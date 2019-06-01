Бритни Спирс заявила, что бывший муж силой и обманом отобрал у нее детей

Американская певица Бритни Спирс заявила, что недееспособной ее признали из-за ложных обвинений со стороны бывшего мужа Кевина Федерлайна и предательства ее собственной команды.

Спирс недавно покинула психиатрическую лечебницу, она считается недееспособной и находится под опекой отца, пока ее дети живут с Федерлайном, пишет Teleprogramma.pro.

Певица направила в Daily Mail открытое письмо, в котором заявила, что Федерлайн силой заставил ее развестись и отобрал детей. По версии Спирс, она тогда испытывала сильный стресс, но Федерлайн выставил ее сумасшедшей. Причем бывшему мужу певицы помогала ее собственная команда. Те, кто поддерживал Федерлайна, теперь уволены.

Спирс заверила, что может позаботиться о себе и не нуждается в опеке.

Напомним, в апреле сообщалось, что Спирс легла в клинику для страдающих психическими расстройствами.