Таким образом, цена обновила исторический максимум, передает РИА «Новости». По словам директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погоды. Ранее во вторник цена на газ в Европе превысила отметку в 800 долларов за 1 тыс. кубометров. Путин потребовал сдержать рост цен на оборудование при социальной газификации 14 сентября 2021, 16:56 Текст: Елизавета Булкина

При реализации программы социальной газификации необходимо сдерживать рост цен на оборудование, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия». «Что касается единого оператора и комплексной заявки, здесь цель всех этих мероприятий ... в том, чтобы сдержать рост цен на газовое оборудование, на трубы, на работы, связанные с газификацией участков. Вот создание всего единого ... может привести к монополизму. Здесь самым внимательным образом надо следить, чтобы цель-то была достигнута, конечная цель – сдержать рост цен на оборудование и на услуги, в том числе строительные работы», – передает слова президента РИА «Новости». «Нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию, и обратите внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы», – сказал глава государства вице-премьеру Александру Новаку, передает ТАСС. Тот в свою очередь уточнил, что с начала года более 100 тыс. домов подключено к газу, из них 9 тыс. – по новым правилам. Напомним, 11 июня Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. Цена газа в Европе превысила 850 долларов за 1 тыс. кубометров 15 сентября 2021, 10:27 Текст: Евгения Шестак

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды, превысив отметку в 850 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствует данные торгов ICE Futures. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, составляла 850 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». Утром в среду цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 840 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Нафтогаз продолжил закачку газа в ПХГ вопреки высоким ценам 15 сентября 2021, 11:25 Текст: Алина Назарова

Нафтогаз продолжает закачку газа в подземные хранилища (ПХГ), несмотря на высокие цены на топливо, Киев намерен накопить 19 млрд кубометров топлива к отопительному сезону, заявил глава компании Юрий Витренко. «На Украине ситуация намного лучше, у нас намного выше процент наполнения наших хранилищ. Мы перевыполнили даже тот план, который установило правительство. Правительство сказало, что к началу отопительного сезона должно быть 17 миллионов кубометровая а мы приближаемся к отметке в 19 миллионов кубометров. Мы понимаем, что мы должны подстраховаться на случай разных ситуаций, которые могут произойти этой зимой… мы продолжаем закачку, несмотря даже на те высокие цены, которые мы видим», – сказал Витренко, передает РИА «Новости». Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти, только за первые часы торгов среды она прибавила более 10% и впервые в истории превысила отметку в 880 долларов за тысячу кубометров. С начала прошлой недели стоимость газа в Европе выросла на 35% (еще 6 сентября октябрьский фьючерс стоил 650 долларов), а за месяц – в 1,6 раза (13 августа газ торговался по 543 доллара). Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.