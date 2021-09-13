Выросло число тяжело пострадавших в крушении L-410 в Иркутской области

Число тяжело пострадавших в авиакатастрофе самолета L-410 в Иркутской области увеличилось до четырех человек, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Четверо – в тяжелом состоянии. Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них – сложные переломы. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии будет прооперирована на месте. Остальные – под наблюдением врачей», – написал губернатор на своей официальной странице в Instagram.

Он добавил, что единственная легко пострадавшая пассажирка, которой удалось выйти на связь после крушения и сообщить о себе, после медицинского осмотра самостоятельно покинула больницу. В связи с трагедией глава региона прервал поездку по территориям и вылетел к месту ЧП для координации работы.

Ранее сообщалось о трех госпитализированных в тяжелом состоянии в реанимацию.

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, примерно в 500 км от Иркутска. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. По последним данным, в авиакатастрофе погибли четыре человека, 12 пострадали. Выжившие доставлены в больницу поселка Магистральный. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе власти региона пообещали оказать помощь.

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