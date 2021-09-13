Американская певица Бритни Спирс объявила о помолвке с 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари и продемонстрировала подписчикам в соцсети Instagram обручальное кольцо.

Поп-исполнительница разместила на своей странице в соцсети Instagram видео с кольцом на безымянном пальце и отметила в комментарии к видео, что не может поверить в произошедшее.

Асгари и Спирс знакомы около пяти лет, они впервые встретились на съемках клипа. Состояние певицы оценивается примерно в 60 млн долларов. Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе «Грэмми».

Напомним, 13 августа отец Бритни Спирс согласился на отказ от опекунства над дочерью и передачу контроля над финансами певицы профессиональному аудитору. В апреле 2019 года Спирс легла в клинику для страдающих психическими расстройствами. В июне 2019 года певица заявила, что недееспособной ее признали из-за ложных обвинений со стороны бывшего мужа Кевина Федерлайна и предательства ее собственной команды. Исполнительница в 2008 году была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более десяти лет финансы певицы, в том числе многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец и назначенный судом адвокат.